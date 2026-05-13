El presidente estadounidense ya ha intentado poner fin a las compras de petróleo iraní por parte de China con sanciones. Una maniobra condenada por Pekín, que sin embargo no ha provocado una crisis diplomática abierta.
"Vamos a tener una larga conversación" sobre Irán, dijo a los periodistas en la Casa Blanca. Poco después sin embargo añadió que "no necesita ayuda con Irán".
Según Trump, China, principal importador de petróleo iraní, no ha causado "problemas" desde que Estados Unidos impuso a mitad de abril el bloqueo de los puertos iraníes.
"Nos llevamos bien" con Xi Jinping, declaró. "Creo que verá que van a pasar cosas buenas".
La víspera de su llegada, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, instó a Pakistán a "intensificar" sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, según la agencia Xinhua.
Estados Unidos y China mantienen desde hace años una feroz competencia en los ámbitos estratégico, tecnológico y económico.
"La cumbre parecerá cortés en la superficie, pero en el plano táctico será un partido de rugby en el que cada parte querrá tomar ventaja", apunta Melanie Hart, experta en China del Atlantic Council.
En 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las dos superpotencias libraron una encarnizada guerra comercial con repercusiones globales, aplicándose mutuamente aranceles exorbitantes y múltiples restricciones.
En paralelo a la cumbre en China, el secretario del Tesoro Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se reunieron en Corea del Sur para mantener "consultas económicas y comerciales", indicaron medios chinos.
Ambas partes mantuvieron "un intercambio franco, profundo y constructivo sobre la resolución de cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo y la ampliación de la cooperación práctica", señaló Xinhua.