El reto del SAT: México no está en el top la OCDE de países con más recaudación de impuestos en América Latina

Recaudación de México vs. países de América Latina y el Caribe, y OCDE

México está en la posición 22 de 28 países en nivel de recaudación con 18.3%, después de Bahamas (19.3%).

Brasil es la nación con mayor contribución, con 33.7%, mientras que Guyana es el que tuvo menores ingresos tributarios, con 9.2%.

Más de la mitad de países de la región tuvieron incrementos en sus ingresos tributarios, pero se registraron tendencias diferenciadas. El PIB promedio de América Central y México (incluida Cuba) aumentó 0.7 puntos porcentuales (p.p.), hasta el 19.8%, en 2024, mientras que el promedio de América del Sur se incrementó en 0.1 p.p., hasta el 22.9%.

Por el contrario, la recaudación tributaria como proporción del PIB del Caribe descendió 0.2 p.p. con respecto al año anterior, hasta el 22.3%.

México incrementó sus ingresos tributarios en 2024

De acuerdo con el análisis de la OCDE , la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, México subió 0.5 puntos porcentuales, al pasar del 17.7% en 2023 al 18.3% en 2024, además de marcar su punto más alto de los últimos 20 años.

En números, esto representa 6,199,485 millones de pesos (mdd) en ingresos tributarios de 2024, 551,325 mdd más que el año anterior.

En comparación, la región de América Latina y el Caribe (ALC), durante este año aumentó 0.2 puntos porcentuales, al obtener 21.7%.

En cuanto a la estructura tributaria, o la proporción de las categorías de los ingresos, el impuesto sobre bienes y servicios específicos fue el que tuvo mayor incremento, de 0.5 puntos. Entre ellos, se consideran los impuestos indirectos, como el IVA; y los derechos de aduana e importación.

Distribución de recaudación en México

Impuesto sobre la renta de personas físicas: 21%

Impuesto sobre la renta de sociedades: 21%

Impuestos sobre la propiedad: 2%

Cotizaciones a la seguridad social: 14%

Impuesto sobre el valor agregado / Impuesto sobre bienes y servicios: 23%

Otros impuestos sobre bienes y servicios: 14%

Otros impuestos: 6%