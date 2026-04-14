El acuerdo comercial renovado entre México y la Unión Europea dará un giro al comercio agroalimentario, ya que permitirá acceso libre de arancel para más de 83% de los productos agroalimentarios, lo que abre una ventana inmediata para los exportadores mexicanos.
Acuerdo México-UE abrirá libre acceso a 83% de productos agro
La titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Débora Alcocer, explicó que este avance forma parte de la modernización del tratado con el bloque europeo, considerado el tercer socio comercial de México.
Además del acceso inmediato, el resto de los productos entrará en un proceso gradual de desgravación, lo que dará mayor previsibilidad a las empresas. “Esto abre una ventana muy relevante para todos los productores y exportadores mexicanos”, señaló en la inauguración del Foro México–Unión Europea: Oportunidades y Diversificación Agroalimentaria.
México apenas participa con cerca del 2% de las importaciones agroalimentarias de la Unión Europea, un mercado de alrededor de 450 millones de consumidores, por lo que el potencial de crecimiento es amplio.
El gobierno mexicano y la Unión Europea esperan firmar la modernización del TLCUEM en mayo.
Diversificar mercados
El sector agroalimentario mexicano ha logrado una expansión importante en las últimas décadas, pero mantiene una alta concentración en un solo mercado .
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve Colons, advirtió que el 90% de las exportaciones se dirige a Norteamérica, lo que genera una vulnerabilidad.
Hace tres décadas, México exportaba 4,000 millones de dólares en productos agroalimentarios. Ahora ya supera los 55,000 millones. A pesar de ese crecimiento, la dependencia persiste.
“Si fuéramos una empresa con un solo cliente que concentra el 90% de las ventas, estaríamos preocupados”, dijo.
En este panorama, Europa aparece como una alternativa estratégica, pues la región es el mayor importador de alimentos del mundo, con un mercado que supera los 750,000 millones de dólares.
Para el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, el reto ahora es diversificar . “La Secretaría tiene el compromiso de convertirse en un aliado y no en un obstáculo para lograr esta meta”, afirmó.
El funcionario subrayó que México tiene capacidad productiva suficiente para competir en nuevos mercados. Puso como ejemplo la producción récord de frijol en Zacatecas, con 1.5 millones de toneladas, y de maíz en Sinaloa, con más de 4 millones.
Más acceso a Europa
El embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, destacó que el nuevo acuerdo reducirá tarifas, eliminará cuotas y simplificará procesos.
“Queremos que más productos mexicanos lleguen a Europa”, dijo. Entre ellos mencionó aguacate, café, chocolate, carne y naranja.
El diplomático recordó que, desde el primer acuerdo, el comercio entre México y la Unión Europea se multiplicó por más de cuatro , lo que muestra el potencial de esta relación.
A esto se suma la expectativa de fortalecer la protección de productos emblemáticos mexicanos y facilitar el cumplimiento regulatorio, un factor clave para el sector agroalimentario.
El embajador de México ante la Unión Europea, Rogelio Granguillhome, destacó que el nuevo acuerdo no solo busca aumentar el comercio, sino mejorar la calidad de la producción.
“La oportunidad es producir mejor y con mayor valor agregado”, señaló en un mensaje.
El nuevo tratado también apunta a reducir barreras no arancelarias, agilizar procesos logísticos y generar condiciones más equitativas para empresas de todos los tamaños, incluidas las pequeñas y medianas.
Para el sector, el impacto se traduce en algo concreto: más certidumbre, mejores condiciones de acceso y nuevas oportunidades de mercado.
El desafío ahora será aprovechar ese acceso. El acuerdo abre la puerta, pero el resultado dependerá de la capacidad del sector para responder a un mercado exigente, regulado y altamente competitivo.
México ya tiene presencia en Europa con productos como café, tequila y aguacate. El siguiente paso será ampliar esa canasta y consolidar una estrategia que reduzca la dependencia de un solo socio comercial.