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Moody´s baja calificación de 8 instituciones financieras en México

Tras bajar la calificación de la deuda, la agencia recortó la calificación de cuatro bancos de importancia sistémica, de uno mediano, y del IPAB, Bancomext y Nafin.
vie 22 mayo 2026 05:16 AM
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bancos tambien reducen calificacion
Moody's redujo la calificación de ocho instituciones financieras tras reducir la calificación soberana. (Andrzej Rostek/Getty Images)

Tras reducir la calificación soberana de México, la agencia Moody's bajó la calificación crediticia de cuatro de los bancos más importantes en México.

Moody's informó que bajó la calificación de BBVA, Banorte, Santander y Banamex, además de Banco del Bajío y otras instituciones financieras como Bancomext, Nafin y el IPAB.

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Las calificaciones de depósitos, emisor y/o deuda de BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext, Nafin e IPAB fueron rebajadas en un escalón. Las calificaciones de depósitos y deuda de Banamex y las evaluaciones crediticias base de Nafin y Bancomext fueron afirmadas.

Las perspectivas de las calificaciones cambiaron a estable desde negativa para BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext y Nafin, mientras que la perspectiva de Banamex permanece negativa.

Estas acciones siguen la rebaja de la calificación soberana del Gobierno de México a Baa3 desde Baa2.

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La calidad crediticia soberana limita las calificaciones de algunos bancos, de acuerdo con Moody's, ya que refleja las condiciones macroeconómicas y la dinámica de los mercados financieros que influyen en su entorno operativo.

"Los bancos presentan fuertes vínculos con el soberano, debido a su exposición a la economía real y a riesgos sistémicos e institucionales impulsados por el gobierno", destacó.

La rebaja —que refleja menor flexibilidad fiscal, menores expectativas de crecimiento del PIB, un mercado laboral débil y persistentes incertidumbres en torno al comercio y la certeza jurídica— afecta directamente los perfiles crediticios de las instituciones financieras alineadas con el soberano.

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