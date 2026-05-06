La funcionaria explicó que, tras la extinción de la FND en 2023, el gobierno encontró irregularidades en la administración de la cartera, como prácticas de cobranza indebidas, extorsiones, garantías mal constituidas o inexistentes, así como concentración de litigios en despachos externos. También señaló que muchos créditos se volvieron prácticamente impagables.

“Muchos de estos clientes están en impago, pero además tienen procesos judiciales en contra de ellos, de los que se valen muchos abogados que desde hace muchos años se les traspasaron las cobranzas y amenazaban o intimidaban”, dijo Fernández Balboa.

Dos esquemas de apoyo

El programa contempla dos mecanismos. El primero consiste en la liberación total del adeudo para pequeños productores con créditos menores a 28,068 UDIS —equivalentes actualmente a 247,966 pesos— y para mujeres productoras con créditos menores a 45,000 UDIS, equivalentes a 397,551 pesos. Con este esquema se apoyará a 41,060 clientes y 42,897 créditos, según las cifras presentadas por el gobierno.

El segundo mecanismo aplicará para créditos superiores a esos montos y menores a 10 millones de pesos. En estos casos, los acreditados recibirán un descuento de 30% sobre el saldo contable y podrán reestructurar el 70% restante mediante nuevos esquemas de pago con una tasa anual de 8.5%. En este segmento se apoyará a 18,907 clientes: 1,639 mujeres productoras y 17,268 pequeños productores.

Fernández Balboa detalló que el programa también contempla el desistimiento de acciones legales, la liberación de garantías prendarias o hipotecarias y la actualización de los acreditados ante el Buró de Crédito. Además, quienes enfrenten litigios podrán firmar convenios judiciales para concluir los procesos legales asociados a sus créditos.

“Con esta acción de liberación total del adeudo también vamos a hacer la conclusión del juicio legal que tengan en contra para que puedan estar ya libres de ello”, afirmó la titular del INDEP.

El gobierno destacó que uno de los principales enfoques será atender a mujeres rurales que, según Fernández Balboa, en muchos casos fueron utilizadas como prestanombres para acceder a créditos y terminaron cargando con deudas y garantías comprometidas.

El programa beneficiará a 13,400 mujeres productoras, lo que representa 99.97% del universo total de mujeres con créditos en la financiera. De ellas, 11,761 tendrán liberación total del adeudo y 1,639 accederán al esquema de descuento y reestructura.

Solo quedarán fuera 330 clientes

La funcionaria explicó que las bases y lineamientos del programa serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre este martes y miércoles. A partir de ese momento se hará el corte oficial de saldos para determinar quiénes podrán acceder a los beneficios.

Los acreditados deberán acudir personalmente a alguno de los 43 centros de atención habilitados en el país, con identificación oficial, CURP y número de crédito. El gobierno aseguró que los trámites serán gratuitos, individuales y sin intermediarios. Actualmente, solo quedarían fuera del programa alrededor de 330 clientes con adeudos superiores a 10 millones de pesos.

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) entró formalmente en proceso de liquidación en mayo de 2023, luego de que el gobierno federal argumentara que la institución acumulaba fuertes pérdidas, altos niveles de cartera vencida y una operación que, según el Ejecutivo, se había alejado de su objetivo original de financiar a pequeños productores del campo.