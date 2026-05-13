Ya están aquí las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: ¿cuándo y dónde se pueden conseguir?

El Banco de México anunció la emisión de 12 monedas conmemorativas por el Mundial de Futbol 2026. Sin embargo, solo cuatro estarán destinadas a circular de manera cotidiana para realizar compras y pagos, mientras que las ocho restantes serán monedas de colección que deberán adquirirse de forma especial.
Nueve de las piezas estarán dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sede del torneo, mientras que las otras tres resaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural del país.
Con esta emisión, Banxico busca conmemorar la tercera ocasión en que México albergará una Copa del Mundo, tras los torneos de 1970 y 1986. El Mundial de 2026 se realizará de manera conjunta entre México, EU y Canadá.
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¿Cómo son las monedas conmemorativas de Banxico?
Las únicas monedas que circularán de manera cotidiana serán las cuatro piezas bimetálicas de 20 pesos, con diseño dodecagonal, pertenecientes a la familia C1, por lo que podrán utilizarse para compras y pagos como cualquier otra moneda en México, como indicó Banxico en el comunicado oficial .
Estas monedas estarán disponibles en ventanillas del Banco de México a partir del 13 de mayo —con un límite de hasta 10 piezas de cada diseño, sujeto a disponibilidad— y en sucursales bancarias desde el 18 de mayo.
Además, la colección incluirá ocho monedas de colección acuñadas en metales finos por la Casa de Moneda de México: cuatro de oro y cuatro de plata. A diferencia de las bimetálicas, estas no estarán destinadas al uso diario y deberán comprarse como piezas conmemorativas.
Aunque las monedas de oro y plata tendrán valores faciales de 25 y 10 pesos, respectivamente, eso no significa que cuesten esa cantidad. Dichas cifras son simbólicas, ya que el valor real de las piezas dependerá del precio internacional del oro y la plata al momento de su venta.
Monedas bimetálicas de 20 pesos (se pueden usar)
Sede: México
En el reverso de la moneda destaca, al centro y ligeramente hacia la izquierda, un balón de futbol junto a la figura de un jaguar, uno de los símbolos más representativos de México. En la parte superior aparece el contorno del país como imagen latente y, a la derecha, el logotipo oficial de la FIFA 2026 acompañado del microtexto “México Triple Sede Mundialista”.
El diseño también incorpora mariposas monarca distribuidas entre el núcleo y el anillo de la moneda. En la parte superior se lee la leyenda “Copa Mundial de la FIFA 2026”, mientras que a la derecha aparece la ceca de la Casa de Moneda de México, identificada con el símbolo “M°”.
En la parte inferior se incluyeron elementos representativos del campo mexicano: un agave al centro, nopales a los costados, trigo del lado izquierdo y maíz del lado derecho.
Sede: CDMX
Esta moneda estará en circulación a partir del 13 de mayo de 2026.
El reverso tiene la imagen de un jugador de futbol con un balón y el Ángel de la Independencia. En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026.
En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la Ciudad de México y la leyenda Ángel de la Independencia. Se incluyen el logotipo de la FIFA 26 CDMX.
El elemento de seguridad corresponde a un microtexto “México triple sede mundialista”, y la imagen latente con la silueta de la República Mexicana.
Sede: Guadalajara
Se muestra a un futbolista y la figura de la escultura de la diosa Minerva, que se ubica en la glorieta del mismo nombre. En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026. El elemento de seguridad corresponde al microtexto: México triple sede mundialista y la imagen de la República Mexicana.
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Sede: Monterrey
En el reverso se muestra la Fuente El Crisol, una de las más emblemáticas del paseo Santa Lucía, y el Cerro de la Silla con un balón de futbol en una red. En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Monterrey y la leyenda Paseos Santa Lucía.
Se incluye el logotipo de la FIFA 26 Monterrey. Comparte los mismos elementos de seguridad de las otras sedes.
¿Cuanto costarán las monedas de oro y plata del Mundial 2026?
Las monedas de oro y plata dedicadas a las ciudades sede compartirán el mismo diseño en cada caso, aunque cambiará su denominación simbólica: 25 pesos para las piezas de oro y 10 pesos para las de plata. Además, las monedas que exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural de México tendrán diseños distintos dependiendo del metal.
De acuerdo con información del Banco de México, las monedas de colección tendrán un precio aproximado de 21,800 pesos para las piezas de oro y de 2,200 pesos para las de plata, aunque el costo puede variar dependiendo de la cotización internacional de los metales preciosos.
Ciudad de México
Las monedas dedicadas a la Ciudad de México mostrarán al centro un ajolote y, en la parte superior, algunos de los sitios más emblemáticos de la capital: el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes.
También incluirán la palabra “México”, un balón de futbol, el logotipo oficial de la FIFA 2026 y la identidad gráfica creada para representar a la capital del país durante el torneo.
Guadalajara
En las monedas de Guadalajara aparecerá un jimador cortando hojas de agave con una coa, acompañado de un balón de futbol y los Arcos de Zapopan al fondo.
El diseño también incorporará el logotipo oficial del Mundial 2026, la identidad visual de Guadalajara y la palabra “México”.
Monterrey
Las piezas dedicadas a Monterrey tendrán la silueta de un futbolista deteniendo un balón, con la Fuente de Crisol y el Cerro de la Silla como fondo principal.
Además, incluirán la identidad gráfica de Monterrey para el Mundial, el logotipo oficial del torneo y la leyenda “Paseo Santa Lucía”.
Las monedas de colección dedicadas a México combinarán algunos de los símbolos más representativos del país con elementos del Mundial 2026.
La pieza de oro mostrará un balón de futbol junto a un jaguar, acompañado por flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca. En la parte superior aparecerá el logotipo oficial de la FIFA 2026 y la leyenda “Copa Mundial de la FIFA 2026TM”.
Por su parte, la moneda de plata incluirá la pirámide de Kukulkán, la cabeza de un jaguar y la emblemática “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada. El diseño también incorporará mariposas monarca, un balón de futbol con el contorno de México y detalles inspirados en el papel picado tradicional.
El 6 de junio de 2025 se publicó el decreto mediante el cual se establecieron las características de nueve monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
De acuerdo con el documento, estas piezas han generado gran expectativa entre la población, ya que “además de ser coleccionables y celebrar ese acontecimiento deportivo, son testimonio y legado de nuestra cultura e identidad, así como de la capacidad de México para ser el único país anfitrión de dicho evento por tercera vez”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria también recordó que, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 1986, México emitió una colección especial integrada por cuatro monedas de oro y 15 de plata, además de una serie adicional compuesta por dos monedas de oro, una de plata y otra de cuproníquel.
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En febrero de 2026, el Congreso mexicano aprobó que Banxico sea el titular de todos los derechos patrimoniales, de autor y de propiedad intelectual derivados de los diseños y de la acuñación.