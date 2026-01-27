Publicidad

Revolut entra a las cuentas con rendimientos

El banco de origen británico lanzó la versión beta de su cuenta para menores y cuenta compartida; los rendimientos van desde el 5 hasta el 15%.
mar 27 enero 2026 11:56 AM
revolut lanza cuenta con rendimientos
Las cuentas con rendimiento van desde el 5% hasta el 15%, dependiendo de los montos. (Luz E Méndez)

Revolut se une a la lista de bancos digitales que ofrecen cuentas con rendimientos.

El banco que arrancó operaciones como banco lanzó este martes las versiones 'beta' de su cuenta para menores de edad y cuenta compartida entre usuarios; además, añadieron rendimientos.

Los rendimientos serán de 15% anual para las personas que tengan hasta 25,000 pesos en su cuenta, pero la tasa se reduce a 7.5% anual para quienes tienen entre 25,000 y un millón de pesos.

La tasa de interés de referencia de Banco de México se ubica en 7% y se espera que en este año, la tasa baje hasta un 6%.

Para las personas que tienen más de un millón de pesos, ofrecen una tasa de rendimiento de 5% anual.

En el lanzamiento oficial de Revolut, el banco destacó que tendrán nuevos productos cada dos semanas y se adelantó que se espera que para 2027 puedan ofrecer productos para pymes.

Se espera que este año, la firma alcance los 2 millones de usuarios; se han hecho inversiones por 100 millones de dólares y se espera una nueva inyección por 100 millones más.

"Nuestras metas se acaban de duplicar hace unos días", dijo Juan Guerra, director de Revolut México. "De Londres recibimos el apoyo y la meta este año rondará los 2 millones de usuarios".

Revolut registró 1,512 millones de pesos en activos con cifras a noviembre de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sumó 5 millones de pesos en captación.

La embajadora de Reino Unido en México, Susannah Goshko, dijo en la presentación de Revolut que la cooperación económica entre ambos países fortalece los mercados y genera beneficios en favor de ambos.

Destacó que este lanzamiento es un avance alineado al Plan México, que lanzó el gobierno federal.

