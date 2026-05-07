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Economía

TLCUEM renovado perfila a México como plataforma comercial de Europa hacia EU

Sergio Contreras, presidente del COMCE, prevé que el comercio entre México y la Unión Europea aumentará hasta 35% en cinco años con la modernización de su tratado.
jue 07 mayo 2026 04:18 PM
El nuevo tratado con la UE: el plan de México para diversificar su mercado ante la incertidumbre del TMEC
México exporta más de 60,000 millones de dólares a la Unión Europea. (Foto: Jesús Almazán)

La modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) no solo abrirá nuevas oportunidades de exportación. También puede reforzar el papel de México como plataforma industrial y comercial entre América del Norte y Europa, en un momento en que las tensiones comerciales globales obligan a las empresas a diversificar mercados.

Para Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), el nuevo acuerdo representa una oportunidad estratégica tanto para México como para la Unión Europea.

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“Hoy por hoy la Unión Europea es el segundo socio comercial de México como bloque”, explicó Contreras en entrevista con Expansión.

El comercio bilateral superó los 94,500 millones de dólares en 2025, una cifra que refleja el creciente peso económico de la relación.

Las exportaciones mexicanas hacia Europa alcanzaron 27,658 millones de dólares, un aumento anual de 4.8%, mientras las importaciones sumaron 66,940 millones.

Desde la entrada en vigor del acuerdo original en el año 2000, el intercambio de bienes entre ambas regiones creció más de 300%.

Ante este panorama, consideró que la modernización del TLCUEM permitirá elevar el comercio bilateral, fortalecer cadenas industriales y abrir nuevas puertas para las exportaciones mexicanas.

El empresario destacó que México ocupa una posición única en el mundo, porque es el único país con acuerdos comerciales tanto con Norteamérica como con la Unión Europea, dos de las regiones económicas más grandes del planeta.

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Esa doble integración, afirmó, coloca al país en una posición privilegiada para atraer inversiones y consolidar cadenas de manufactura.

Contreras estimó que la parte comercial del acuerdo puede entrar en vigor entre finales de 2026 y principios de 2027, una vez que el Parlamento Europeo y el Senado mexicano concluyan el proceso de aprobación.

México y la Unión Europea anunciaron que la modernización del acuerdo se firmará el 22 de mayo.

El comercio crecerá 35%

El presidente del Comce prevé que la modernización del TLCUEM impulse un aumento importante en el comercio exterior entre ambas regiones. Según sus estimaciones, en un horizonte de cinco años, el intercambio entre México y la Unión Europea aumente alrededor de 35%.

Contreras explicó que el acuerdo llega cuando muchas empresas buscan reducir riesgos derivados de conflictos comerciales y cambios geopolíticos.

Europa también necesita diversificar mercados y acercarse más a Norteamérica, algo que México puede facilitar gracias a su integración con Estados Unidos y Canadá.

Además del impulso comercial, Contreras destacó el efecto industrial que tendrá una mayor relación con Europa, porque una buena parte de las importaciones mexicanas desde la Unión Europea corresponde a maquinaria, tecnología y bienes de capital, factores que fortalecen la capacidad manufacturera nacional.

“La maquinaria europea viene con innovación tecnológica y con procesos ligados a economía verde y producción verde”, comentó.

A su consideración, esa tecnología permitirá que las empresas mexicanas eleven productividad, modernicen procesos y respondan a nuevas exigencias internacionales en materia ambiental e industrial.

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Aguacate, cerveza y berries entre los ganadores

Aunque México mantiene un déficit comercial con la Unión Europea, Contreras aseguró que esto no representa una preocupación, debido a que gran parte de las compras mexicanas se concentra en maquinaria industrial y tecnología para producción.

Uno de los grandes ganadores será el campo mexicano porque, dijo, la modernización ayudará a equilibrar parcialmente la balanza comercial gracias al crecimiento esperado de las exportaciones agroindustriales.

Entre los sectores con mayor potencial mencionó al aguacate, berries, cerveza, granos y otros productos agroalimentarios mexicanos.

También resaltó que algunos productos europeos, como los quesos, tendrán mayor acceso al mercado mexicano. De acuerdo con Contreras, alrededor de 33 tipos de queso podrán ingresar sin las restricciones actuales.

Los principales mercados europeos para México son España, Italia, Francia, Países Bajos y Alemania, aunque destacó que el acuerdo también abre posibilidades en otros 22 países del bloque europeo.

A su juicio, uno de los grandes retos será que las empresas mexicanas miren más allá de los destinos tradicionales y aprovechen las nuevas oportunidades que surgirán con la modernización del acuerdo comercial.

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Una inversión de peso

La relación con Europa no solo se refleja en comercio. También en inversión.

En 2025, la Unión Europea aportó 9,906 millones de dólares de inversión extranjera directa en México, equivalente a 24.2% del total nacional.

España encabezó las inversiones con 4,431 millones de dólares, seguida por Países Bajos con 2,387 millones y Francia con 1,223 millones.

México captó 14,821 millones de dólares de inversión extranjera directa manufacturera en 2025 y más de 4,301 millones provinieron de Europa.

En otras palabras, uno de cada cuatro dólares invertidos en manufactura en México tuvo origen europeo.

El COMCE prevé que la relocalización de empresas y las nuevas cadenas productivas impulsen todavía más la inversión europea en sectores como automotriz, energía, logística y manufactura avanzada.

Tags

Unión Europea Comercio Exportación Importaciones Tratados

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