Ya están aquí las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: ¿cuándo y dónde se pueden conseguir?

¿Cómo son las monedas conmemorativas de Banxico?

Las únicas monedas que circularán de manera cotidiana serán las cuatro piezas bimetálicas de 20 pesos, con diseño dodecagonal, pertenecientes a la familia C1, por lo que podrán utilizarse para compras y pagos como cualquier otra moneda en México, como indicó Banxico en el comunicado oficial .

Estas monedas estarán disponibles en ventanillas del Banco de México a partir del 13 de mayo —con un límite de hasta 10 piezas de cada diseño, sujeto a disponibilidad— y en sucursales bancarias desde el 18 de mayo.

Además, la colección incluirá ocho monedas de colección acuñadas en metales finos por la Casa de Moneda de México: cuatro de oro y cuatro de plata. A diferencia de las bimetálicas, estas no estarán destinadas al uso diario y deberán comprarse como piezas conmemorativas.

Aunque las monedas de oro y plata tendrán valores faciales de 25 y 10 pesos, respectivamente, eso no significa que cuesten esa cantidad. Dichas cifras son simbólicas, ya que el valor real de las piezas dependerá del precio internacional del oro y la plata al momento de su venta.

Monedas bimetálicas de 20 pesos (se pueden usar)

Sede: México

En el reverso de la moneda destaca, al centro y ligeramente hacia la izquierda, un balón de futbol junto a la figura de un jaguar, uno de los símbolos más representativos de México. En la parte superior aparece el contorno del país como imagen latente y, a la derecha, el logotipo oficial de la FIFA 2026 acompañado del microtexto “México Triple Sede Mundialista”.

El diseño también incorpora mariposas monarca distribuidas entre el núcleo y el anillo de la moneda. En la parte superior se lee la leyenda “Copa Mundial de la FIFA 2026”, mientras que a la derecha aparece la ceca de la Casa de Moneda de México, identificada con el símbolo “M°”.

En la parte inferior se incluyeron elementos representativos del campo mexicano: un agave al centro, nopales a los costados, trigo del lado izquierdo y maíz del lado derecho.

Sede: CDMX

Esta moneda estará en circulación a partir del 13 de mayo de 2026.

El reverso tiene la imagen de un jugador de futbol con un balón y el Ángel de la Independencia. En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la Ciudad de México y la leyenda Ángel de la Independencia. Se incluyen el logotipo de la FIFA 26 CDMX.

El elemento de seguridad corresponde a un microtexto “México triple sede mundialista”, y la imagen latente con la silueta de la República Mexicana.

Sede: Guadalajara

Se muestra a un futbolista y la figura de la escultura de la diosa Minerva, que se ubica en la glorieta del mismo nombre. En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026. El elemento de seguridad corresponde al microtexto: México triple sede mundialista y la imagen de la República Mexicana.