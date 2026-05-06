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Economía

La inversión y el consumo privado profundizan su caída en febrero

La inversión fija acumula 18 meses en terreno negativo y el consumo hiló dos meses de retroceso. Analistas señalan que el deterioro del mercado laboral y la incertidumbre comercial afectan la demanda.
mié 06 mayo 2026 02:20 PM
inversion fija inegi 2026
La inversión fija bruta en México acumuló 18 meses consecutivos de contracción anual, arrastrada por la debilidad en maquinaria y equipo y la incertidumbre comercial.
 (camaralenta/Getty Images/iStockphoto)

La economía mexicana confirmó el débil arranque del año durante febrero, luego de que la inversión fija bruta y el consumo privado extendieran sus retrocesos mensuales en medio de un entorno marcado por la incertidumbre comercial, el deterioro en la confianza y un menor dinamismo interno.

De acuerdo con cifras del Inegi, a inversión fija bruta cayó 0.8% mensual en febrero, con lo que sumó dos meses consecutivos de contracción. La principal debilidad volvió a concentrarse en la maquinaria y equipo, que retrocedió 2.28% mensual y acumuló cinco meses seguidos a la baja.

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Al interior de este componente, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional cayó 1.62% mensual, hilando siete meses de retrocesos, mientras que la de origen importado descendió 2.79%.

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En contraste, la construcción mostró un crecimiento marginal de 0.11% mensual tras la caída de enero. Sin embargo, el segmento no residencial, que es clave para la expansión industrial y manufacturera, volvió a mostrar debilidad con una contracción de 0.13%.

A tasa anual, la inversión fija bruta se contrajo 3.58% en febrero, con lo que acumuló 18 meses consecutivos en terreno negativo, la racha más prolongada desde el periodo entre noviembre de 2018 y febrero de 2021.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, señaló que las caídas en la inversión responden “a la percepción de deterioro en el estado de derecho y la incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos”. La especialista advirtió que esta debilidad limita la capacidad productiva del país y, por ende, el crecimiento económico de largo plazo.

El deterioro fue más severo en maquinaria y equipo, que cayó 9.10% anual, su mayor retroceso para un febrero desde 2020. Destacó especialmente la debilidad de la inversión nacional, con una contracción de 13.62%.

Las cifras también mostraron una divergencia entre el gasto público y privado. En cifras originales, la inversión privada cayó 5.42% anual en febrero, mientras que la pública avanzó 3.5%.

Consumo privado suma dos retrocesos mensuales

Por otro lado, el consumo privado en el mercado interior cayó 0.46% mensual en febrero, sumando dos meses consecutivos de retrocesos, algo que no ocurría desde finales de 2024.

La disminución estuvo impulsada por una caída de 0.89% en el consumo de bienes nacionales y de 0.26% en servicios nacionales. En contraste, el consumo de bienes importados repuntó 1.90%.

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En términos anuales, el consumo privado apenas avanzó 0.93%, su menor crecimiento desde julio de 2025. El consumo de bienes nacionales cayó 2.91%, su peor desempeño para un febrero desde 2021, mientras que el consumo de servicios nacionales registró su primera caída anual desde marzo de ese mismo año. Banco Base atribuyó la debilidad del consumo al deterioro del mercado laboral, la desaceleración de las remesas y la caída en la confianza del consumidor.

Por su parte, Monex señalo que tanto la inversión como el consumo continúan afectados por la incertidumbre relacionada con la revisión del T-MEC y las medidas arancelarias vigentes para exportaciones mexicanas de alto valor agregado.

“A menos de dos meses de la revisión, se observa una falta de claridad sobre la evolución de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, lo que mantiene un sesgo de cautela entre inversionistas y empresarios”, indicó la institución financiera.

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Indicador de la Inversión Fija Bruta Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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