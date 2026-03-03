Hey Banco: Tener un banco concentrado en tarjeta de crédito es riesgoso

La tarjeta de crédito no es el gran producto y tener un banco que nada más esté concentrado en tarjeta de crédito es muy riesgoso (...) Vemos una oferta poco sostenible en los segmentos de bajos ingresos Manuel Rivero, director general de Hey Banco

Rivero asume que en la diversificación de productos como los seguros, las inversiones y los créditos productivos son las alternativas que se deben dar a los clientes.

Hey nació en 2019 como parte de una iniciativa de desarrollo tecnológico o fintech dentro de Banregio. Esto le permitió hacer un desarrollo de productos de nómina, tarjetas, créditos e inversiones en una app independiente al banco.

Más tarde, decidió salir como banco independiente y solicitó al regulador su escisión de Banregio. La primera autorización para convertirse en banco llegó en 2023 y en enero pasado recibió la segunda autorización que le permitiría operar.

“Nuestro principal atributo es que tenemos la capacidad de ser tu banco principal. Eso no es tan sencillo porque realmente se necesita mucha infraestructura para poder hacerlo”, destacó.

El banquero señala que los segmentos bajos y medios bajos sólo consumen tarjetas de débito y crédito. Entre los reportes de comportamiento de los clientes del banco, Hey destaca que cuando los clientes usan más de un banco tienen una vida útil de 36 meses, mientras que con ellos la relación va más allá de ese tiempo.

“Eso lo que te dice es que vamos por el camino correcto”, aseguró.

El objetivo es atender a personas físicas con actividad empresarial para ofrecer desde una cuenta para niños, un crédito de auto o hipotecario, hasta un crédito para su pyme.

Otros bancos digitales se han negado a ofrecer en su cartera créditos como los hipotecarios o de auto, aunque han apostado por los créditos a pymes, tal y como se acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Convención Bancaria del año pasado.