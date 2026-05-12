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Economía

El crédito bancario a empresas crece 7.7% un año después del acuerdo con el gobierno

La cartera empresarial de la banca alcanzó 3.97 billones de pesos al cierre de marzo, mientras las pymes muestran una mayor demanda de financiamiento pese al entorno de incertidumbre económica.
mar 12 mayo 2026 05:55 AM
El financiamiento a empresas crece 7.7% a un año de firmar acuerdo con el gobierno
En cuanto a las expectativas para la colocación de crédito del próximo trimestre, los bancos con mayor participación en el mercado esperan que se mantenga el dinamismo en el crédito y será en los bancos con menor participación de mercado los que vean un aumento en la demanda de financiamiento. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Un año después de que los bancos firmaron un acuerdo para dar más financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, los resultados muestran un avance.

En el primer trimestre del año, los bancos colocaron 3.97 billones de pesos en créditos, lo que significa un 7.7% más que en el mismo periodo del año pasado y en la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario que hace Banco de México (Banxico), se muestra que las empresas, especialmente las pymes, están demandando y accediendo a financiamiento.

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La Encuesta de Banxico con datos al primer trimestre del año apunta a que los bancos con mayor participación de mercado percibieron un aumento en la demanda en los segmentos de pymes.

Hace un año, los banqueros y el gobierno federal acordaron dar financiamiento al 30% de las pymes hacia 2030.

La Encuesta Nacional de Financiamiento a Empresas destaca que la falta de crédito tiene impacto directo en las empresas, ya que un 72% de ellas reportó afectaciones por no acceder a financiamiento.

Las principales afectaciones tienen que ver con retrasos en expansión del negocio en un 45% de los casos, así como la cancelación de inversiones, con un 38.2% de los casos.

La Asociación de Bancos de México resaltó en febrero pasado que estaban cerca de cumplir la meta antes, pero en la Convención Bancaria de este año la presidenta Claudia Sheinbaum pidió hacer un mayor esfuerzo para que ahora el financiamiento a estas empresas fuera equivalente al 45% del PIB .

Esto ocurre en un entorno en el que la morosidad bancaria mostró un ligero incremento, al pasar de 1.65% en marzo de 2025 a 1.71% en el mismo mes de este año.

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En cuanto a las expectativas para la colocación de crédito del próximo trimestre, los bancos con mayor participación en el mercado esperan que se mantenga el dinamismo en el crédito y será en los bancos con menor participación de mercado los que vean un aumento en la demanda de financiamiento, de acuerdo con la encuesta del banco central.

Moody’s Local espera que pese a este acuerdo firmado el año pasado, los bancos tomen menos riesgos al momento de colocar créditos en el portafolio de pymes ante el entorno de incertidumbre generado por las dinámicas de la economía y las presiones de Estados Unidos.

Y como una de las herramientas que está generando interés es la Inteligencia Artificial (IA), en la encuesta de Banxico se destaca que en los siguientes meses no se espera que el crédito que piden a los bancos se use para invertir en IA.

"Algunos de los bancos señalaron haber observado un aumento moderado en la demanda atribuible a la inversión por este motivo", destaca la encuesta.

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Un reporte de Niva, una plataforma de IA diseñada para automatizar los procesos de verificación, destaca que en un momento en el que el país busca acelerar la inversión y ampliar el acceso al crédito bajo el Plan México, el reto es garantizar que las instituciones puedan llegar a las empresas que lo necesitan.

Las metas del Plan México implican, de acuerdo con la empresa, un crecimiento significativo en el número de pymes que deberán integrarse al sistema financiero en un periodo relativamente corto.

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Tags

Comisión Nacional Bancaria y de Valores Crédito y débito pymes

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