México gana frente a Canadá: las exportaciones se disparan mientras que cada vez importa menos

En un escenario complejo para el comercio internacional, México gana terreno en el mercado canadiense. Las exportaciones hacia ese país alcanzaron 22,169 millones de dólares en 2025, con un alza de 17% frente a 2024, un salto mayor frente al crecimiento de 5% del periodo previo.
El flujo comercial en sentido contrario siguió una trayectoria distinta. Las importaciones mexicanas desde Canadá sumaron 12,555 millones de dólares durante 2025, lo que implicó una caída de 3.6% frente al año anterior, de acuerdo con datos del Banco de México.
La tendencia se mantiene al inicio de 2026. Durante enero, las exportaciones mexicanas hacia el mercado canadiense alcanzaron 1,773 millones de dólares, cifra 27% mayor frente al mismo mes del año previo. Las compras mexicanas desde Canadá, en cambio, registraron una contracción cercana a 7%.
El desempeño comercial ofrece cierto alivio para sectores industriales mexicanos que enfrentan presiones arancelarias de Estados Unidos. El sector automotor destaca entre ellos. Cerca de 50% de las exportaciones mexicanas hacia Canadá corresponde a equipo de transporte, categoría que incluye vehículos ligeros, camiones de carga y autopartes.
Desde la perspectiva canadiense, la relación comercial todavía presenta un desequilibrio que Ottawa busca reducir. México ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales más importantes de Canadá, aunque el acceso canadiense al mercado mexicano permanece limitado. La Cámara de Comercio de Canadá en México señala que el país representa apenas 1.1% de las exportaciones totales canadienses.
Ese desbalance explica parte del renovado interés de Canadá por fortalecer los vínculos económicos con México. A inicios de 2026, el gobierno canadiense organizó su primera misión comercial internacional del año con destino a la Ciudad de México, una delegación enfocada en el futuro del T-MEC y en la expansión de la relación económica bilateral.
La misión formó parte de la iniciativa oficial Team Canada Trade Mission y reunió a líderes empresariales y representantes de cámaras industriales de sectores como energía, minería, agroindustria, transporte, tecnología, servicios financieros y consultoría.
El ministro canadiense Dominic LeBlanc participó en los encuentros con autoridades y empresarios mexicanos. El objetivo consistió en reforzar la integración económica de América del Norte en un momento clave para el futuro del acuerdo comercial.
México lanza convocatoria
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, convocó a empresas mexicanas a participar en una misión comercial que se realizará en Canadá del 7 al 9 de mayo, con el objetivo de promover productos nacionales y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países. Encuentro que también marcará el inicio de conversaciones bilaterales entre ambos países para la revisión del T-MEC.
Destacó que la visita forma parte de una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la presencia comercial de México en el mercado canadiense.
“Vamos por todo, amistosamente”, dijo Ebrard al referirse a la misión, que buscará presentar productos mexicanos, promover inversiones y ampliar las oportunidades de negocio para empresas del país.
El secretario explicó que la visita responde también al intercambio reciente entre ambos países, luego de que un amplio grupo de empresas canadienses visitó México. Ahora, señaló, corresponde a las compañías mexicanas acudir a Canadá para explorar nuevas oportunidades comerciales.
La convocatoria para participar en la misión quedó abierta desde el 12 de marzo y cerrará el 11 de abril. Las empresas interesadas deberán completar un formulario para registrarse. Ebrard aseguró que el mayor “riesgo” de asistir es vender más en Canadá y abrir nuevas relaciones comerciales y se aprovechará para hablar del T-MEC.
"Seguramente va a ser un tema, el ponernos de acuerdo y tener conversaciones también nosotros respecto al futuro del tratado y lo que ellos piensan", dijo.
Relación aún subdesarrollada
La relación económica entre ambos países aún muestra amplios márgenes de crecimiento. Shauna Hemingway, asesora especial sénior para México y las Américas del Consejo Empresarial de Canadá, sostiene que existe consenso entre gobiernos e industria sobre el potencial todavía no alcanzado del vínculo bilateral.
En un artículo publicado en la revista Policy, Hemingway explica que el sector privado impulsó avances relevantes durante la última década. La inversión canadiense en México se triplicó en ese periodo. Además, una red ferroviaria trilateral permite transportar mercancías sujetas a aduanas de forma directa entre Canadá y México, mientras que las aerolíneas ampliaron rutas y capacidad de carga entre diversas ciudades de ambos países.
La misión comercial canadiense reciente también abrió espacio para nuevos acuerdos empresariales. Entre ellos destaca la adquisición de la empresa canadiense Probe Gold, con sede en Quebec, por parte de Fresnillo, el mayor productor mundial de plata y uno de los principales productores de oro de México. También se anunció una alianza estratégica entre la firma tecnológica SimplyAsk.ai de Vancouver y la empresa mexicana Axtel, así como la compra del Puerto de Altamira, en Tamaulipas, por la compañía logística canadiense LOGISTEC.
A pesar de estos esfuerzos, la relación económica entre Canadá y México permanece por debajo de su potencial. Duncan Wood, investigador visitante para América del Norte en el Wilson Center, recuerda que ambos países han hablado durante décadas sobre la necesidad de profundizar sus lazos bilaterales.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, los gobiernos establecieron grupos de trabajo, diálogos de alto nivel y distintos mecanismos de cooperación sectorial. Sin embargo, el comercio bilateral sigue siendo modesto si se compara con el volumen de intercambio que cada país mantiene con Estados Unidos.
Las razones…
Wood señala que la principal razón radica en la atracción económica del mercado estadounidense. Durante décadas, las empresas de Canadá y México estructuraron sus operaciones alrededor del acceso a Estados Unidos, lo que limitó el desarrollo de una integración directa entre ambos socios.
A ello se suman factores regulatorios. Las diferencias en marcos legales y regulatorios permanecieron en segundo plano durante la vigencia del TLCAN, que ofrecía amplias protecciones a la inversión. Con el T-MEC, parte de esas protecciones se redujo, lo que expuso a las empresas a nuevas incertidumbres dentro del entorno regulatorio.
El especialista considera que la cooperación en infraestructura representa una oportunidad concreta para fortalecer la relación bilateral antes de la revisión del T-MEC en 2026. Una mayor coordinación en puertos, logística ferroviaria y transporte aéreo de carga podría diversificar las rutas comerciales dentro de América del Norte.
Los puertos mexicanos del Pacífico y del Golfo ofrecen acceso a mercados de América Latina para empresas canadienses, mientras que las terminales portuarias de Canadá en el Atlántico y el Pacífico pueden abrir nuevas rutas para exportadores mexicanos hacia Europa y Asia.
Mientras esa agenda toma forma, las cifras comerciales ofrecen una señal clara. México consolida su presencia en el mercado canadiense y amplía su superávit dentro de una relación económica que todavía busca punto de equilibrio.