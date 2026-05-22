Moody´s baja calificación de 8 instituciones financieras en México

Las calificaciones de depósitos, emisor y/o deuda de BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext, Nafin e IPAB fueron rebajadas en un escalón. Las calificaciones de depósitos y deuda de Banamex y las evaluaciones crediticias base de Nafin y Bancomext fueron afirmadas.

Las perspectivas de las calificaciones cambiaron a estable desde negativa para BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext y Nafin, mientras que la perspectiva de Banamex permanece negativa.

Estas acciones siguen la rebaja de la calificación soberana del Gobierno de México a Baa3 desde Baa2.

La calidad crediticia soberana limita las calificaciones de algunos bancos, de acuerdo con Moody's, ya que refleja las condiciones macroeconómicas y la dinámica de los mercados financieros que influyen en su entorno operativo.

"Los bancos presentan fuertes vínculos con el soberano, debido a su exposición a la economía real y a riesgos sistémicos e institucionales impulsados por el gobierno", destacó.

La rebaja —que refleja menor flexibilidad fiscal, menores expectativas de crecimiento del PIB, un mercado laboral débil y persistentes incertidumbres en torno al comercio y la certeza jurídica— afecta directamente los perfiles crediticios de las instituciones financieras alineadas con el soberano.