El bloqueo en Ormuz ya frenó el comercio global de fertilizantes

Casi el 30% de los fertilizantes que se consumen en el mundo sale por el estrecho de Ormuz. Tras comenzar el bloqueo, esa ruta se cerró prácticamente por completo. El resultado: en abril de 2026, el comercio global de fertilizantes registró el menor volumen desde enero de 2019, según datos de la OCDE presentados este lunes en una conferencia en línea y citados por la agencia EFE.

Para medirlo, la organización utilizó un instrumento nuevo basado en el sistema de identificación automático de la Organización Marítima Internacional, que rastrea el movimiento de 29,664 atracaderos en más de 4,000 puertos del mundo. Las cifras son concretas: 828 barcos que salieron cargados desde el Golfo Pérsico no han llegado todavía a sus destinos. Entre su carga viajan fertilizantes con destino a Brasil, Estados Unidos, China e India.

Por qué se están elevando los precios de los alimentos

Por ahora, los efectos no esperaron al futuro. El índice de precios internacionales de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subió 1.6% en abril respecto a marzo y acumula tres meses consecutivos de alza. Frente a abril de 2025, el incremento es del 2%.

Uno de los componentes que más se disparó fueron los aceites vegetales, con un alza de 5.9% en un solo mes, el nivel más alto desde julio de 2022. La FAO explicó el fenómeno: el petróleo más caro eleva la demanda de biocombustibles, lo que a su vez presiona los precios de los aceites de palma, soya, girasol y colza. Así, el conflicto en el Golfo conecta ambas cadenas.

Los cereales muestran incrementos más moderados —0.8% en trigo y 0.7% en maíz— sostenidos por reservas previas que aún aguantan. Sin embargo, el director general de la FAO, Qu Dongyu, lo dijo sin eufemismos: eso cambiará.