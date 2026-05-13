México busca incrementar en 50% sus exportaciones a la Unión Europea

La estrategia mexicana busca impulsar principalmente exportaciones manufactureras, como autos, maquinaria, telecomunicaciones, dispositivos médicos y componentes tecnológicos, además de productos agroalimentarios como café, cerveza, aceites, cacao, legumbres, mariscos, frutas y pescado congelado.

Ebrard afirmó que, pese al endurecimiento comercial de Estados Unidos mediante medidas como la denominada “disposición 232”, las exportaciones mexicanas continúan creciendo. “Somos el décimo país exportador del mundo, las exportaciones están creciendo pese a la disposición 232”, señaló. Añadió que México incluso rompió récord de exportaciones recientemente.

El funcionario aseguró que México mantiene actualmente “la mejor condición relativa en el nuevo sistema comercial”, en comparación con otros países afectados por los nuevos aranceles estadounidenses.

Según explicó, en 2025 México exportó 535,000 millones de dólares hacia Estados Unidos con una tasa arancelaria promedio de apenas 3.4%, por debajo de otros competidores globales.

“El sistema que está organizando el presidente Trump es un sistema basado en desventajas comparativas (...) Es decir, a quién le sale más caro participar en el sistema”, dijo Ebrard al explicar que los aranceles dependen cada vez más del país donde se fabrican los bienes.

Diversificación y relocalización

Ante este nuevo entorno comercial, el gobierno mexicano delineó una estrategia basada en cinco objetivos: mantener un mejor trato comercial con Estados Unidos que otros competidores; diversificar el comercio con Europa, Canadá y Japón; aprovechar la relocalización de empresas para atraer inversión; impulsar industrias de alto crecimiento como farmacéutica, electrónicos y microprocesadores; y proteger a la industria nacional.

Ebrard también destacó oportunidades de crecimiento con Canadá. Tras recientes reuniones con empresarios y fondos de inversión canadienses, aseguró que existe apetito por invertir en México.

Uno de los sectores donde el gobierno ve mayor potencial es el de dispositivos médicos. El secretario estimó que México podría triplicar sus exportaciones en esta industria, actualmente valuadas en 17,000 millones de dólares, debido a que Estados Unidos busca reducir su dependencia de China y otros países asiáticos, como India.

Además, el gobierno busca modificar gradualmente la composición de las exportaciones mexicanas hacia sectores tecnológicos más sofisticados. Entre los objetivos estratégicos se encuentran ganar presencia en industrias como semiconductores y centros de datos, áreas consideradas clave en la nueva competencia global por manufactura avanzada y cadenas de suministro tecnológicas.