Sofomes quieren financiar el Plan México, pero acusan exclusión del gobierno a pesar de dirigirse a Pymes

Según la asociación, actualmente las Sofomes representan alrededor de 12% del financiamiento total del país y entre 50% y 60% de sus carteras está dirigido a pymes. Además, aseguran que entre 50% y 60% de las pequeñas y medianas empresas obtiene su primer crédito mediante una Sofom. “El banco atiende a las grandes empresas y nosotros atendemos a las empresas más pequeñas”, señaló Jorge Avante, director general de la asociación.

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El reclamo del sector ocurre en un momento en que el gobierno federal busca que el 30% de las pymes tenga acceso a financiamiento formal hacia 2030 como parte del Plan México, una estrategia para fortalecer la industria nacional y su integración regional. Sin embargo, el rezago sigue siendo amplio. De acuerdo con la Asofom, actualmente 7 de cada 10 pymes en México no tienen acceso a crédito.

A pesar de ello, las Sofomes sostienen que ya participan indirectamente en varios de los objetivos del gobierno debido a su trabajo conjunto con la banca de desarrollo. “La banca de desarrollo es nuestro principal fondeador”, afirmó Avante. “Nos han abierto las puertas, hemos trabajado en proyectos conjuntos”.

La asociación aseguró que mantiene colaboración con instituciones como Nacional Financiera, Bancomext, FIRA y Banobras para impulsar financiamiento productivo en sectores como manufactura, transporte, exportación, servicios y cadenas de proveeduría.

Las Sofomes buscan más escala y capital

El crecimiento del sector también ocurre en paralelo a un proceso de institucionalización y búsqueda de nuevas fuentes de fondeo.

Engen Capital, por ejemplo, informó que entre 2016 y 2026 canalizó 65,596 millones de pesos en financiamiento para 1,636 grupos empresariales, incluidos más de 10,394 millones dirigidos a pymes. La firma también anunció recientemente un crédito sindicado por 400 millones de pesos con el North American Development Bank para financiar infraestructura industrial y transporte sostenible en la frontera entre México y Estados Unidos.

Dentro de la Asofom, el sector también apuesta por crecer mediante bursatilizaciones y emisiones simplificadas para abaratar su costo de fondeo y acceder a inversionistas institucionales. “Las bursatilizaciones siguen creciendo; cada año concretamos una o dos emisiones”, dijo Garza.