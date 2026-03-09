Revolut: "En México hay millones de personas que no están cómodas con su banco"

Un banco tradicional tiene la gama completa de productos por una estructura de costos pesada (...) Y una fintech es lo inverso: tienen relativamente pocos productos, pero nuestra estructura de costos esbelta Juan Miguel Guerra, director general de Revolut

Para Guerra, que Revolut sea desde la matriz en Reino Unido una institución digital, les permite tener 1,240 personas, ingenieros en su mayoría, trabajando para las necesidades del país. En México, el banco espera llegar a sumar hasta 500 personas este año.

La familiaridad de Guerra con la experiencia de los bancos digitales no es nueva. Estudió en Alemania la Licenciatura y la Maestría en Reino Unido, donde formó parte de un sandbox en ese país.

Esa experiencia fue la que lo hizo un candidato atractivo en México: el entonces Citibanamex lo contrató como el jefe de innovación y luego pasó una temporada al frente de Rappicard antes de traer Revolut a México.

El banco, que recibió su licencia para operar en octubre pasado, llegó con un modelo diferente para ser de la banca y conocido por los hábitos de los jóvenes: el streaming. Un formato en el que el cliente paga para acceder a los beneficios de una tarjeta de crédito al mismo tiempo que recibe suscripciones a otros servicios.

Desde que recibió su licencia, el banco ha lanzado productos de débito como las cuentas compartidas, las inversiones en divisas, cuentas con rendimientos y tarjetas físicas y virtuales.

El manejo de decenas de divisas en la aplicación es algo que pocos jugadores tienen y que se ve más en los servicios de casas de bolsa. Tras el cierre de dos bancos el año pasado, que fueron acusados por lavado de dinero por Estados Unidos, Revolut parece que busca subsanar ese hueco, aunque Guerra dice que tiene que ver más con un producto novedoso.

“Independientemente de lo que haya sucedido con estos bancos, en México hay decenas de millones de personas desatendidas o mal atendidas, entonces hay para entrar al mercado en México”, dijo.