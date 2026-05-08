La inversión de Canadá en México se estancó en 3,000 mdd: el plan empresarial para romper este techo

En medio de la revisión del T-MEC y de la presión comercial de Estados Unidos, el gobierno mexicano y el sector privado empujan una estrategia para elevar el comercio bilateral , abrir nuevos mercados, pero no solo eso, también representa una oportunidad para dinamizar la inversión canadiense que se ha mantenido estancada en poco más de 3,000 millones de dólares anuales durante los últimos años.
México busca destrabar una inversión canadiense estancada en 3,000 mdd
Para el gobierno federal, este acercamiento gana importancia en medio de su nueva estrategia para acelerar inversiones y destrabar proyectos productivos en México.
La Secretaría de Economía encabeza la mayor misión comercial mexicana a Canadá, en la cual el secretario Marcelo Ebrard lidera una gira con 240 empresas mexicanas que participan en más de 1,800 encuentros de negocios con alrededor de 200 compañías canadienses.
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La misión reúne empresas de agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, educación, innovación, logística y fondos de inversión. También incluye reuniones con gigantes empresariales como Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail y TC Energy, además de encuentros con fondos como Ontario Teachers Pension Plan, uno de los mayores inversionistas institucionales del mundo.
Se trata de una visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá
La relación económica entre ambos países mantiene bases sólidas, aunque con señales de estancamiento.
Datos de la Secretaría de Economía indican que la inversión extranjera directa de Canadá en México sumó 3,323 millones de dólares en 2025, cifra inferior a los 3,609 millones registrados en 2024 y lejos del máximo histórico de 4,819 millones alcanzado en 2018.
Los números reflejan una relación estable, pero sin grandes saltos en los últimos años.
Aun así, Canadá conserva un peso importante dentro de la economía mexicana. Entre 2006 y 2025, la inversión acumulada alcanzó 52,279 millones de dólares, equivalente al 8.2% de toda la inversión extranjera captada por México en ese periodo, y que se ubica entre el tercer y cuarto lugar de mayor peso en la IED que recibe el país.
En la composición de la inversión predominan las cuentas entre compañías, ya que concentran 41% de la inversión, seguidas de reinversión de utilidades con 32%, mientras que las nuevas inversiones apenas alcanzan 27%, lo que deja ver una consolidación más que una expansión.
Sectores donde Canadá concentra capital
La Secretaría de Economía identificó sectores donde Canadá ya tiene fuerte presencia y que ahora se perfilan como la base para una nueva etapa de crecimiento.
El principal destino del capital canadiense entre 2006 y 2025 fue transporte, con 13,515 millones de dólares, equivalente al 26% del total acumulado. Le siguieron servicios financieros con 10,723 millones, minería con 9,083 millones, manufactura con 6,849 millones y energía con 4,380 millones.
Dentro del sector servicios destacó el transporte de gas por ductos naturales, que acumuló 10,771 millones de dólares, además de fondos de inversión con 6,028 millones e intermediación crediticia con 4,616 millones.
En manufactura, la mayor apuesta canadiense se concentró en minerales metálicos con 8,950 millones de dólares, seguida de energía eléctrica con 4,380 millones y equipo de transporte con 4,337 millones.
La Ciudad de México concentró la mayor parte de la inversión canadiense con 10,279 millones de dólares, equivalente al 19.7% del total nacional. Después aparecieron Chihuahua con 4,771 millones, Sinaloa con 3,810 millones y Coahuila con 3,715 millones.
Los números también muestran la amplitud de la presencia empresarial canadiense en México. Entre 2006 y 2025 se registraron 16 personas morales extranjeras, 3,361 sociedades mexicanas y 13,008 fideicomisos relacionados con capital canadiense.
Los sectores con mayor número de empresas fueron servicios inmobiliarios con 854 firmas, manufacturas con 440 y minería con 423. La Ciudad de México encabezó la lista de entidades con más empresas canadienses, con 997 registros, seguida de Quintana Roo con 342 y Baja California Sur con 331.
Seguridad e incertidumbre pesan
Para Shauna Hemingway, asesora especial sénior para México y las Américas del Consejo Empresarial de Canadá, la relación económica entre ambos países todavía tiene espacio para crecer mucho más.
“Tenemos muchísimo potencial entre Canadá y México”, afirmó durante la conferencia anual del Consejo de las Américas .
México y Canadá apenas comienzan a explotar las ventajas de una relación bilateral que históricamente quedó opacada por el peso económico de Estados Unidos. Incluso describió el vínculo como “subdesarrollado”.
Hemingway sostuvo que el empresariado canadiense mantiene interés en sectores como energía, infraestructura y logística. “Hemos visto en los últimos años un gran aumento de la inversión canadiense aquí en el país y tenemos capital para invertir en energías”, dijo.
Sin embargo, dijo que las empresas observan con atención la incertidumbre política, la seguridad y la falta de claridad regulatoria en América del Norte. Aunque reconoció la nueva estrategia de México para acelerar las inversiones .
“Yo creo que sí hay un nexo entre los negocios y la seguridad”, señaló.
La ejecutiva explicó que varios proyectos enfrentan cautela por el entorno político y comercial que rodea a la región. “Hablamos de una incertidumbre que ha sido fatal para la inversión en algunos sectores; ha sido muy difícil poder tomar decisiones.”, comentó.
Pese a ello, aseguró que Canadá mantiene confianza en México y en el futuro de América del Norte como bloque económico.
T-MEC impulsa nueva estrategia
La revisión del T-MEC aparece como uno de los factores centrales detrás del nuevo acercamiento económico entre ambos países. Paralelamente a la misión empresarial, Marcelo Ebrard sostiene reuniones con el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, para avanzar en las conversaciones rumbo a la próxima revisión del acuerdo comercial.
Canadá enfrenta tensiones comerciales con Washington en sectores como acero, aluminio y cobre, mientras México busca consolidar su ventaja manufacturera frente a Asia.
Aun con las disputas comerciales, Hemingway dejó claro que el sector privado canadiense mantiene respaldo al modelo trilateral.
“Lo que queremos es libre comercio en todos los productos bajo el acuerdo”, afirmó.
También descartó preocupación por la posibilidad de que México y Estados Unidos alcancen acuerdos bilaterales que dejen fuera a Canadá.
La representante canadiense también reveló que la Secretaría de Economía analiza qué productos mexicanos podrían ganar espacio dentro del mercado canadiense ante las tensiones comerciales con Estados Unidos.
“He visto que la Secretaría de Economía está analizando cuáles son los productos que no son tan competitivos en el mercado estadounidense y que eventualmente podemos vender más a Canadá”, explicó.
Para Hemingway, el reto ahora consiste en que México y Canadá construyan una estrategia más agresiva dentro de América del Norte y dejen de depender únicamente de las decisiones de Washington.
“No somos observadores; México y Canadá somos parte de la región, somos actores y tenemos algo que hacer”, afirmó.