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Economía

HDI Seguros y Afirme firman convenio para venta de seguros por 20 años

Talanx, matriz de HDI seguros, también anunció la compra del 100% de las acciones de Afirme Seguros; ofrecerán seguros de auto, vida y daños.
vie 08 mayo 2026 06:56 PM
hdi y afirme venderán seguros de auto
La alianza se firmó a 20 años y necesita la autorización de los reguladores. (Cortesía)

HDI México, a través de su matriz Talanx, firmó un acuerdo con banco Afirme para vender en colaboración seguros de auto, vida y daños.

Talanx también acordó la compra del 100% de las acciones de Afirme Seguros, con lo que busca fortalecer su posicionamiento en el mercado mexicano.

El acuerdo se hizo a un plazo de 20 años y requiere las autorizaciones de los reguladores en México; no se hizo púbico el monto de la operación.

"La alianza busca integrar capacidades, ampliando su portafolio de soluciones y facilitando el acceso a seguros para una base más amplia de clientes, con productos más accesibles y relevantes", informaron ambas firmas en un comunicado.

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Para Wilm Langenbach, miembro del Consejo de Administración de Talanx AG y responsable de HDI International AG, esta es una operación que refleja el atractivo de México como mercado clave para la empresa.

Con la alianza, consideró que tendrán acceso a nuevos canales de distribución de seguros lo que les permitirá construir una oferta más competitiva para los clientes.

Mientras se recibe la autorización de parte de los reguladores, ambas instituciones continuarán operando de manera independiente, bajo el liderazgo de sus respectivos directores generales, Ignacio González, de HDI Seguros México, y Tonatiuh Gutiérrez, de Afirme Seguros.

El acuerdo se da en un contexto en el que las aseguradoras en México han tenido que absorber gastos debido a que el gobierno federal ha hecho ajustes fiscales, evitando que hagan deducible el IVA de los siniestros en caso de seguros de auto y médicos, lo que ha mermado las utilidades de algunos jugadores.

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seguro de autos Seguros Fusiones y adquisiciones

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