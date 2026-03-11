La AIE libera 400 millones de barriles de crudo de reservas, el mayor desbloqueo de su historia

"Los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la historia de nuestra agencia", que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), añadió Birol.

"Se trata de una acción de gran envergadura que tiene como objetivo mitigar los efectos inmediatos de la perturbación de los mercados. Pero, para que quede claro, lo más importante para el retorno a unos flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el Estrecho de Ormuz", afirmó.

Según Birol, las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado según un calendario adaptado a la situación nacional de cada país miembro y se complementarán con medidas de emergencia adicionales en algunos países.

La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero, está perturbando el comercio de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, un punto de paso crucial por el que transitan cada día 15 millones de barriles de petróleo y otros 5 millones de barriles diarios de productos petrolíferos, lo que representa aproximadamente el 25 % del transporte mundial de petróleo por vía marítima.

Los miembros de la AIE poseen más de 1,200 millones de barriles en sus reservas de emergencia, a los que se suman 600 millones de barriles de reservas en manos de la industria en virtud de obligaciones gubernamentales.

El anuncio llega mientras los líderes del G7, el grupo que reúne a las economías más avanzadas del mundo, estudia las repercusiones económicas de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que entró en su segunda semana.