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Elon Musk, Tim Cook y Larry Fink: los jefes de negocios que van con Trump a China

Será la primera visita de un presidente estadounidense a China desde 2017. Elon Musk, Tim Cook y Larry Fink están dentro de los empresarios que acompañarán a Donald Trump.
mié 13 mayo 2026 09:34 AM
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Musk y Cook estarán acompañados por otros 15 directores ejecutivos, entre ellos, Larry Fink, CEO de BlackRock. La visita durará tres días. (Fotos: Getty Images)

Magnates como Elon Musk, de Tesla, y Tim Cook, de Apple, acompañan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China, en un intento porque las dos potencias mundiales fijen acuerdos que les permitan ponerle fin a la guerra arancelaria que sostienen desde hace años.

Pekín ha dicho que está dispuesto a trabajar con Estados Unidos en busca de "más estabilidad". Esta es la primera visita que hace un presidente de ese país al gigante asiático desde 2017.

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Washington y Pekín se han enfrentado por cuestiones clave como los aranceles comerciales, la guerra en Irán y la soberanía de Taiwán, territorio que China reclama como propio.

Trump mantendrá conversaciones con su homólogo, Xi Jinping. Ambos acordaron en octubre una tregua de un año en una encarnizada guerra comercial que aumentó los aranceles en más de 100%.

El presidente estadounidense ha estado presionando a las empresas para que construyan plantas de fabricación en su país, en un intento tanto de reducir las importaciones como de incrementar la actividad económica.

Sin embargo, las cadenas de suministro de muchas grandes empresas tecnológicas dependen en gran medida de China, lo que las hace especialmente expuestas a las tensiones comerciales bilaterales.

Estados Unidos también ha intentado impedir que China acceda a los chips de inteligencia artificial de más alta gama de las empresas estadounidenses.

¿Qué empresarios acompañarán a Trump?

Según una lista compartida por un funcionario de la Casa Blanca, que lo hizo bajo condición de anonimato, Musk y Cook estarán acompañados por otros 15 directores ejecutivos.

Entre ellos figuran los máximos responsables de Boeing, GE Aerospace, Citi, Goldman Sachs, Mastercard y Visa.

Entre las empresas tecnológicas, altos ejecutivos de Cisco, Meta, Micron y Qualcomm participarán en el viaje, señaló el funcionario.

Musk, la persona más rica del mundo, apoyó firmemente a Trump durante la campaña para su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, con un aporte de más de 280 millones de dólares.

Ambos tuvieron una ruptura pública en julio del año pasado, pero parecen haberse reconciliado desde entonces.

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Elon Musk

Elon Musk es el empresario más acaudalado del planeta. El originario de Sudáfrica es cofundador y director general de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company. Sus empresas se dedican al diseño de productos, ingeniería y fabricación de vehículos eléctricos, productos de batería y productos de energía solar a nivel mundial.

De acuerdo con Stock Analysis, al 31 de diciembre de 2025, Tesla contaba con 134,785 empleados.

De acuerdo con los reportes financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, el patrimonio neto total de Tesla es de 84,116 millones de dólares.

Musk también es director general de Neuralink , que está desarrollando interfaces cerebro-computadora de ancho de banda ultra elevado para conectar el cerebro humano a computadoras.

The Boring Company es otras de sus empresas que combina la tecnología de excavación de túneles de manera rápida y asequible con un sistema de transporte público completamente eléctrico con el fin de aliviar la estresante congestión urbana y permitir un desplazamiento de larga distancia a alta velocidad.

Elon Musk es el empresario más rico del mundo de acuerdo con el listado de Bloomberg, con alrededor de 665,000 millones de dólares.

Tim Cook, CEO saliente de Apple

Al acompañar a Donald Trump, este ejecutivo consolida su papel como uno de los más influyentes del mundo al liderar Apple durante 15 años, aunque en septiembre dejará el cargo.

De acuerdo con el reporte del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026, finalizado el 28 de marzo de 2026. La compañía registró ingresos trimestrales de 111,200 millones de dólares, un 17 % más que el año anterior.

“Hoy, Apple se enorgullece de anunciar su mejor trimestre de marzo hasta la fecha, con ingresos de 111,200 mdd y un crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos geográficos”, declaró Tim Cook, CEO de Apple el 30 de abril pasado.

El originario de Alabama, EU, atribuyó el crecimiento de estos ingresos al iPhone.

“Nuestro sólido desempeño comercial durante el trimestre de marzo generó más de 28 mil millones de dólares en flujo de caja operativo y estableció nuevos récords para el trimestre de marzo tanto en flujo de caja operativo como en ganancias por acción”, declaró Kevan Parekh, director financiero de Apple.

El patrimonio neto total de Apple al cierre de su ejercicio fiscal 2025 correspondiente a septiembre de ese año fue de 112,010 mdd.

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Larry Fink, CEO de BlackRock

La empresa estadounidense que se dedica a la gestión de inversiones que se fundó en 1988 en Nueva York, cuenta actualmente con oficinas en 30 países.

En su reporte al primer trimestre de 2026, Larry Fink destacó que BlackRock tuvo uno de los mejores comienzos de año de su historia.

“Los clientes nos aportaron 130,000 mdd en entradas netas durante el primer trimestre, impulsando un crecimiento orgánico de las comisiones base del 8%, nuestro mejor primer trimestre en cinco años”, destacó.

El 15 de enero de 2026 la empresa informó en un comunicado los resultados anuales en el que destaca que en 2025 se obtuvieron 698,000 mdd, lo que representa un nuevo récord en el total anual incluidos los fondos del mercado monetario y de gestión de efectivo.

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Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX; secretario de Estado de EU, Marco Rubio; secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth; representante comercial de EU, Jamieson Greer, y el presidente y CEO de Nvidia, Jensen Huang, acompañan al presidente Donald Trump. (Foto: AFP )

Empresarios

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, es otro de los empresarios que acompañan a Trump en esta visita a China.

El empresario originario de Taiwán aboga por el uso de los chips de su empresa en China, donde Pekín ha estado acelerando el desarrollo de sus propios semiconductores.

Inicialmente, no figuraba en la lista de directivos empresariales de acuerdo con la lista que compartió la Casa Blanca.

Huang "asiste a la cumbre por invitación del presidente Trump para apoyar a Estados Unidos y los objetivos de la administración", declaró un portavoz de Nvidia a la AFP.

Trump mencionó a través de la red social Truht Social a algunos de los empresarios que lo acompañan en el viaje.

- Kelly Ortberg (Boeing)

-Stephen Schwarzmann (The Blackstone Group)

-Kelly Ortberg (Boeing)

-Brian Sikes (Cargill)

-Jane Fraser (Citi)

-Larry Culp (GE Aerospace)

-David Solomon (Goldman Sachs)

-Sanjay Mehrotra (Micron)

-Cristiano Amon (Qualcomm)

Con información de AFP

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China Donald Trump

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