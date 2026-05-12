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Foxconn apuesta por México para expandir su negocio de IA

La empresa taiwanesa ha destinado cientos de millones de dólares para ampliar en el país la producción de servidores de inteligencia artificial y componentes ligados a Nvidia.
mar 12 mayo 2026 05:55 AM
México es crucial para Foxconn: por qué apuesta con un plan maestro en el país
Desde 2022 y cada año, Foxconn ha hecho inversiones millonarias en México para crecer en sus operaciones en el país. (Cheng Xin/Getty Images)

En el mundo de la tecnología, las empresas más conocidas son las que llegan directamente al consumidor. Apple, Samsung o más recientemente Nvidia son ejemplos emblemáticos, pero detrás de ellas hay otras compañías que permiten su crecimiento y son fundamentales para la economía de los países donde operan. Tal es el caso de Foxconn , un gigante tecnológico que crece en México y constituye la base de una economía en auge.

La taiwanesa Foxconn es mundialmente reconocida por ser la ensambladora de los iPhone, pero en México se dedica, más bien, al ensamblaje de servidores de inteligencia artificial y gracias a ello es que en años recientes inició un proceso de expansión en el país.

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Si bien operaba en Ciudad Juárez desde 2004, en 2022 la empresa anunció una inversión de 241.2 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción de servidores de IA en el país. En 2023 desembolsó 453 millones de pesos mexicanos para la adquisición de un terreno en Guadalajara, en donde se instaló una fábrica para ensamblar chips de Nvidia .

El año pasado, como parte de su extensión en el sector de los servidores de IA, dio a conocer la inversión de 168 millones de dólares y en marzo de este año hizo lo propio con 136 millones de dólares, además de otros 12.7 millones de dólares en acciones de Ingrasys Technology México, que es una de las filiales de computación en la nube de Hon Hai, la matriz de Foxconn.

Las decisiones de expansión en México tienen un par de razones. La primera de acuerdo con el presidente de Foxconn, Young Liu, es el hecho de que los envíos de racks para servidores de IA podrían duplicarse con respecto a 2025, por lo que la empresa necesita mayor cuota en este mercado, dijo en marzo en conferencia con sus inversionistas.

Por otro lado, México tiene un “futuro prometedor” en la industria de semiconductores, de acuerdo con Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Y es que según el reporte Promoviendo el Desarrollo del Ecosistema de Semiconductores, elaborado por la OCDE, México alberga sectores intensivos en el uso de chips, que pueden detonar una mayor demanda y encadenamientos productivos.

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Uno de los elementos más importantes que citó Cormann en la presentación del informe es que México cuenta con apertura comercial, una fuerza laboral amplia y experimentada, la existencia de centros de investigación y capacidades en etapas como diseño, ensamblaje, pruebas y empaquetado y “su cercanía geográfica con el principal mercado mundial (Estados Unidos)”, citó Cormann.

Foxconn ve en México un eslabón de su relación con Nvidia

Foxconn está confiando en México como un centro de ensamblaje para sus equipos más importantes de la actualidad, como lo son los servidores GB200 NVL72, los cuales se utilizan para abastecer centros de datos de la iniciativa Stargate, de OpenAI, y del gobierno de Estados Unidos.

“Eso ya existe, está siendo producido en México”, afirmó previamente a Expansión Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica en referencia a los megaservidores. “Pero no es para vender localmente, es para todo el mundo (…) principalmente para atender la demanda del proyecto Stargate”.

La infraestructura GB200 NVL72 es una de las más avanzadas de Nvidia. Este sistema agrupa múltiples superchips GB200 Grace Blackwell, diseñados para ejecutar procesos de alto rendimiento con máxima eficiencia.

Este tipo de servidores son utilizados por las empresas desarrolladoras de modelos de IA para entrenar e implementar tales sistemas, pues también prometen ser una alternativa energéticamente más eficiente que otros productos.

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Taiwán voltea a ver a México

Esta relación entre Foxconn y México, además, tiene un impacto sobre la confianza de las empresas de Taiwán en el país. Según cifras del banco suizo UBS, las firmas taiwanesas crecieron un 118% sus exportaciones desde México, debido a su capacidad de integrar componentes que luego son enviados a Estados Unidos.

En el análisis México: la conexión entre Taiwán e IA, UBS Economic Perspective señala que el dinamismo exportador de México se nota en áreas como Computación y Electrónica, donde la relación entre ambas naciones queda en evidencia y donde empresas como Foxconn, Wiwynn, Pegatron, Quanta e Inventec tienen más relevancia debido a la presencia de sus plantas de ensamblaje.

“El panorama que emerge es el de empresas taiwanesas que utilizan a México como plataforma para ensamblar los productos de su país de origen y luego exportarlos a Estados Unidos”, se lee en el documento.

Como ejemplo de este comportamiento, el documento cita las placas de computadora que Taiwán envía a México para su ensamblaje en racks antes de llegar a los proveedores de servicios en la nube en Estados Unidos.

“Foxconn está construyendo la mayor instalación de fabricación de chips en Guadalajara para ensamblar superchips de IA GB200”, señala UBS. “Esto impulsará la posición de México en la cadena global de suministro e incrementará aún más las exportaciones”.

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Inteligencia artificial

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