Banxico termina el ciclo de recortes a la tasa de interés y la deja en 6.5%

Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la agudización de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones para la inflación, señaló el banco central, que estima que la inflación convergerá al 3% en el segundo trimestre de 2027.

"Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones", destacó.

El banco central estima que el balance de riesgos para la inflación y su trayectoria tiene un sesgo al alza.

Esta mañana se dio a conocer que la inflación moderó su dinamismo en abril y se ubicó en 4.45% , beneficiada por la caída en las tarifas eléctricas.

Un análisis de Finamex destacó que la estabilidad en energéticos, la apreciación del tipo de cambio y la debilidad de la actividad económica conforman un entorno propicio para un ajuste adicional.

Una decisión anunciada

En abril pasado, la gobernadora Victoria Rodríguez compareció ante el Senado y adelantó que se acercaba el fin de la tasa de interés argumentando que los datos recientes de la inflación no eran razón suficiente para mantener la tasa sin cambios.

"Considero que estamos cerca de concluir el ciclo de recortes [a la tasa] que iniciamos en mayo de 2024", dijo durante su comparecencia.

Tras haber hecho un recorte a la tasa de interés en marzo pasado , algunos analistas privados habían externado sus preocupaciones sobre la comunicación y mandato del banco central debido a que el estallido de la guerra en Medio Oriente presionó los precios de combustibles y de algunos productos como frutas y verduras, pero la gobernadora sostuvo que no habría presiones de demanda que hicieran repuntar a la inflación

"No solo nos basamos en datos de un momento; la política monetaria no se conduce de esa manera", dijo entonces la gobernadora.