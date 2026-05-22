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Economía

Hacienda sube los subsidios para las gasolinas Magna, Premium y diésel

Todos los combustibles automotrices contarán con descuentos al alza a sus cuotas por el impuesto IEPS que se cobran en sus precios en estaciones de servicio, para la semana del 23 al 29 de mayo.
vie 22 mayo 2026 06:19 PM
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Gasolina México
Del 23 al 29 de mayo, el IEPS a la gasolina Magna tendrá un descuento de 3.43 pesos o de 51.26%, por lo que su cuota será de 3.26 pesos, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora. (Foto: Jesús Almazán/Expansión. )

Para la semana del 23 al 29 de mayo, las gasolinas Magna, Premium y diésel tendrán un subsidio o descuento al alza en sus cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se incluyen en los precios a consumidores en estaciones de servicio, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En este periodo, el IEPS a la gasolina Magna tendrá un descuento de 3.43 pesos o de 51.26%, por lo que su cuota será de 3.26 pesos, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

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Para la gasolina Premium, el estimulo fiscal será de 43.56% o 2.46 pesos, por lo que su cuota por litro incluida en el precio final será de 3.19 pesos.

Finalmente, para el litro de diésel la cuota será de 2.62 pesos, por un descuento de 4.73 pesos o 64.31%.

Esta es la cuarta semana consecutiva en que los apoyos se mantienen por arriba de 60% para el diésel, el combustible más utilizado en el país para la transportación terrestre de mercancías y colectivo de personas.

Hacienda otorga estos subsidios o descuentos a la cuota IEPS federal que cobra en los precios finales de los combustibles automotrices, tras el objetivo de aminorar las alzas abruptas. Ya pasaron 10 semanas desde que se activó el primer subsidio al diésel, a raíz de la guerra de EU-Israel contra Irán y los incrementos en los precios del petróleo a nivel global.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público IEPS

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