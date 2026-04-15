Nu llega a 15 millones de clientes en México

Nu México recibió la primera autorización de esta licencia bancaria en mayo del año pasado, desde entonces, la institución se ha preparado para obtener la segunda autorización que le permitirá operar formalmente como banco.

"El ritmo (de crecimiento) ha sido impresionante y hemos logrado construir en 7 años una base de confianza que típicamente se tardaba décadas", dijo en entrevista Daniel Rojas, head de Crecimiento y Marketing en Nu México. "Mientras más clientes tenemos, bajamos los costos operativos y esa eficiencia en costos operativos lo reinvertimos en diseñar mejores y mejores productos".

Actualmente opera con una licencia de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), lo que les ha permitido crecer su captación hasta 112,613 millones de pesos, de acuerdo con la CNBV.

Para Rojas, la clave de este crecimiento está en el diseño de productos que resuelven las necesidades de los clientes, al atraer a más usuarios vía recomendación.

Aunque Nu México está en el proceso de obtener la autorización para operar como banco, lo cual se espera que ocurra este mismo año, Rojas dijo que ya se están diseñando los productos de nómina con los que arrancarán .

"El foco ahorita es total en pasar exitosamente las auditorías", dijo Rojas. "Obtener la licencia bancaria nos permite construir una base de confianza importante".

Nu destacó que mantiene una fuerte presencia en la Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Tabasco y Baja California Sur, los cinco estados con mayor penetración poblacional.

Tarjetas de crédito y cuentas con rendimiento

En esta etapa de crecimiento, la firma busca mejorar los productos que ofrece a sus clientes, por lo que considera que las Cajitas, este instrumento financiero que da rendimientos a sus clientes por su ahorro , se mantendrán.

"Siempre vamos a intentar mantener una tasa competitiva contra el mercado", dijo. "Sabemos que es un beneficio beneficio muy importante para los clientes".

Para el caso de las tarjetas de crédito, Rojas destacó que el 50% de los clientes de Nu nunca había tenido una tarjeta de crédito antes y un 36% había sido rechazado por otra institución financiera.

"Sabemos que en muchos casos damos líneas de crédito más bajas y vamos creciendo con el cliente", explicó. "Es una forma de hacer una educación financiera responsable; las tasas (de interés) que damos dependen del riesgo de cada cliente".