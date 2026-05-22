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EU pide aislamiento a selección de la RD del Congo para prevenir contagios de ébola antes del Mundial 2026

La selección de futbol de la República Democrática del Congo tiene programados partidos en Estados Unidos y México para el Mundial. Las autoridades estadounidenses toman medidas contra el ébola.
vie 22 mayo 2026 07:16 PM
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Un brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha extendido a la provincia oriental de Kivu del Sur y ha aumentando los temores sobre el creciente alcance de la mortal enfermedad. (JOSPIN MWISHA/AFP)

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que participará en el Mundial 2026, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, debido al brote de ébola registrado en el país africano, según informaron las autoridades estadounidenses.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, dijo a ESPN que las autoridades estadounidenses informaron a la FIFA, a la selección congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una "burbuja sanitaria" en Bélgica.

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"Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio", declaró Giuliani a ESPN.

Actualmente, los jugadores congoleños están concentrados en Lieja, una ciudad cercana a los límites de Alemania y Países Bajos, donde realizan su preparación previo al torneo que inicia el 11 de junio de 2026.

"También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros".

Las autoridades estadounidenses responden a estas medidas ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una alerta sanitaria internacional al brote de ébola que aqueja en el este de la República Democrática del Congo, debido a que el riesgo epidémico es “muy alto” a nivel nacional, con 82 casos confirmados, de los que se confirmaron siete fallecimientos.

"Si finalmente llegan y alguna de esas personas desarrollan síntomas, se pone en riesgo la participación de todo el equipo en el Mundial", advirtió. Las personas que lleguen a integrarse al equipo congoleño, deberán permanecer en una burbuja distinta al de la selección.

El equipo tendrá un campamento base en Houston, Texas, como el Grupo K. Los jugadores tendrán dos partidos en terreno estadounidense. El primero en Houston, donde competirá contra Portugal el 17 de junio; luego tendrá otra competencia contra Uzbekistán el 27 en Atlántla.

Entre ellos, tendrán un partido el 23 de junio en Guadalajara, México, contra Colombia.

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En un comunicado enviado a la AFP, Giuliani confirmó que la Casa Blanca instó al equipo a "proteger" a sus jugadores de "exposiciones innecesarias" ya "preservar la integridad" de su burbuja.

Brote de ébola activa protocolos sanitarios

Satish Pillai, responsable de la gestión del ébola en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria de Estados Unidos, indicó el viernes que los CDC trabajan en coordinación con todo el gobierno federal y socios internacionales para garantizar un Mundial seguro y saludable para deportistas y visitantes, en coordinación con la FIFA.

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Para hacer frente a este nuevo brote, Washington ha reforzado los controles sanitarios en sus fronteras y ha prohibido la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan viajado a Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

Sin embargo, la selección congoleña ya se encontraba en Europa y podría, por tanto, no encajar en los criterios de denegación.

Desde el jueves, todos los viajeros que hayan estado recientemente en países afectados por el ébola o en zonas próximas deben aterrizar en el aeropuerto de Washington-Dulles para someterse a controles de detección sanitaria "reforzados".

Esta medida se aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes permanentes.

Con información de AFP.

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Enfermedades Enfermedades contagiosas Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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