Para la semana del 23 al 29 de mayo, las gasolinas Magna, Premium y diésel tendrán un subsidio o descuento al alza en sus cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se incluyen en los precios a consumidores en estaciones de servicio, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En este periodo, el IEPS a la gasolina Magna tendrá un descuento de 3.43 pesos o de 51.26%, por lo que su cuota será de 3.26 pesos, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.