HDI Seguros y Afirme firman convenio para venta de seguros por 20 años

HDI México, a través de su matriz Talanx, firmó un acuerdo con banco Afirme para vender en colaboración seguros de auto, vida y daños.

Talanx también acordó la compra del 100% de las acciones de Afirme Seguros, con lo que busca fortalecer su posicionamiento en el mercado mexicano.

El acuerdo se hizo a un plazo de 20 años y requiere las autorizaciones de los reguladores en México; no se hizo púbico el monto de la operación.

"La alianza busca integrar capacidades, ampliando su portafolio de soluciones y facilitando el acceso a seguros para una base más amplia de clientes, con productos más accesibles y relevantes", informaron ambas firmas en un comunicado.