México gana frente a Canadá: las exportaciones se disparan mientras que cada vez importa menos

El flujo comercial en sentido contrario siguió una trayectoria distinta. Las importaciones mexicanas desde Canadá sumaron 12,555 millones de dólares durante 2025, lo que implicó una caída de 3.6% frente al año anterior, de acuerdo con datos del Banco de México.

La tendencia se mantiene al inicio de 2026. Durante enero, las exportaciones mexicanas hacia el mercado canadiense alcanzaron 1,773 millones de dólares, cifra 27% mayor frente al mismo mes del año previo. Las compras mexicanas desde Canadá, en cambio, registraron una contracción cercana a 7%.

El desempeño comercial ofrece cierto alivio para sectores industriales mexicanos que enfrentan presiones arancelarias de Estados Unidos. El sector automotor destaca entre ellos. Cerca de 50% de las exportaciones mexicanas hacia Canadá corresponde a equipo de transporte, categoría que incluye vehículos ligeros, camiones de carga y autopartes.

Desde la perspectiva canadiense, la relación comercial todavía presenta un desequilibrio que Ottawa busca reducir. México ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales más importantes de Canadá, aunque el acceso canadiense al mercado mexicano permanece limitado. La Cámara de Comercio de Canadá en México señala que el país representa apenas 1.1% de las exportaciones totales canadienses.

Ese desbalance explica parte del renovado interés de Canadá por fortalecer los vínculos económicos con México. A inicios de 2026, el gobierno canadiense organizó su primera misión comercial internacional del año con destino a la Ciudad de México, una delegación enfocada en el futuro del T-MEC y en la expansión de la relación económica bilateral.

La misión formó parte de la iniciativa oficial Team Canada Trade Mission y reunió a líderes empresariales y representantes de cámaras industriales de sectores como energía, minería, agroindustria, transporte, tecnología, servicios financieros y consultoría.

El ministro canadiense Dominic LeBlanc participó en los encuentros con autoridades y empresarios mexicanos. El objetivo consistió en reforzar la integración económica de América del Norte en un momento clave para el futuro del acuerdo comercial.