Revolut entra a las cuentas con rendimientos

Los rendimientos serán de 15% anual para las personas que tengan hasta 25,000 pesos en su cuenta, pero la tasa se reduce a 7.5% anual para quienes tienen entre 25,000 y un millón de pesos.

La tasa de interés de referencia de Banco de México se ubica en 7% y se espera que en este año, la tasa baje hasta un 6%.

Para las personas que tienen más de un millón de pesos, ofrecen una tasa de rendimiento de 5% anual.