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Economía

Los grandes bancos esperan una extensión de la tregua en la reunión entre Trump y Xi Jinping

Las firmas globales prevén que la reunión entre Trump y Xi deje avances graduales y una tregua comercial más larga, pero no un acuerdo estructural entre Estados Unidos y China.
mié 13 mayo 2026 02:53 PM
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Las banderas nacionales de Estados Unidos y China ondean frente al retrato del difunto líder comunista Mao Zedong en la Puerta de Tiananmen el 13 de mayo de 2026, antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Pedro PARDO / AFP) (PEDRO PARDO/AFP)

Los grandes bancos del mundo llegan con expectativas moderadas a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. Más que esperar un acuerdo histórico que ponga fin a las tensiones entre las dos mayores economías del mundo, firmas globales de inversión ven el encuentro como un intento de estabilizar la relación bilateral y reducir riesgos para los mercados financieros globales.

La visita marca el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017 y ocurre en medio de negociaciones para extender la tregua arancelaria pactada en octubre pasado. Aunque ambas potencias mantienen disputas por semiconductores, tierras raras, propiedad intelectual y Taiwán, los dos gobiernos han insistido en mantener abiertos los canales de diálogo económico y comercial.

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Las manufacturas tecnológicas están en el centro

El consenso entre estas instituciones apunta a que el principal objetivo de la reunión sería evitar un nuevo deterioro comercial y geopolítico entre Washington y Beijing. Los analistas esperan señales sobre la continuidad de la tregua arancelaria, posibles acuerdos sectoriales limitados y cierta flexibilización en temas sensibles como exportaciones tecnológicas, semiconductores y compras chinas de productos estadounidenses.

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La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping arrancó en Beijing con un fuerte componente empresarial. Trump llegó acompañado por directivos de grandes compañías estadounidenses, entre ellos el CEO de Tesla, Elon Musk, y Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, en una señal de que Washington busca combinar presión comercial con nuevas oportunidades de negocio en China.

En un análisis previo a la reunión histórica, Goldman Sachs considera que el encuentro podría convertirse en un catalizador táctico para los mercados, especialmente para las acciones chinas, aunque descarta un “gran acuerdo” estructural entre ambos países. La firma anticipa posibles compromisos de China para aumentar compras agrícolas, energéticas y manufactureras provenientes de Estados Unidos a cambio de menores restricciones tecnológicas o alivios parciales en aranceles.

En la misma línea, JP Morgan explicó, en la antesala de la cumbre, que uno de los temas centrales de la cumbre será la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, particularmente alrededor de semiconductores avanzados y tierras raras. El mercado seguirá de cerca si Washington flexibiliza algunas restricciones a la exportación de chips a cambio de que Beijing reduzca controles sobre minerales estratégicos clave para industrias tecnológicas y de inteligencia artificial.

De acuerdo con el banco, las negociaciones comerciales han avanzado lentamente y la expectativa principal no es un acuerdo integral, sino un marco para futuras conversaciones. El análisis también considera posible que China aumente compras de productos agrícolas, aeronaves, petróleo y gas estadounidenses a cambio de mantener la actual tregua arancelaria y extender los alivios comerciales más allá de noviembre.

Sin embargo, otras instituciones muestran más cautela, UBS, por ejemplo, minimiza el posible impacto inmediato de la cumbre sobre los mercados y advierte que los inversionistas ya no reaccionan con el mismo entusiasmo a anuncios políticos o compromisos preliminares entre ambas potencias.

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Posible apreciación del yuan chino

Por su parte, Bank of America prevé que la reunión podría generar una apreciación moderada del yuan chino en caso de que el encuentro reduzca temporalmente las tensiones comerciales. El banco recordó que en reuniones previas entre Trump y Xi la moneda china mostró cierto fortalecimiento en las semanas posteriores. Por otro lado, el banco estadounidense prevé acuerdos sectoriales más específicos en lugar de un acuerdo más amplio en la cumbre.

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Mientras tanto, HSBC considera improbable un acuerdo amplio sobre restricciones tecnológicas o controles de exportación, aunque sí ve espacio para avances graduales que reduzcan parte de la incertidumbre comercial global.

Además del comercio, los bancos también identifican otros temas sensibles que podrían influir en el encuentro, como la guerra en Medio Oriente, la situación en Taiwán, Ucrania y la competencia tecnológica en inteligencia artificial.

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping ocurre en medio de una reconfiguración acelerada del comercio global. Mientras Trump impulsa reducir la dependencia de Estados Unidos respecto a China, las importaciones estadounidenses desde ese país ya cayeron cerca de 30% en 2025 por efecto de aranceles y tensiones comerciales.

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Sin embargo, China aún mantiene un superávit comercial superior a un billón de dólares y conserva el control de cadenas estratégicas como tierras raras y manufactura tecnológica. Los grandes bancos señalan que el mercado busca señales sobre si Washington avanzará hacia un desacoplamiento más profundo o permitirá una nueva etapa de integración mediante inversión china en fábricas y manufactura dentro de Estados Unidos.

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