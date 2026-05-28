México se despide de la ropa barata: el fast fashion enfrenta su mayor presión en años

La consultora Oxford Economics advirtió que el estrés en las cadenas globales de suministro alcanzó en abril su mayor nivel desde 2022, impulsado principalmente por el aumento en tarifas de carga aérea y marítima, mayores costos energéticos y retrasos logísticos derivados del conflicto en Oriente Medio.

Uno de los principales detonantes fue la crisis alrededor del Estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca de 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. StoneX advirtió en un informe sobre el comportamiento de los commodities que el cierre parcial de esa ruta alteró costos energéticos, fertilizantes y logística marítima a escala global.

La organización Business and Human Rights calificó el episodio como ‘el shock más severo para la industria textil desde la pandemia’. El tránsito marítimo cayó 97%, mientras el petróleo subió 26% y el combustible clave para barcos (bunker fuel) se duplicó. Además, consultoras del sector estiman que estos cuellos de botella podrían elevar entre 10% y 15% los costos globales de producción textil.

El poliéster revela la dependencia del petróleo

La presión sobre la industria textil no proviene únicamente del algodón. El poliéster es la fibra dominante en la ropa de fast fashion y depende directamente de derivados petroquímicos. De acuerdo con Business and Human Rights, el poliéster representa entre 55% y 57% del consumo mundial de fibras textiles, lo que vuelve a la industria especialmente sensible a los precios energéticos.

En India, uno de los principales centros manufactureros del mundo, la fibra de poliéster pasó de 100 rupias por kilogramo a 126.5 rupias en apenas un mes tras las tensiones petroleras y logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente. Aunque el gobierno redujo aranceles a materias primas petroquímicas, el precio seguía alrededor de 20% arriba de los niveles previos.

En China, los precios del hilo texturizado de poliéster aumentaron cerca de 12.7% durante el primer trimestre del año, al pasar de 8.22 RMB por kilo en enero a 10.56 RMB en marzo, debido al encarecimiento del crudo y de insumos derivados de la petroquímica como MEG y PTA.

La consultora DCSC estima además que entre 60% y 70% de la nafta utilizada por Asia para producir petroquímicos depende del Estrecho de Ormuz, cuyo cierre disparó los precios de ese insumo.

En paralelo, el algodón también comienza a perder parte del exceso de oferta que mantuvo contenidos los precios durante años. StoneX prevé una caída de 10.1% en la producción brasileña de algodón en 2026, tras la cosecha récord de 2025, mientras que Procurement Resource reportó precios cercanos a 64.69 centavos de dólar por libra en marzo, ligeramente por encima del año anterior por mayores costos de fertilizantes y combustible.

El fast fashion enfrenta márgenes más estrechos

Las grandes compañías del sector ya reflejan esa presión en sus resultados financieros. H&M reportó una caída anual de 10% en ventas en su primer trimestre fiscal de 2026 y reconoció un entorno de consumidores cautelosos, presión cambiaria y mayor incertidumbre macroeconómica.o. Y aunque logró mejorar su margen bruto mediante estrictos controles de costos, su utilidad operativa equivalió apenas a 3% de las ventas.