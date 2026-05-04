Gobierno gasta 251,658 mdp menos en el primer trimestre por ajuste fiscal

En tanto, el gasto para Servicios de Salud del IMSS-Bienestar tuvo un incremento de 36,133 millones de pesos; también las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios recibieron más dinero al presupuestado por 28,400 millones, mientras para Agricultura y Desarrollo Rural fue 10,954 millones más.

El gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum dio continuidad a la política de austeridad y consolidación fiscal que caracterizó a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los recortes, principalmente en obra pública, han predominado ante la llegada de menos ingresos, gastos obligatorios crecientes y el objetivo de reducir el déficit fiscal.

Para este año, Hacienda anunció a inicios de abril un recorte al gasto aprobado por 100,100 millones de pesos. Esta reducción provendrá tanto del gasto programable, como del no programable. El primer componente será menor en 59,400 millones de pesos, principalmente como resultado del ahorro en la línea presupuestaria para la amortización de la deuda de Pemex, lo que permitirá preservar los recursos orientados a programas sociales y a la inversión productiva.

En paralelo, el gasto no programable se reducirá en 40,800 millones de pesos respecto a lo aprobado, como reflejo de un menor costo financiero de la deuda.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el pasado 13 de abril en conferencia de prensa que los subsidios a la gasolina cuestan al erario 5,000 millones de pesos a la semana y que, para seguir otorgándolos, tendrán que hacer recortes al gasto público aprobado para este año .

Recortes para Pemex y CFE

En este sentido, en el primer trimestre, las empresas públicas del estado reportaron ajustes en sus gastos: Pemex por 17,687 millones de pesos, y CFE por 29,132 millones.