Economía

Revolut: "En México hay millones de personas que no están cómodas con su banco"

Juan Miguel Guerra, director del banco, ve una gran oportunidad en la insatisfacción con los servicios financieros tradicionales y apuesta por ofrecer más productos en una sola app para competir con la banca en México.
lun 09 marzo 2026 05:55 AM
revolut ve gran mercado
Juan Miguel Guerra dijo que busca un negocio diversificado, que no dependa sólo del crédito. (Cortesía)

Los servicios financieros que reciben los mexicanos los tienen tan insatisfechos que es una de las razones por las que nuevos jugadores encuentran mercado para crecer en el país.

Juan Miguel Guerra, director general de Revolut, dijo en entrevista con Expansión que las nuevas opciones digitales ofrecen uno o dos servicios, por lo que las personas deben tener en su celular más de una aplicación financiera.

Con motivo de la 89 Convención Bancaria , que se celebrará del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, Guerra destaca que la principal cualidad de Revolut, como banco digital, es que tienen más productos en una sola app con costos más bajos que un banco tradicional.

Un banco tradicional tiene la gama completa de productos por una estructura de costos pesada (...) Y una fintech es lo inverso: tienen relativamente pocos productos, pero nuestra estructura de costos esbelta
Juan Miguel Guerra, director general de Revolut

Para Guerra, que Revolut sea desde la matriz en Reino Unido una institución digital, les permite tener 1,240 personas, ingenieros en su mayoría, trabajando para las necesidades del país. En México, el banco espera llegar a sumar hasta 500 personas este año.

La familiaridad de Guerra con la experiencia de los bancos digitales no es nueva. Estudió en Alemania la Licenciatura y la Maestría en Reino Unido, donde formó parte de un sandbox en ese país.

Esa experiencia fue la que lo hizo un candidato atractivo en México: el entonces Citibanamex lo contrató como el jefe de innovación y luego pasó una temporada al frente de Rappicard antes de traer Revolut a México.

El banco, que recibió su licencia para operar en octubre pasado, llegó con un modelo diferente para ser de la banca y conocido por los hábitos de los jóvenes: el streaming. Un formato en el que el cliente paga para acceder a los beneficios de una tarjeta de crédito al mismo tiempo que recibe suscripciones a otros servicios.

Desde que recibió su licencia, el banco ha lanzado productos de débito como las cuentas compartidas, las inversiones en divisas, cuentas con rendimientos y tarjetas físicas y virtuales.

El manejo de decenas de divisas en la aplicación es algo que pocos jugadores tienen y que se ve más en los servicios de casas de bolsa. Tras el cierre de dos bancos el año pasado, que fueron acusados por lavado de dinero por Estados Unidos, Revolut parece que busca subsanar ese hueco, aunque Guerra dice que tiene que ver más con un producto novedoso.

“Independientemente de lo que haya sucedido con estos bancos, en México hay decenas de millones de personas desatendidas o mal atendidas, entonces hay para entrar al mercado en México”, dijo.

Guerra dijo que con este banco digital se busca que el mercado mexicano tenga paridad con el de Europa, lo cual no significa que se tenga que copiar y pegar los productos de ese continente sino generar una oferta comparable.

Pese a los casos de lavado de dinero, Guerra asegura que ese hueco que dejaron los bancos en materia de divisas no ha movido la aguja de manera significativa.

Con esa familiaridad que tiene con el comportamiento de las instituciones en Reino Unido, Guerra compara: mientras que en Europa la revolución Fintech lleva 10 años de evolución, en México considera que hay seis años con productos relativamente simples.

En un ejercicio de autocrítica considera que Revolut aún tiene que hacer ajustes con su aplicación en cuanto al diseño ya que no es tan intuitiva.

“Tenemos que ser un cambio mayor en la en el diseño de la aplicación, tenemos que facilitar un poquito que la gente aprenda a navegar”, dijo.

Pese a esto, Guerra dice que los niveles de adopción del banco están siendo superiores a las que se registran en países europeos.

“Los días que fue el lanzamiento (de la app) en México, se abrieron más cuentas de las que se habían abierto jamás en cualquier entidad del mundo”, dijo. “Estamos creciendo siete veces más rápido de lo que habíamos pensado y eso también quiere decir que los depósitos están creciendo bastante rápido”.

Hasta el cierre del año pasado, Revolut registraba una cartera de crédito de 3 millones de pesos y captación de 33 millones. Las operaciones arrancaron de manera formal el noviembre pasado.

Guerra apuesta a que Revolut sea un negocio diversificado, que no dependa tanto del crédito al consumo, ya que lo considera riesgoso.

“Trataremos de mantener un negocio balanceado y bien diversificado”, explicó. “Si le ofreces muchas soluciones al cliente para varios problemas, pues el cliente tiene más motivos para venir”.

