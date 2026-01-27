Revolut entra a las cuentas con rendimientos

En el lanzamiento oficial de Revolut, el banco destacó que tendrán nuevos productos cada dos semanas y se adelantó que se espera que para 2027 puedan ofrecer productos para pymes.
Se espera que este año, la firma alcance los 2 millones de usuarios; se han hecho inversiones por 100 millones de dólares y se espera una nueva inyección por 100 millones más.
"Nuestras metas se acaban de duplicar hace unos días", dijo Juan Guerra, director de Revolut México. "De Londres recibimos el apoyo y la meta este año rondará los 2 millones de usuarios".
Revolut registró 1,512 millones de pesos en activos con cifras a noviembre de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sumó 5 millones de pesos en captación.