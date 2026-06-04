La aplicación, que funciona por separado pero que no se puede usar si no se es cliente del banco, funciona gracias a una alianza con Apex Equity, una empresa de Estados Unidos que les ayuda a hacer las operaciones.

"El compromiso que siempre hemos tenido es incrementar el patrimonio de nuestros clientes", aseguró Rivero.

Aunque el mercado mexicano ofrece la posibilidad de invertir en acciones extranjeras mediante el SIC, Rivero destaca que el mercado accionario en Estados Unidos tiene 3,000 emisoras con distintas acciones.

"Lo más especial es que el cliente podrá diversificar su portafolio como lo desee", añadió Mauricio Ballesteros, director de Banca para Personas y Negocios. "Los montos mínimos para invertir van desde los 40 pesos, entonces el precio no va a ser una barrera de entrada, cualquier persona podrá colocarse a invertir en estas empresas tan interesantes".

Manuel Rivero considera que la 'guerra de tasas' que detonaron hace cinco año las Sofipos y las fintechs solo atraen a clientes o inversionistas "golondrinos", es decir, que buscaban solo los rendimientos sin necesariamente usar los demás productos de la institución financiera.

"El (cliente) golondrino realmente no nos hace tanto sentido", aseguró. "Hay cuentas que no están activas porque llega la gente, invierte en una cosa y luego se van; realmente lo que queremos es la construcción de una visión a largo plazo".

Este lanzamiento de Hey Banco se une al reciente anuncio de Banco Plata, que también ofrece a sus clientes instrumentos como ETFs y acciones del mercado estadounidense aunque ellos optaron por integrar esta función dentro de su misma aplicación.

Para ofrecer estas alternativas de inversión, Banco Plata se asoció con una casa de bolsa estadounidense regulada por la SEC que toma las órdenes de inversión en México y las retransmite a la casa de bolsa estadounidense para su ejecución.

Plata Inversiones está diseñada para dos tipos de clientes: aquellos que ya invierten en fondos de inversión y buscan mejores rendimientos con menores comisiones, y aquellos que son nuevos en el mundo de las inversiones. Para estos últimos, la plataforma incorpora inteligencia artificial que guía al usuario con análisis fundamental y técnico de los activos, y monitorea el portafolio para ayudar a rebalancearlo.