Foxconn apuesta por México para expandir su negocio de IA

Si bien operaba en Ciudad Juárez desde 2004, en 2022 la empresa anunció una inversión de 241.2 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción de servidores de IA en el país. En 2023 desembolsó 453 millones de pesos mexicanos para la adquisición de un terreno en Guadalajara, en donde se instaló una fábrica para ensamblar chips de Nvidia .

El año pasado, como parte de su extensión en el sector de los servidores de IA, dio a conocer la inversión de 168 millones de dólares y en marzo de este año hizo lo propio con 136 millones de dólares, además de otros 12.7 millones de dólares en acciones de Ingrasys Technology México, que es una de las filiales de computación en la nube de Hon Hai, la matriz de Foxconn.

Las decisiones de expansión en México tienen un par de razones. La primera de acuerdo con el presidente de Foxconn, Young Liu, es el hecho de que los envíos de racks para servidores de IA podrían duplicarse con respecto a 2025, por lo que la empresa necesita mayor cuota en este mercado, dijo en marzo en conferencia con sus inversionistas.

Por otro lado, México tiene un “futuro prometedor” en la industria de semiconductores, de acuerdo con Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Y es que según el reporte Promoviendo el Desarrollo del Ecosistema de Semiconductores, elaborado por la OCDE, México alberga sectores intensivos en el uso de chips, que pueden detonar una mayor demanda y encadenamientos productivos.