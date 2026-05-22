Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

OMS eleva riesgo por ébola al máximo en El Congo; ¿qué pasa en el resto del mundo?

El secretario de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio a conocer el estatus actual de la epidemia del ébola a nivel mundial.
vie 22 mayo 2026 09:25 AM
Añadir Expansión en Google
virus_ebola_alerta_maxima
Personal médico con equipos de protección individual entierra a un paciente fallecido por ébola en el hospital de Rwampara. La imagen corresponde al 21 de mayo de 2026. (Foto: Seros Muyisa/AFP)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de riesgo que presenta la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) de "alto" a "muy alto" (el máximo), anunció su director, cuya organización mantuvo sin cambios el nivel de riesgo a escala regional y mundial.

"La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se propaga rápidamente", declaró el secretario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

Publicidad

"Previamente, la OMS había evaluado el riesgo como alto a niveles nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", añadió.

"Muy alto" es "el nivel de riesgo más elevado", precisó a la AFP un portavoz de la OMS.

La epidemia se ha propagado en las provincias de Kivu del Norte y en Kivu del Sur, divididas en dos por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que se ha apoderado de grandes extensiones de territorio desde 2021.

Ante esta situación, la respuesta sanitaria es difícil y ha desembocado en escenas de caos en Ituri, donde se encuentra el foco de la epidemia y adonde la OMS ha enviado más personal.

Hasta ahora "se confirmaron 82 casos, incluidos siete decesos" en RDC, indicó Tedros, pero precisó que en ese país hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.

Leer más:

Ébola en El Congo
México

Guadalajara refuerza vigilancia por ébola ante el Mundial 2026, pero OMS ve difícil que el virus llegue a México

Publicidad

La situación en Uganda es por el momento "estable, con dos casos confirmados y un deceso notificado", precisó el responsable.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15,000 muertes en África en los últimos 50 años; es menos contagioso que el covid o el sarampión.

A falta de vacuna y de un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, se intenta atajar su propagación con medidas barrera y detectando los casos rápidamente.

Suspenden transporte

Las autoridades de Uganda suspendieron viajes por tierra y aire a la RDC.

El transporte público, incluidos ferris y buses transfronterizos, estarán suspendidos durante cuatro semanas, indicó el ministerio de Salud. El transporte de bienes y comida está exento de la medida.

Todos los vuelos hacia la RDC también han sido suspendidos temporalmente, y la medida entrará en vigor en las próximas 48 horas.

"Dada la proximidad de Uganda al epicentro y los fuertes vínculos transfronterizos, incluidos el comercio, los desplazamientos por actividades económicas y los vuelos directos, el riesgo de nuevas importaciones sigue siendo alto", dijo la ministra de Salud, Diana Atwine, en un comunicado.

Publicidad

Estados Unidos anunció el lunes el refuerzo de los controles sanitarios en las fronteras para los viajeros procedentes de los países afectados en África.

Tags

Enfermedades Enfermedades animales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad