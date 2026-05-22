OMS eleva riesgo por ébola al máximo en El Congo; ¿qué pasa en el resto del mundo?

La situación en Uganda es por el momento "estable, con dos casos confirmados y un deceso notificado", precisó el responsable.
El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15,000 muertes en África en los últimos 50 años; es menos contagioso que el covid o el sarampión.
A falta de vacuna y de un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, se intenta atajar su propagación con medidas barrera y detectando los casos rápidamente.
Suspenden transporte
Las autoridades de Uganda suspendieron viajes por tierra y aire a la RDC.
El transporte público, incluidos ferris y buses transfronterizos, estarán suspendidos durante cuatro semanas, indicó el ministerio de Salud. El transporte de bienes y comida está exento de la medida.
Todos los vuelos hacia la RDC también han sido suspendidos temporalmente, y la medida entrará en vigor en las próximas 48 horas.
"Dada la proximidad de Uganda al epicentro y los fuertes vínculos transfronterizos, incluidos el comercio, los desplazamientos por actividades económicas y los vuelos directos, el riesgo de nuevas importaciones sigue siendo alto", dijo la ministra de Salud, Diana Atwine, en un comunicado.