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Economía

México amarra inversión farmacéutica de 2,000 mdd en misión a Canadá

La empresa Solar International Core Canada instalará una planta de ingredientes farmacéuticos activos en el Polo de Desarrollo de Zapotlán, Hidalgo.
vie 08 mayo 2026 11:50 AM
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza una misión comercial de 244 empresarios mexicanos a Canadá.
 (Foto: @m_ebrard)

La misión comercial de México en Canadá avanza con anuncios de inversión, proyectos industriales y acuerdos educativos que buscan fortalecer la relación económica entre ambos países. El resultado más importante fue en Toronto, donde el gobierno de Hidalgo concretó una inversión de 2,000 millones de dólares para instalar una planta de ingredientes farmacéuticos activos.

El proyecto estará a cargo de Solar International Core Canada y se ubicará en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán, Hidalgo. Como parte de la primera etapa, la empresa invertirá 70 millones de dólares para adquirir el terreno donde se construirá la planta.

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El acuerdo se formalizó mediante un memorando de entendimiento firmado entre Babak Arefpour, CEO de la empresa canadiense; y Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. El anuncio contó con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y del ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc.

“Cerramos el día con una inversión de 2,000 millones de dólares para Hidalgo. Solo con eso ya valió la pena toda la misión”, afirmó Ebrard durante la gira empresarial que reunió a 244 empresarios mexicanos en Canadá.

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Inversiones en Chiapas, Puebla y Jalisco

Además del anuncio en Hidalgo, la misión comercial abrió nuevas oportunidades de inversión para otros estados mexicanos. El gobierno de Chiapas firmó una carta de intención con INTE Modular para estudiar la instalación de una planta de vivienda modular con una inversión potencial de hasta 360 millones de dólares.

En Puebla, la empresa Process Research Ortech Inc. evaluará el desarrollo de una planta para procesar minerales y materiales destinados a baterías. El proyecto contempla una posible inversión de 380 millones de dólares.

Jalisco también logró acuerdos preliminares con la empresa Sustainable Agave Holdings Ltd. que analizará la instalación de una planta para procesar agave y producir pulpa, proyecto que podría representar una inversión de 100 millones de dólares.

Fortalece cooperación educativa y cultural

La misión comercial también dejó acuerdos en educación y cultura. En Toronto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Tecnológico Nacional de México firmaron convenios con Colleges and Institutes Canada para impulsar cooperación académica entre México y Canadá e intercambio educativo.

En Montreal, la Secretaría de Economía y el Festival Internacional de Cine de Morelia acordaron con el International Festival of Films on Art promover coproducciones audiovisuales, intercambio profesional y proyectos conjuntos entre instituciones culturales de México y Canadá.

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Inversiones Inversión extranjera directa Canadá Marcelo Ebrard

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