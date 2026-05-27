Banxico lanzará 178,000 monedas del Mundial 2026: ¿cuánto cuestan y dónde conseguirlas?

El Museo Interactivo de Economía (MIDE) se ubica en el Centro Histórico mientras que hay dos centros de canje en Ciudad de México: en Legaria, en la delegación Miguel Hidalgo; y en la calle Gante, en el Centro de la Ciudad.

También hay bancos en los que se puede hacer el canje.

Banco de México señala que otros bancos comerciales donde se pueden conseguir las monedas es en BBVA, Banco Azteca, Banregio y Banorte.

Las direcciones para el canje se encuentran en este enlace .

Banco de México había informado previamente a Expansión que el costo de las monedas de plata será de 2,200 pesos y de 21,800 para las de oro.

Habrá 100 millones de monedas de 20 pesos conmemorativas

Sobre las monedas de 20 pesos, que son de uso corriente, Rodríguez dijo que se emitirá un total de 100 millones de piezas, de las cuales 30 millones ya están en circulación.

"De las monedas que se pusieron en circulación a partir del 13 de mayo, se ordenó una acuñación de hasta 25 millones de monedas por diseño, es decir, 100 millones de piezas en total", aseguró la gobernadora.

¿Cuál es el diseño de las monedas de oro y plata del Mundial?

Las ocho monedas de oro y plata forman parte de un total de 12 monedas que el banco central emitió para celebrar la justa mundialista.

Hay una moneda que conmemora a cada ciudad donde se celebrarán los partidos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como una de México como país. Cada ciudad tiene su propio diseño.

En la moneda de la Ciudad de México se observa a un ajolote, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes.

Para la moneda de Guadalajara, el diseño contiene un jimador utilizando una coa para cortar hojas de agave; a la izquierda, un balón de futbol y, al fondo, los Arcos de Zapopan.

En el caso de Monterrey, se observa la silueta de un jugador de futbol deteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía y, al fondo, el Cerro de la Silla.