Elon Musk
Elon Musk es el empresario más acaudalado del planeta. El originario de Sudáfrica es cofundador y director general de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company. Sus empresas se dedican al diseño de productos, ingeniería y fabricación de vehículos eléctricos, productos de batería y productos de energía solar a nivel mundial.
De acuerdo con Stock Analysis, al 31 de diciembre de 2025, Tesla contaba con 134,785 empleados.
De acuerdo con los reportes financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, el patrimonio neto total de Tesla es de 84,116 millones de dólares.
Musk también es director general de Neuralink , que está desarrollando interfaces cerebro-computadora de ancho de banda ultra elevado para conectar el cerebro humano a computadoras.
The Boring Company es otras de sus empresas que combina la tecnología de excavación de túneles de manera rápida y asequible con un sistema de transporte público completamente eléctrico con el fin de aliviar la estresante congestión urbana y permitir un desplazamiento de larga distancia a alta velocidad.
Elon Musk es el empresario más rico del mundo de acuerdo con el listado de Bloomberg, con alrededor de 665,000 millones de dólares.
Tim Cook, CEO saliente de Apple
Al acompañar a Donald Trump, este ejecutivo consolida su papel como uno de los más influyentes del mundo al liderar Apple durante 15 años, aunque en septiembre dejará el cargo.
De acuerdo con el reporte del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026, finalizado el 28 de marzo de 2026. La compañía registró ingresos trimestrales de 111,200 millones de dólares, un 17 % más que el año anterior.
“Hoy, Apple se enorgullece de anunciar su mejor trimestre de marzo hasta la fecha, con ingresos de 111,200 mdd y un crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos geográficos”, declaró Tim Cook, CEO de Apple el 30 de abril pasado.
El originario de Alabama, EU, atribuyó el crecimiento de estos ingresos al iPhone.
“Nuestro sólido desempeño comercial durante el trimestre de marzo generó más de 28 mil millones de dólares en flujo de caja operativo y estableció nuevos récords para el trimestre de marzo tanto en flujo de caja operativo como en ganancias por acción”, declaró Kevan Parekh, director financiero de Apple.
El patrimonio neto total de Apple al cierre de su ejercicio fiscal 2025 correspondiente a septiembre de ese año fue de 112,010 mdd.