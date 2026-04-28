Inversión china en México se enfría y registra una caída de 80% ante la cautela por el T-MEC

De acuerdo con el Monitor de la inversión china en América Latina y el Caribe del Centro de Estudios China-México (CeChimex) de la UNAM, el país captó apenas 588.3 millones de dólares en 2025, una caída de 80% frente a los 3,017 millones de 2024.

Los datos contrastan con los de la Secretaría de Economía. Aunque en 2025 la cifra oficial —529.6 millones de dólares— se acerca a la del Monitor del CeChimex, la brecha se abre en 2024, cuando el registro oficial reporta solo 710.3 millones.

La Secretaría de Economía mide la inversión según el último país de origen, lo que oculta capital chino que llega vía terceros territorios. El Monitor rastrea la fuente real, por lo que sus datos pueden resultar hasta 4.5 veces mayores.

Para Enrique Dussel Peters, coordinador del CeChimex, el interés empresarial se mantiene: firmas chinas buscan ampliar su presencia en México, sobre todo en el sector automotriz. Sin embargo, este impulso coincide con la presión de Estados Unidos para limitar esa participación .

“Mi impresión es que empresas particularmente automotrices chinas están muy interesadas en invertir, pero más bien ha sido el gobierno mexicano que ha solicitado paciencia”, afirma Dussel Peters.

En los últimos dos años, 43% de la inversión china en México se concentra en el sector automotriz y de autopartes. El resto se distribuye entre energía, manufactura, electrónicos y maquinaria

La Reserva Federal de Dallas advierte que la inversión china en el exterior crece con fuerza desde la última década. El flujo se aceleró tras la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018 y la entrada en vigor del T-MEC en 2020 .

Desde el gobierno mexicano, el discurso busca bajar la tensión, ya que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechaza la narrativa que señala a México como plataforma de China. Incluso afirma que Estados Unidos y Canadá mantienen mayor presencia de capital chino.

En la misma línea, el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez aseguró recientemente en el foro APEC que no existe instrucción para alejarse de China y que la cooperación sigue vigente.

Aun así, en Estados Unidos aumentan las voces que consideran a México un ‘puente’ para la industria china. En respuesta, el gobierno chino ha pedido a Estados Unidos frenar la presión sobre América Latina.