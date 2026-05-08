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Economía

El fin del ciclo de bajas de Banxico mejora el panorama para la inversión

Analistas ven mayor certidumbre para sectores sensibles a tasas, aunque la incertidumbre global sigue pesando sobre las decisiones de inversión.
vie 08 mayo 2026 05:55 AM
banxico recorta tasa de interes
Este jueves, Banxico redujo la tasa de interés a 6.5% y se espera que se mantenga en ese nivel por un tiempo prolongado. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Banco de México (Banxico) concluyó el ciclo de recortes a la tasa de interés y el país entró en una nueva etapa del ciclo monetario que puede ayudar a detonar la inversión.

Este jueves, el banco central redujo la tasa de interés a 6.5% al considerar el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la economía y la restricción monetaria.

Pau Messeguer, economista en jefe de Multiva, considera que el fin del ciclo bajista representa un "borrón y cuenta nueva" para empezar a analizar de manera diferente un potencial nuevo ciclo inflacionario, el cual puede impulsar sectores como el inmobiliario, que es más sensible a los movimientos de tasas.

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"Tener una tasa de 6.5%, frente al 10% que teníamos en enero del año pasado es sin duda un incentivo muy importante en sectores muy particulares, como puede ser el inmobiliario", consideró.

Priscila Robledo, economista jefe de Fintual, por su parte considera que la tasa real, descontando inflación, ronda el 2.5%, lo que significa un costo de financiamiento más bajo.

"En el contexto de querer reactivar la inversión va en el camino correcto, pero siempre un nivel menor de incertidumbre es lo que más premia la inversión; lo que más busca un inversionista es certidumbre", consideró.

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Para Robledo, el comunicado de Banxico en el que deja claro de manera contundente que llegaba al fin del ciclo de bajas, también manda un mensaje de certidumbre a los inversionistas sobre lo que se puede esperar, al menos en este 2026 y parte del 2027.

"La señal es clara: Banxico no tiene intención de mover la tasa en ninguna dirección por ahora", destacó.

Los expertos consideran que es poco probable que el banco central ajuste la tasa al alza, ya que esto significaría que la inflación se está saliendo de control.

"Tendríamos que estar viendo la inflación de verdad completamente descontrolada, tendríamos que ver que la inflación subyacente retomara una tendencia alcista pronunciada; es un escenario que creo que a México no le conviene", apuntó Messeguer.

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Un análisis de Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, refiere que la Junta de Gobierno fue clara: la postura actual se considera apropiada, y la reapertura de un nuevo ciclo de relajación requeriría una mejora significativa en la trayectoria de la inflación o un mayor deterioro de la actividad económica más allá de lo actualmente anticipado.

Según Finamex, nuevos ajustes a la tasa sólo ocurrirían en caso de que se resuelva el conflicto en Medio Oriente, una reversión en el precio de energéticos y avances positivos en la renegociación del T-MEC.

También podría ayudar una depreciación significativa del tipo de cambio y recortes a la tasa por parte de la Fed.

"Las minutas, a publicarse en dos semanas, serán esenciales para comprender las condiciones bajo las cuales la coalición mayoritaria podría reconstituirse o fracturarse", consideró Finamex.

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Banco de México Tasas de interés Inversión

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