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Economía

Gobierno gasta 251,658 mdp menos en el primer trimestre por ajuste fiscal

El ajuste se concentró en secretarías como Energía, Infraestructura y Educación, mientras Hacienda mantiene la austeridad para contener el déficit y compensar menores ingresos.
lun 04 mayo 2026 05:55 AM
recorte gasto publico 2026
Para este año, Hacienda anunció a inicios de abril un recorte al gasto aprobado por 100,100 millones de pesos. Esta reducción provendrá tanto del gasto programable como del no programable. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

El gobierno federal continúa con la disciplina fiscal y política de austeridad. Al cierre del primer trimestre de 2026, el segundo año a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, el gasto público fue menor en 251,658 millones de pesos al programado, más de un cuarto de billón, de acuerdo con cifras del informe de finanzas y deuda públicas de marzo, enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión.

Del total del ajuste presupuestal , el 59%, equivalente a 148,542 millones de pesos, fue a presupuestos que ejercen las secretarías de Estado, como Energía, que reporta un saldo menor al aprobado por más de 74,294 millones de pesos en los primeros tres meses del año; le sigue Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cuyo presupuesto fue 63,575 millones menos que el programado; en tercer lugar, Educación Pública con -23,963 millones.

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En tanto, el gasto para Servicios de Salud del IMSS-Bienestar tuvo un incremento de 36,133 millones de pesos; también las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios recibieron más dinero al presupuestado por 28,400 millones, mientras para Agricultura y Desarrollo Rural fue 10,954 millones más.

El gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum dio continuidad a la política de austeridad y consolidación fiscal que caracterizó a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los recortes, principalmente en obra pública, han predominado ante la llegada de menos ingresos, gastos obligatorios crecientes y el objetivo de reducir el déficit fiscal.

Para este año, Hacienda anunció a inicios de abril un recorte al gasto aprobado por 100,100 millones de pesos. Esta reducción provendrá tanto del gasto programable, como del no programable. El primer componente será menor en 59,400 millones de pesos, principalmente como resultado del ahorro en la línea presupuestaria para la amortización de la deuda de Pemex, lo que permitirá preservar los recursos orientados a programas sociales y a la inversión productiva.

En paralelo, el gasto no programable se reducirá en 40,800 millones de pesos respecto a lo aprobado, como reflejo de un menor costo financiero de la deuda.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el pasado 13 de abril en conferencia de prensa que los subsidios a la gasolina cuestan al erario 5,000 millones de pesos a la semana y que, para seguir otorgándolos, tendrán que hacer recortes al gasto público aprobado para este año .

Recortes para Pemex y CFE

En este sentido, en el primer trimestre, las empresas públicas del estado reportaron ajustes en sus gastos: Pemex por 17,687 millones de pesos, y CFE por 29,132 millones.

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Cabe destacar que también se reportaron menores egresos por el pago de intereses de la deuda pública, principalmente, por la apreciación del peso frente al dólar. De acuerdo con Hacienda el costo financiero fue 47,235 millones de pesos menos.

Menos diferencia entre el dinero que llega y el que se gasta

Los Requerimientos Financieros del Sector Público o déficit fiscal, que es la diferencia entre el gasto y los ingresos del Estado y que se compensa con deuda, ascendió a 156,000 millones de pesos, manteniéndose dentro de los techos aprobados por el H. Congreso de la Unión, de acuerdo con Hacienda. Este saldo fue 5,000 millones de pesos menor a lo esperado.

Especialistas consultados por Expansión han referido que los RFSP o déficit podrían ser mayores al esperado al cierre de 2026 si persiste la guerra en Irán, las alzas al petróleo y los combustibles y, por ende, los subsidios a las gasolinas.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Austeridad republicana

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