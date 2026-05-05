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Revolut aumenta su capital en 64 millones de dólares

El banco de origen británico anunció que con esta inyección su capital asciende a 1,120.4 millones de pesos; el dinero ayudará al banco a aumentar productos y a acelerar su crecimiento.
mar 05 mayo 2026 02:29 PM
revolut mexico anuncia inyeccion de capital
El banco ha invertido un monto total de 167 millones de dólares en el país. (LinkedIn y Revolut/Facebook)

Revolut México anunció una nueva inyección de capital por 64 millones de dólares durante abril, lo que le permitirá aumentar su oferta de productos y acelerar su crecimiento.

Tras esta nueva inyección de capital, el banco aumenta su inversión a un total de 167 millones de dólares. Revolut, que recibió la autorización para operar en octubre pasado, logró 290,000 clientes al cierre del primer trimestre del año.

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"Claramente existe un gran apetito por una aplicación bancaria que ofrece todo en un mismo lugar: cuenta con rendimientos atractivos, tarjeta de crédito, envíos instantáneos dentro y fuera de México, inversiones y mucho más", dijo Juan Guerra, CEO de Revolut México.

Revolut logró captar recursos de sus clientes por un monto de 3,753 millones de pesos ante el lanzamiento de su cuenta con rendimientos, lo que ha ayudado en su crecimiento e interés de los clientes, de acuerdo con el reporte trimestral de la firma.

En cuanto a su cartera de crédito, el banco ha dado 44 millones de pesos. "Al cierre de marzo contamos con más de 12,000 clientes con tarjeta de crédito y se espera que estos volúmenes crezcan sustancialmente mientras se mantenga una calidad crediticia adecuada", destacó la firma.

El banco también registró una pérdida de 153 millones de pesos en utilidades aunque en línea con el plan de negocios que trazó al inicio de sus operaciones.

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El banco inició operaciones desde el año pasado con un modelo diferente para ser de la banca tradicional y conocido por los hábitos de los jóvenes: el streaming, ya que maneja un formato en el que el cliente paga suscripciones para acceder a los beneficios de una tarjeta de crédito.

Desde que recibió su licencia, el banco ha lanzado productos de débito como las cuentas compartidas, las inversiones en divisas, cuentas con rendimientos y tarjetas físicas y virtuales.

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