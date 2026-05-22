Para la gasolina Premium, el estimulo fiscal será de 43.56% o 2.46 pesos, por lo que su cuota por litro incluida en el precio final será de 3.19 pesos.

Finalmente, para el litro de diésel la cuota será de 2.62 pesos, por un descuento de 4.73 pesos o 64.31%.

Esta es la cuarta semana consecutiva en que los apoyos se mantienen por arriba de 60% para el diésel, el combustible más utilizado en el país para la transportación terrestre de mercancías y colectivo de personas.

Hacienda otorga estos subsidios o descuentos a la cuota IEPS federal que cobra en los precios finales de los combustibles automotrices, tras el objetivo de aminorar las alzas abruptas. Ya pasaron 10 semanas desde que se activó el primer subsidio al diésel, a raíz de la guerra de EU-Israel contra Irán y los incrementos en los precios del petróleo a nivel global.