La titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Débora Alcocer, explicó que este avance forma parte de la modernización del tratado con el bloque europeo, considerado el tercer socio comercial de México.

Además del acceso inmediato, el resto de los productos entrará en un proceso gradual de desgravación, lo que dará mayor previsibilidad a las empresas. “Esto abre una ventana muy relevante para todos los productores y exportadores mexicanos”, señaló en la inauguración del Foro México–Unión Europea: Oportunidades y Diversificación Agroalimentaria.

México apenas participa con cerca del 2% de las importaciones agroalimentarias de la Unión Europea, un mercado de alrededor de 450 millones de consumidores, por lo que el potencial de crecimiento es amplio.

El gobierno mexicano y la Unión Europea esperan firmar la modernización del TLCUEM en mayo.

Diversificar mercados

El sector agroalimentario mexicano ha logrado una expansión importante en las últimas décadas, pero mantiene una alta concentración en un solo mercado .

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve Colons, advirtió que el 90% de las exportaciones se dirige a Norteamérica, lo que genera una vulnerabilidad.

Hace tres décadas, México exportaba 4,000 millones de dólares en productos agroalimentarios. Ahora ya supera los 55,000 millones. A pesar de ese crecimiento, la dependencia persiste.

“Si fuéramos una empresa con un solo cliente que concentra el 90% de las ventas, estaríamos preocupados”, dijo.

En este panorama, Europa aparece como una alternativa estratégica, pues la región es el mayor importador de alimentos del mundo, con un mercado que supera los 750,000 millones de dólares.

Para el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, el reto ahora es diversificar . “La Secretaría tiene el compromiso de convertirse en un aliado y no en un obstáculo para lograr esta meta”, afirmó.

El funcionario subrayó que México tiene capacidad productiva suficiente para competir en nuevos mercados. Puso como ejemplo la producción récord de frijol en Zacatecas, con 1.5 millones de toneladas, y de maíz en Sinaloa, con más de 4 millones.