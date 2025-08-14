Aún faltan varios meses para el Mundial de Futbol 2026, pero los aficionados ya pueden adquirir sus boletos para partidos individuales desde el sitio de la FIFA, disponibles desde el 14 de julio. Los precios actuales oscilan entre los 34,700 hasta los 129,800 pesos.
FIFA saca a la venta boletos para el Mundial 2026, el más barato está en $34,700
¿Cuánto cuesta ver un partido para el Mundial 2026?
Los precios a continuación son del paquete de hospitalidad Single Match, que permite ver un cualquier partido que puede ser en la fase de grupos, siempre y cuando no sea de los equipos de México, Canadá y Estados Unidos; o un encuentro de dieciseisavos de final.
Grupo A vs Fixture - Jueves 11 de junio
Estadio Akron - Zapopan, Guadalajara
Precios:
Single Match + Pitchside Lounge Standard - 77,450 pesos por persona
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - 83,500 pesos por persona
Single Match + VIP Standard - 64,400 pesos por persona
Single Match + VIP Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard - 58,350 pesos por persona
Single Match + Trophy Standard + - 60,350 pesos por persona
Single Match + Champions Club Standard - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard + - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - No disponible actualmente
Grupo F vs Fixture - Domingo 14 de junio
Estadio de BBV - Guadalupe, Monterrey
Precios:
Single Match + Pitchside Lounge Standard - 87,500 pesos por persona
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - No disponible actualmente
Single Match + VIP Standard - No disponible actualmente
Single Match + VIP Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard + - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard - 35,700 pesos por persona
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - 37,750 pesos por persona
Grupo K vs Fixture - Miércoles 17 de junio
Estadio Azteca - Ciudad de México
Precios
Single Match + Pitchside Lounge Standard - No disponible actualmente
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - No disponible actualmente
Single Match + VIP Standard - 108,600 pesos por persona
Single Match + VIP Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard - 73,400 pesos por persona
Single Match + Champions Club Standard + - 78,500 pesos por persona
Single Match + FIFA Pavilion Standard - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - No disponible actualmente
Grupo F vs Fixture - Sábado 20 de junio
Estadio BBV - Guadalupe, Monterrey
Precios:
Single Match + Pitchside Lounge Standard - No disponible actualmente
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - No disponible actualmente
Single Match + VIP Standard - 76,450 pesos por persona
Single Match + VIP Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard + - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard - 35,700 pesos por persona
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - 37,750 pesos por persona
Grupo K vs Fixture - Martes 23 de junio
Estadio Akron - Zapopan, Guadalajara
Precios:
Single Match + Pitchside Lounge Standard - 77,450 pesos por persona
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - 83,500 pesos por persona
Single Match + VIP Standard - 64,400 pesos por persona
Single Match + VIP Standard + - 69,400 pesos por persona
Single Match + Trophy Standard - 56,350 persos por persona
Single Match + Trophy Standard + - 60,350 pesos por persona
Single Match + Champions Club Standard - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard + - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - No disponible actualmente
Grupo A vs Fixture - Miércoles 24 de junio
Estadio BBV - Guadalupe, Monterrey
Precios:
Single Match + Pitchside Lounge Standard - 85,500 pesos por persona
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - No disponible actualmente
Single Match + VIP Standard - 73,450 pesos por persona
Single Match + VIP Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard + - 55,350 pesos por persona
Single Match + FIFA Pavilion Standard - 34,700 pesos por persona
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - 37,200 pesos por persona
Grupo H vs Fixture - Viernes 26 de junio
Estadio Akron - Zapopan, Guadalajara
Precios:
Single Match + Pitchside Lounge Standard - 91,500 pesos por persona
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - 98,580 pesos por persona
Single Match + VIP Standard - No disponible actualmente
Single Match + VIP Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard - 72,450 pesos por persona
Single Match + Trophy Standard + - 77,450 pesos por persona
Single Match + Champions Club Standard - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard + - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - No disponible actualmente
1F vs 2C - Lunes 29 de junio
Estadio BBV - Guadalupe, Monterrey
Precios:
Single Match + Pitchside Lounge Standard - 102,600 pesos por persona
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - 107,650 pesos por persona
Single Match + VIP Standard - 89,550 pesos por persona
Single Match + VIP Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard + - 77,450 pesos por persona
Single Match + FIFA Pavilion Standard - 55,350 pesos por persona
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - 59,350 pesos por persona
A1 vs 3CEFHI - Martes 30 de junio
Estadio Azteca - Ciudad de México
Precios:
Single Match + Pitchside Lounge Standard - No disponible actualmente
Single Match + Pitchside Lounge Standard + - No disponible actualmente
Single Match + VIP Standard - 129,800 pesos por persona
Single Match + VIP Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard - No disponible actualmente
Single Match + Trophy Standard + - No disponible actualmente
Single Match + Champions Club Standard - 78,500 pesos por persona
Single Match + Champions Club Standard + - 83,500 pesos por persona
Single Match + FIFA Pavilion Standard - No disponible actualmente
Single Match + FIFA Pavilion Standard + - No disponible actualmente
Los precios fueron consultados el jueves 14 de agosto, y pueden haber cambios y estar sujetos a disponibilidad. Se recomienda consultar en el sitio oficial en el siguiente enlace:
https://fifaworldcup26.hospitality.fifa.com/mx/es/choose-matches?productCode=26FWC&quantity=1&productTypeCode=SM
¿Qué ofrece cada paquete? Diferencias entre boletos
Según el tipo de boleto de elección, se tiene acceso a asientos más cerca o alejados de la cancha, trato exclusivo, comida, bebidas y regalos. Estas son las principales diferencias:
Pitchside Lounge Standard / +
- Asientos muy cerca del campo, a nivel del césped, con vista privilegiada del juego.
- Hospitalidad en todo momento
- Trato exclusivo para el cliente
- Servicio de comida y bebidas premium
- Entretenimiento
- Estacionamiento, sujeto a disponibilidad
- Regalos premium
VIP /+
- Asientos elevados en los laterales de los estadios
- Hospitalidad antes, durante y después del juego
- Relación exclusiva con el cliente
- Servicio de bebidas y comida de alta cocina
- Estacionamiento sujeto a disponibilidad
- Regalos premium
Trophy Standard / +
- Asientos en secciones destacadas del estadio, no tan cerca de la cancha
- Hospitalidad antes, durante y después del partido
- Refrigerio de bienvenida
- Servicio de bebidas
- Menú de autor
- Entretenimiento
- Estacionamiento, sujeto a disponibilidad
- Regalo conmemorativo
Champions Club / +
- Asientos preferentes cerca de los salones de hospitalidad
- Servicio de hospitalidad antes y después del partido
- Refrigerio de bienvenida
- Servicio de bebidas selectas
- Oferta gastronómica
- Sin estacionamiento
- Regalo conmemorativo
Pavillion / +
- Asientos preferentes, no necesariamente las gradas tradicionales
- Hospitalidad antes y después del partido
- Bienvenida festiva
- Servicio de bebidas
- Comida callejera gourmet
- Acceso a exhibiciones
- Sin estacionamiento