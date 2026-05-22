Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

La inflación retrocede en la primera quincena de mayo al ubicarse en 4.11%

Pese al retroceso del índice general, la inflación subyacente aumentó 0.13% quincenal y alcanzó una tasa anual de 4.22%.
vie 22 mayo 2026 07:17 AM
Añadir Expansión en Google
cuanto subio la inflacion inegi mayo 2026
La desaceleración de la inflación en la primera quincena de mayo estuvo impulsada por menores tarifas eléctricas, aunque los precios de servicios y alimentos aún muestran resistencia. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La inflación en México dio un respiro durante la primera quincena de mayo, impulsada principalmente por la caída en las tarifas eléctricas y algunos productos agropecuarios; sin embargo, el componente subyacente, que refleja de mejor forma las presiones de fondo en la economía, mantuvo una tendencia al alza.

El Inegi informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cayó 0.16% quincenal durante la primera mitad de mayo, con lo que la inflación anual se ubicó en 4.11%, ligeramente por debajo del 4.22% registrado en el mismo periodo de 2025.

Publicidad

Pese al retroceso del índice general, la inflación subyacente (que excluye bienes y servicios con precios más volátiles) aumentó 0.13% quincenal y alcanzó una tasa anual de 4.22%, superior al nivel de inflación general. Dentro de este componente, los servicios continuaron mostrando resistencia, con un incremento anual de 4.59%, mientras que las mercancías avanzaron 3.83%.

La moderación de la inflación general estuvo explicada principalmente por el componente no subyacente, que retrocedió 1.14% quincenal. En particular, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 1.64%, debido al inicio del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Entre los productos con mayores bajas de precio destacaron la electricidad, con una caída de 17.88%; el tomate verde, con 18.59%; y el huevo, con 2.37%. En contraste, el jitomate subió 5.39%, mientras que el gas doméstico LP aumentó 1.81%.

Los datos del Inegi también mostraron que algunos rubros de servicios mantienen presiones relevantes para los consumidores. Restaurantes y servicios de alojamiento registraron una inflación anual de 6.78%, mientras que seguros y servicios financieros reportaron un avance de 6.14%.

Publicidad

Tags

Inflación

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad