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Economía

México está lejos del top de países con mayor recaudación en América Latina, según la OCDE

Los ingresos tributarios aumentaron en más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe (ALC) durante 2024, pero México está por debajo del promedio de la región y de la OCDE.
mié 06 mayo 2026 03:51 PM
El reto del SAT: México no está en el top la OCDE de países con más recaudación de impuestos en América Latina
La recaudación tributaria como proporción del PIB de la región de ALC osciló entre el 9.2% de Guyana y el 33.7% de Brasil en 2024. México está en medio con 18.3%. (FJZEA/Getty Images/iStockphoto)

La recaudación fiscal en relación al PIB ha crecido en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, según el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 15 de 28 países, presenciaron un incremento, entre ellos, México, quien se posicionó con el 18.3%.

Sin embargo, aún está lejos del promedio de la región (21.7%), así como de los países que forman parte de la organización (34.1), el ratio más elevado del análisis.

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Recaudación de México vs. países de América Latina y el Caribe, y OCDE

México está en la posición 22 de 28 países en nivel de recaudación con 18.3%, después de Bahamas (19.3%).

Brasil es la nación con mayor contribución, con 33.7%, mientras que Guyana es el que tuvo menores ingresos tributarios, con 9.2%.

Más de la mitad de países de la región tuvieron incrementos en sus ingresos tributarios, pero se registraron tendencias diferenciadas. El PIB promedio de América Central y México (incluida Cuba) aumentó 0.7 puntos porcentuales (p.p.), hasta el 19.8%, en 2024, mientras que el promedio de América del Sur se incrementó en 0.1 p.p., hasta el 22.9%.

Por el contrario, la recaudación tributaria como proporción del PIB del Caribe descendió 0.2 p.p. con respecto al año anterior, hasta el 22.3%.

México incrementó sus ingresos tributarios en 2024

De acuerdo con el análisis de la OCDE , la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, México subió 0.5 puntos porcentuales, al pasar del 17.7% en 2023 al 18.3% en 2024, además de marcar su punto más alto de los últimos 20 años.

En números, esto representa 6,199,485 millones de pesos (mdd) en ingresos tributarios de 2024, 551,325 mdd más que el año anterior.

En comparación, la región de América Latina y el Caribe (ALC), durante este año aumentó 0.2 puntos porcentuales, al obtener 21.7%.

En cuanto a la estructura tributaria, o la proporción de las categorías de los ingresos, el impuesto sobre bienes y servicios específicos fue el que tuvo mayor incremento, de 0.5 puntos. Entre ellos, se consideran los impuestos indirectos, como el IVA; y los derechos de aduana e importación.

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Economía

¿Quién contribuye más?, las actividades que impulsan la recaudación del SAT

Distribución de recaudación en México

Impuesto sobre la renta de personas físicas: 21%
Impuesto sobre la renta de sociedades: 21%
Impuestos sobre la propiedad: 2%
Cotizaciones a la seguridad social: 14%
Impuesto sobre el valor agregado / Impuesto sobre bienes y servicios: 23%
Otros impuestos sobre bienes y servicios: 14%
Otros impuestos: 6%

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Distribución de recaudación en América Latina y el Caribe

Impuesto sobre la renta de personas físicas: 10%
Impuesto sobre la renta de sociedades: 17%
Impuestos sobre la propiedad: 4%
Cotizaciones a la seguridad social: 16%
Impuesto sobre el valor agregado / Impuesto sobre bienes y servicios: 29%
Otros impuestos sobre bienes y servicios: 20%
Otros impuestos: 4%

SAT, la pieza clave de la recaudación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tenido un papel fundamental en incrementar la recaudación fiscal durante los últimos seis años.

De 2020 a 2025, el dinero recaudado por actos de fiscalización a grandes contribuyentes (que tengan ingresos mayores a los 1,500 millones de pesos al año) pasó de 165,575 millones de pesos, a 349,970 millones, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, por conceptos de multas y recargos triplicó el monto al sumar 30,368 millones.

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Economía

El SAT reduce casi a la mitad el costo de recaudación, por cada 25 centavos obtiene 100 pesos

El aumento de esta recaudación responde al aumento de su capacidad para realizar revisiones más precisas para la fiscalización de recursos, gracias al uso de tecnologías como la inteligencia artificial, y haber realizado la facturación electrónica.

Con información de Dainzú Patiño.

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Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Impuestos Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

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