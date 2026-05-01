Seguro de auto, el nuevo golpe silencioso al bolsillo mexicano

Miles de conductores estamos recibiendo la misma noticia al renovar nuestra póliza. Más costo por una cobertura similar, y en algunos casos, incluso menor. Sin haber chocado, sin cambiar de vehículo, sin haber usado el seguro en todo el año. La sensación natural es pensar que algo no cuadra…pero, lo que está ocurriendo merece una lectura más seria que el simple enojo del conductor.

Asegurar un auto en México se está encareciendo por una combinación de factores que no desaparecerán pronto. Las refacciones cuestan más, los vehículos nuevos valen más, la tecnología automotriz encarece reparaciones, el robo de unidades sigue pesando en varias regiones y los costos operativos de las aseguradoras también aumentaron. Y toda esa ecuación termina llegando a la prima. Ok. Hasta ahí, la explicación técnica.

Pero el tema importante no está solo en cuánto subió la póliza, sino en lo que significa que siga subiendo. Nuestro país sigue teniendo una baja cultura aseguradora. Millones de vehículos circulan sin protección suficiente o, de plano, sin ninguna cobertura. Cuando el precio de asegurar se aleja del ingreso promedio, muchas familias deciden cancelar, reducir coberturas o jugársela (irresponsablemente, debo decirlo) sin seguro.

Y ese “ahorro” aparente suele ser el error más caro.

Un choque serio, un robo o daños a terceros pueden borrar años de esfuerzo financiero en cuestión de días. Lo que parecía un gasto prescindible termina revelándose como una barrera de protección patrimonial que se entendió demasiado tarde.

Desde mi perspectiva, el país sigue viendo el seguro del automóvil como un cobro incómodo, cuando en realidad es parte de la infraestructura financiera de la movilidad. El vehículo ya no representa únicamente patrimonio personal. Para millones de mexicanos es herramienta de trabajo. Es ingreso, es reparto, es ventas, es traslado de mercancía, es productividad.

Por eso, cuando sube el seguro, también incrementa el costo de producir…es un efecto dominó parecido al de la gasolina.

Ese ángulo rara vez se discute. Hablamos del precio del hidrocarburo, del tráfico, del costo de los autos importados, pero poco del efecto silencioso que tiene una póliza cada vez más onerosa sobre quienes viven del volante o dependen del automóvil para generar dinero.