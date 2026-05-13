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Economía

Sofomes quieren un lugar en el Plan México tras financiar 12% del crédito del país

El sector asegura que hasta 60% de las pymes obtiene su primer financiamiento mediante estas entidades no bancarias.
mié 13 mayo 2026 05:55 AM
Sofomes quieren financiar el Plan México, pero acusan exclusión del gobierno a pesar de dirigirse a Pymes
De acuerdo con la Radiografía de las PYMES en México (2024-2025) del Inegi, las pequeñas empresas representan más del 99% de las empresas en México, generan cerca del 70% del empleo formal y aportan alrededor del 52% del PIB nacional. Sin embargo, menos del 10% participa en exportaciones y una proporción aún menor logra integrarse directamente a cadenas globales de valor vinculadas a inversión extranjera. (ferrantraite/Getty Images)

Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum busca que el 30% de las pymes tenga acceso a financiamiento formal hacia 2030 mediante el Plan México, las Sofomes reclaman que no fueron incluidas de manera formal como parte de la estrategia, pese a que aseguran ya financiar buena parte de las pequeñas empresas del país y de trabajar de forma cotidiana con la banca de desarrollo.

“No podemos ser excluidos del Plan México. Aunque nos excluyeron, seguimos en nuestra tarea”, dijo en entrevista Javier Garza, presidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, conocidas como Sofomes, son intermediarios financieros no bancarios especializados en otorgar crédito para consumo, arrendamiento, factoraje y financiamiento empresarial. En los últimos años han ganado relevancia dentro del sistema financiero mexicano debido a su capacidad para atender sectores y empresas que suelen quedar fuera de la banca tradicional, particularmente pequeñas empresas, micronegocios y trabajadores independientes.

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Según la asociación, actualmente las Sofomes representan alrededor de 12% del financiamiento total del país y entre 50% y 60% de sus carteras está dirigido a pymes. Además, aseguran que entre 50% y 60% de las pequeñas y medianas empresas obtiene su primer crédito mediante una Sofom. “El banco atiende a las grandes empresas y nosotros atendemos a las empresas más pequeñas”, señaló Jorge Avante, director general de la asociación.

Lee: El crédito bancario a empresas crece 7.7% un año después del acuerdo con el gobierno

El reclamo del sector ocurre en un momento en que el gobierno federal busca que el 30% de las pymes tenga acceso a financiamiento formal hacia 2030 como parte del Plan México, una estrategia para fortalecer la industria nacional y su integración regional. Sin embargo, el rezago sigue siendo amplio. De acuerdo con la Asofom, actualmente 7 de cada 10 pymes en México no tienen acceso a crédito.

A pesar de ello, las Sofomes sostienen que ya participan indirectamente en varios de los objetivos del gobierno debido a su trabajo conjunto con la banca de desarrollo. “La banca de desarrollo es nuestro principal fondeador”, afirmó Avante. “Nos han abierto las puertas, hemos trabajado en proyectos conjuntos”.

La asociación aseguró que mantiene colaboración con instituciones como Nacional Financiera, Bancomext, FIRA y Banobras para impulsar financiamiento productivo en sectores como manufactura, transporte, exportación, servicios y cadenas de proveeduría.

Las Sofomes buscan más escala y capital

El crecimiento del sector también ocurre en paralelo a un proceso de institucionalización y búsqueda de nuevas fuentes de fondeo.

Engen Capital, por ejemplo, informó que entre 2016 y 2026 canalizó 65,596 millones de pesos en financiamiento para 1,636 grupos empresariales, incluidos más de 10,394 millones dirigidos a pymes. La firma también anunció recientemente un crédito sindicado por 400 millones de pesos con el North American Development Bank para financiar infraestructura industrial y transporte sostenible en la frontera entre México y Estados Unidos.

Dentro de la Asofom, el sector también apuesta por crecer mediante bursatilizaciones y emisiones simplificadas para abaratar su costo de fondeo y acceder a inversionistas institucionales. “Las bursatilizaciones siguen creciendo; cada año concretamos una o dos emisiones”, dijo Garza.

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Actualmente, unas 40 Sofomes cuentan con certificación bajo el esquema “Sofom de Alta Calidad”, impulsado por la asociación, y manejan carteras superiores a 1,000 millones de pesos.

El objetivo ahora es atraer recursos de fondos internacionales y eventualmente de las Afores. Según la asociación, inversionistas extranjeros ya buscan operaciones con tickets superiores a 50 millones de dólares, aunque el reto sigue siendo la escala y el reconocimiento del sector. “Lo que falta es que nos conozcan”, afirmó Garza.

Como parte de esa estrategia, la asociación realizará un “Sofom Day” en Nueva York el próximo 20 y 21 de octubre para presentar al sector ante fondos internacionales, calificadoras e inversionistas institucionales.

“Tenemos que convencer al mercado de que también tenemos carteras pyme diversificadas con una muy buena distribución porcentual en cuanto al riesgo”, sostuvo el directivo.

Manufactura y servicios mantienen demanda de créditos

La demanda de crédito entre pequeñas empresas se mantiene dinámica en sectores como manufactura, servicios, consumo, restaurantes, hoteles y logística ligera, especialmente entre negocios que buscan financiar equipamiento, capital de trabajo o expansión. Avante afirmó que “el consumo no ha dejado de crecer” y señaló que también observan oportunidades ligadas al nearshoring y a proyectos de energía, agua y parques industriales impulsados por los polos de bienestar del gobierno federal.

En contraste, el sector construcción sigue mostrando debilidad, aunque existe una necesidad importante de financiamiento entre pequeñas empresas vinculadas a cadenas de proveeduría y desarrollos inmobiliarios. Javier Garza, presidente nacional de la asociación, reconoció que “la construcción permanece estancada”, pero explicó que muchas sofomes participan financiando capital de trabajo para negocios que abastecen a grandes constructoras y desarrolladores.

En el documento inicial del Plan México , se contempla una mayor participación de pequeñas empresas en sectores estratégicos como manufactura automotriz, aeroespacial, electrónica, semiconductores, farmacéutica, química, textil, calzado, acero, aluminio, paneles fotovoltaicos, baterías y cadenas de proveeduría vinculadas a parques industriales y polos de bienestar.

Entre las metas del gobierno hacia 2030 está que 50% de la proveeduría y el consumo nacional en sectores estratégicos sea hecho en México, elevar 15% el contenido nacional en cadenas globales de valor y lograr que 30% de las Pymes tenga acceso a financiamiento formal.

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Tags

CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R.

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