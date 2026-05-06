Novacard busca ser Sofipo y unirse a un sector de más de 35 millones de clientes

Además, dentro del plan de crecimiento está buscar una licencia que les permita mayor regulación y reducción de costos operativos. Obtener una licencia de Sofipo los añadiría a un sector que actualmente tiene 35.9 millones de clientes.

"Lo más probable es que (migremos a) una Sofipo, es lo que creemos que es el estado adecuado para construir nuestra confianza con el regulador", dijo en entrevista Cieri.

Para el directivo, la SAPI es una licencia que permite iniciar operaciones pero como el plan hacia adelante es tener una cuenta con rendimientos, requieren de una licencia un poco más sofisticada.

"Nuestra aspiración es llegar por ahí a medio millón de usuarios", aseguró. "Es una curva de crecimiento que no solo vimos que la industria la soporta con otros jugadores, sino que estamos viendo que las curvas de nuestro crecimiento avalan esa ambición".

Con esta licencia de Sofipo podrán dar líneas más grandes en las tarjetas y préstamos personales, entre otros servicios.

La firma opera desde 2023 y hasta ahora ha sumado 100,000 clientes busca tener entre sus clientes a los mayores de 30 años.

“Para nosotros el mejor público es un poco más grande, a partir de los 30 años para adelante”, explicó. “Generalmente el público femenino para nosotros es muy importante porque hemos estudiado que la mujer en general es mucho más responsable que el hombre”.

Para Cieri, las fintechs que han dado crédito a los más jóvenes han errado la estrategia ya que no son buenos pagadores. "Quizás otros jugadores que entraron hace un par de años con mucha más inversión están apostando a ese futuro; no nos parece una decisión acertada".

Novacard ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener hasta 5% de cashback en supermercados y 0.5% en otras compras, ademas de que opera con un esquema más corto que las tarjetas tradicionales: 14 días para comprar y 14 días adicionales para pagar, lo que puede representar hasta 28 días para liquidar el saldo.

"Este modelo permite a los usuarios saber con precisión cuándo y cuánto deben pagar, reduciendo el estrés financiero y evitando sorpresas al final del mes", destacó la firma.

En caso de no liquidar el saldo dentro del periodo establecido, el sistema aplica un costo diario fijo.

"Estamos en ese segmento intermedio que es alrededor de 30 a 40 millones de mexicanos, entonces creo que la oportunidad es grande", apuntó Cieri.

Si Novacard logra convertirse en Sofipo vía una compra o mediante una licencia nueva, sería la 14 más grande por número de clientes.

Cabe señalar que Nu, Klar y Finsus están en el proceso de recibir su autorización para operar como banco y dejar este sector que hasta el cierre del año pasado daba financiamiento por más de 78,513 millones de pesos.

Crediclub es otra de las instituciones que han iniciado los trámites para pedir una licencia bancaria y entrar a competir en el mercado de los créditos productivos.