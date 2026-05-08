La inversión de Canadá en México se estancó en 3,000 mdd: el plan empresarial para romper este techo

Para el gobierno federal, este acercamiento gana importancia en medio de su nueva estrategia para acelerar inversiones y destrabar proyectos productivos en México.

La Secretaría de Economía encabeza la mayor misión comercial mexicana a Canadá, en la cual el secretario Marcelo Ebrard lidera una gira con 240 empresas mexicanas que participan en más de 1,800 encuentros de negocios con alrededor de 200 compañías canadienses.

La misión reúne empresas de agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, educación, innovación, logística y fondos de inversión. También incluye reuniones con gigantes empresariales como Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail y TC Energy, además de encuentros con fondos como Ontario Teachers Pension Plan, uno de los mayores inversionistas institucionales del mundo.

Se trata de una visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá Marcelo Ebrard, secretario de Economía

La relación económica entre ambos países mantiene bases sólidas, aunque con señales de estancamiento.

Datos de la Secretaría de Economía indican que la inversión extranjera directa de Canadá en México sumó 3,323 millones de dólares en 2025, cifra inferior a los 3,609 millones registrados en 2024 y lejos del máximo histórico de 4,819 millones alcanzado en 2018.

Los números reflejan una relación estable, pero sin grandes saltos en los últimos años.

Aun así, Canadá conserva un peso importante dentro de la economía mexicana. Entre 2006 y 2025, la inversión acumulada alcanzó 52,279 millones de dólares, equivalente al 8.2% de toda la inversión extranjera captada por México en ese periodo, y que se ubica entre el tercer y cuarto lugar de mayor peso en la IED que recibe el país.

En la composición de la inversión predominan las cuentas entre compañías, ya que concentran 41% de la inversión, seguidas de reinversión de utilidades con 32%, mientras que las nuevas inversiones apenas alcanzan 27%, lo que deja ver una consolidación más que una expansión.