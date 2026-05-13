El mundo agota sus reservas de petróleo a velocidad récord por la guerra en Medio Oriente, alerta la AIE

El dato se añade al bajón de 129 millones de barriles ya registrado en el mes de marzo, tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán el 28 de febrero.

"La rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo", agregó la AIE, que defiende los intereses de los países consumidores.

En detalle, la oferta mundial de petróleo disminuyó en 1.8 millones de barriles diarios en abril, quedando en 95.1 millones de barriles diarios. La pérdida total de suministro respecto al mes de febrero es de 12.8 millones de barriles diarios.

El bloqueo es doble actualmente. Irán cerró prácticamente el Estrecho de Ormuz, por donde transitan el petróleo y el gas natural licuado del Golfo, en represalia por la ofensiva lanzada el 28 de febrero.

Estados Unidos a su vez aplica desde mediados de abril un bloqueo naval a los puertos iraníes para impedir la exportación de crudo de la república islámica.

Todo ello ha redundado en un incremento de los precios, y obligado a numerosos países a recurrir a sus reservas. Ciertas naciones, en particular de Asia, muy dependientes del crudo del Golfo, implementaron medidas drásticas de ahorro.

La AIE dijo en marzo que desbloquearía 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de sus 32 países miembros. De ese total ya se movilizaron unos 164 millones de barriles.