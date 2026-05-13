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Otro europeo que quiere ser banco: bunq solicita licencia ante la CNBV

El neobanco de origen neerlandés, con operación en 30 países europeos, solicitó de manera formal su licencia ante Banxico y la CNBV para operar como banco en México.
mié 13 mayo 2026 07:01 AM
bunq competirá de manera directa con Revolut
bunq es el segundo neobanco más grande en Europa. (Cortesía)

La competencia de Revolut apunta a México. Bunq, un neobanco de origen neerlandés, solicitó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México (Banxico) su licencia para operar como banco.

La propuesta de este neobanco, que opera en 30 países europeos, es atender a mexicanos que viven en el extranjero con cuentas multidivisas, lo que lo convertirá en el competidor directo de Revolut.

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Bunq, una institución financiera que trabaja con modelos de GenAI, hizo una solicitud de licencia en Estados Unidos mientras opera bajo regulación de broker-dealer.

"Contar con una licencia bancaria completa permitiría a bunq ofrecer a los residentes en México servicios bancarios integrales, cuentas multidivisa y depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)", informó la institución en un comunicado.

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Ali Niknam, fundador y CEO de bunq, destacó que buscarán que sus usuarios sean ciudadanos globales con necesidad de un banco seguro y fácil de usar.

Al operar en más de 30 mercados europeos, bunq se ha consolidado como el primer banco del mundo impulsado por GenAI y es, destacó Niknam, el primer neobanco de la Unión Europea en reportar un año completo de rentabilidad.

En los últimos años, distintas empresas extranjeras han llegado al país a probar su modelo de banca digital.

En 2022, el banco argentino Ualá anunció la compra de ABC Capital, en 2022, y en 2023 recibió las autorizaciones correspondientes.

Plata, cuyos fundadores son de origen ruso, se instalaron en México en 2022 y el año pasado recibió su licencia para operar como banco.

Revolut, el banco de origen inglés, también fue de los bancos que obtuvo una licencia bancaria mientras que el brasileño Nu está a la espera de obtener el último permiso para operar como banco.

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licencias bancarias

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