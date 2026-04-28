México gana relevancia en el mapa de inversión china en América Latina, aunque en el último año desaceleró su ritmo de captación, pues la cautela que rodea la revisión del T-MEC ya impacta los flujos de capital.
Inversión china en México se enfría y registra una caída de 80% ante la cautela por el T-MEC
De acuerdo con el Monitor de la inversión china en América Latina y el Caribe del Centro de Estudios China-México (CeChimex) de la UNAM, el país captó apenas 588.3 millones de dólares en 2025, una caída de 80% frente a los 3,017 millones de 2024.
Los datos contrastan con los de la Secretaría de Economía. Aunque en 2025 la cifra oficial —529.6 millones de dólares— se acerca a la del Monitor del CeChimex, la brecha se abre en 2024, cuando el registro oficial reporta solo 710.3 millones.
La Secretaría de Economía mide la inversión según el último país de origen, lo que oculta capital chino que llega vía terceros territorios. El Monitor rastrea la fuente real, por lo que sus datos pueden resultar hasta 4.5 veces mayores.
Para Enrique Dussel Peters, coordinador del CeChimex, el interés empresarial se mantiene: firmas chinas buscan ampliar su presencia en México, sobre todo en el sector automotriz. Sin embargo, este impulso coincide con la presión de Estados Unidos para limitar esa participación .
“Mi impresión es que empresas particularmente automotrices chinas están muy interesadas en invertir, pero más bien ha sido el gobierno mexicano que ha solicitado paciencia”, afirma Dussel Peters.
En los últimos dos años, 43% de la inversión china en México se concentra en el sector automotriz y de autopartes. El resto se distribuye entre energía, manufactura, electrónicos y maquinaria
La Reserva Federal de Dallas advierte que la inversión china en el exterior crece con fuerza desde la última década. El flujo se aceleró tras la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018 y la entrada en vigor del T-MEC en 2020 .
Desde el gobierno mexicano, el discurso busca bajar la tensión, ya que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechaza la narrativa que señala a México como plataforma de China. Incluso afirma que Estados Unidos y Canadá mantienen mayor presencia de capital chino.
En la misma línea, el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez aseguró recientemente en el foro APEC que no existe instrucción para alejarse de China y que la cooperación sigue vigente.
Aun así, en Estados Unidos aumentan las voces que consideran a México un ‘puente’ para la industria china. En respuesta, el gobierno chino ha pedido a Estados Unidos frenar la presión sobre América Latina.
El peso de México
Más allá del tropiezo reciente, el avance de la inversión china en México en el último lustro es relevante.
Entre 2020 y 2025, el país captó 11,567 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) china, lo que equivale a 17.4% del total regional, prácticamente al mismo nivel que Argentina y solo por debajo de Brasil, que concentró el 30.2%, según datos del monitor.
México lideró la región en número de proyectos con 98 transacciones en ese periodo, además de posicionarse como el principal generador de empleo vinculado a estas inversiones, con 157,338 puestos de trabajo .
Durante las primeras décadas del siglo, la inversión china se concentró en países con fuerte presencia de recursos naturales. Ahora, México gana atractivo por su integración manufacturera y su cercanía con Estados Unidos.
Sin embargo, el tamaño promedio de las inversiones muestra una diferencia: mientras en Brasil cada proyecto chino alcanzó en promedio 387 millones de dólares, en México se ubicó en apenas 127 millones, lo que indica operaciones más pequeñas y fragmentadas.
Aun con estas limitaciones, el papel de México resulta estratégico, porque en un entorno de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el país ha logrado mantener exportaciones prácticamente libres de arancel bajo el T-MEC, lo que lo convierte en una plataforma clave para empresas asiáticas que buscan acceso al mercado estadounidense .
América Latina en disputa
Entre 2000 y 2025, la inversión acumulada ascendió a 213,553 millones de dólares, equivalente a 6.14% del total recibido por América Latina .
Desde 2023, ronda los 10,000 millones de dólares anuales, por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Su peso económico sigue acotado, ya que entre 2020 y 2025 representa apenas 0.18% del PIB regional y cerca de 1% de la inversión fija.
Los recursos naturales aún lideran con 46.1%, pero la manufactura gana terreno con 25.8%, muy por encima del nivel inferior a 2% de inicios de siglo.
El tipo de inversión también cambia, porque los proyectos desde cero superan ya a las adquisiciones. Este cambio impulsa el empleo —con más de 1,500 puestos por proyecto—, aunque reduce la intensidad de capital a 0.17 millones de dólares por trabajador.
En este escenario, México juega una doble carta: mantiene acceso preferencial al mercado estadounidense bajo el T-MEC y, al mismo tiempo, atrae el interés de empresas asiáticas.