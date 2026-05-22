OMS eleva riesgo por ébola al máximo en El Congo; ¿qué pasa en el resto del mundo?

"Previamente, la OMS había evaluado el riesgo como alto a niveles nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", añadió.

"Muy alto" es "el nivel de riesgo más elevado", precisó a la AFP un portavoz de la OMS.

La epidemia se ha propagado en las provincias de Kivu del Norte y en Kivu del Sur, divididas en dos por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que se ha apoderado de grandes extensiones de territorio desde 2021.

Ante esta situación, la respuesta sanitaria es difícil y ha desembocado en escenas de caos en Ituri, donde se encuentra el foco de la epidemia y adonde la OMS ha enviado más personal.

Hasta ahora "se confirmaron 82 casos, incluidos siete decesos" en RDC, indicó Tedros, pero precisó que en ese país hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.