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Internacional

Más allá del barril de petróleo: el bloqueo de Ormuz ya es una amenaza para los alimentos

El conflicto en el Golfo Pérsico encareció el petróleo. Ahora también colapsó el comercio mundial de fertilizantes a su nivel más bajo en seis años.
lun 11 mayo 2026 09:14 AM
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Actualmente, la OCDE estima que algunos de los buques varados en el Golfo Pérsico tardarían unas seis semanas en llegar a sus destinos una vez que se reabra el estrecho. Para muchos calendarios agrícolas, ese tiempo ya es tarde. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

El estrecho de Ormuz lleva meses siendo sinónimo de petróleo caro y gasolineras nerviosas. Pero desde este lunes, un alto cargo de la ONU puso sobre la mesa una segunda amenaza que la cobertura del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha dejado en segundo plano: los fertilizantes.

"Tenemos unas semanas por delante para prevenir lo que probablemente será una crisis humanitaria de gran magnitud", declaró este lunes Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en entrevista con la agencia AFP. "Podríamos ser testigos de una crisis que sumirá a 45 millones de personas más en el hambre y la inanición", advirtió.

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El bloqueo en Ormuz ya frenó el comercio global de fertilizantes

Casi el 30% de los fertilizantes que se consumen en el mundo sale por el estrecho de Ormuz. Tras comenzar el bloqueo, esa ruta se cerró prácticamente por completo. El resultado: en abril de 2026, el comercio global de fertilizantes registró el menor volumen desde enero de 2019, según datos de la OCDE presentados este lunes en una conferencia en línea y citados por la agencia EFE.

Para medirlo, la organización utilizó un instrumento nuevo basado en el sistema de identificación automático de la Organización Marítima Internacional, que rastrea el movimiento de 29,664 atracaderos en más de 4,000 puertos del mundo. Las cifras son concretas: 828 barcos que salieron cargados desde el Golfo Pérsico no han llegado todavía a sus destinos. Entre su carga viajan fertilizantes con destino a Brasil, Estados Unidos, China e India.

La Refinería Bayway se ve de noche en Linden, Nueva Jersey, el 8 de mayo de 2026. La Refinería Bayway es una instalación de refinación en el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, propiedad de Phillips 66.
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Por ahora, los efectos no esperaron al futuro. El índice de precios internacionales de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subió 1.6% en abril respecto a marzo y acumula tres meses consecutivos de alza. Frente a abril de 2025, el incremento es del 2%.

Uno de los componentes que más se disparó fueron los aceites vegetales, con un alza de 5.9% en un solo mes, el nivel más alto desde julio de 2022. La FAO explicó el fenómeno: el petróleo más caro eleva la demanda de biocombustibles, lo que a su vez presiona los precios de los aceites de palma, soya, girasol y colza. Así, el conflicto en el Golfo conecta ambas cadenas.

Los cereales muestran incrementos más moderados —0.8% en trigo y 0.7% en maíz— sostenidos por reservas previas que aún aguantan. Sin embargo, el director general de la FAO, Qu Dongyu, lo dijo sin eufemismos: eso cambiará.

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La agricultura no puede esperar

Más allá del precio, el problema de los fertilizantes es que no llegaron a tiempo.

"La agricultura funciona según un calendario que no puede postergarse", advirtió Qu Dongyu. "Los fertilizantes se tienen que emplear en determinado momento preciso del ciclo de los cultivos. Si no llegan en el momento adecuado, los rendimientos se ven reducidos".

Por ello, el daño más profundo no se verá en mayo. Se verá en la segunda mitad de 2026 y durante 2027, cuando los cultivos sembrados sin los insumos necesarios lleguen a cosecha. La crisis humanitaria que la ONU quiere evitar no es solo una proyección: es la consecuencia lógica de un ciclo agrícola que ya comenzó sin los insumos que necesitaba.

Actualmente, la OCDE estima que algunos de los buques varados en el Golfo Pérsico tardarían unas seis semanas en llegar a sus destinos una vez que se reabra el estrecho. Para muchos calendarios agrícolas, ese tiempo ya es tarde.

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Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el conflicto se instaló en los mercados como una crisis de energía. El petróleo subió, el gas natural licuado se encareció y los costos de transporte se dispararon. Todo eso es real y documentado.

Debajo de esa capa, sin embargo, hay una segunda cadena más lenta y silenciosa que ahora empieza a hacerse visible: la de los alimentos. No porque los conflictos armados sean nuevos, sino porque Ormuz resulta ser, al mismo tiempo, la arteria del petróleo mundial y la ruta por la que sale casi un tercio de los fertilizantes que alimentan cultivos en los cinco continentes.

Hoy, las semanas que tiene la comunidad internacional para actuar, según la ONU, no son una metáfora. Son el tiempo que queda antes de que el calendario agrícola haga irreversible lo que todavía puede prevenirse.

Con información de AFP.

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