Economía

Hey Banco: Tener un banco concentrado en tarjeta de crédito es riesgoso

Manuel Rivero, director general de Hey Banco, confía en que una variedad de productos al consumo los pondrá en ventaja con sus competidores mientras se enfocan en desarrollar créditos para pymes.
mar 03 marzo 2026 02:37 PM
manuel rivero hey banco
Manuel Rivero, director general de Hey Banco, dice que la oferta del mercado para segmentos bajos es insostenible. (Cortesía)

En la batalla de los nuevos bancos digitales, Hey Banco sabe cuál es la pelea que dará: va por las pymes y se alejará de la masificación de tarjetas de crédito.

De cara a la próxima Convención Bancaria - que se celebrará del 18 al 20 de marzo, en Cancún, Quintana Roo- Manuel Rivero, director general del banco dijo a Expansión que su estrategia estará en clientes de clase media, a quienes pueda ofrecer más allá de una tarjeta.

El banco, que recibió su autorización para operar como banco independiente de Banregio a finales de enero pasado, asegura que no quiere clientes golondrinos que sólo entren y salgan de su app, ya que implican un gasto.

La tarjeta de crédito no es el gran producto y tener un banco que nada más esté concentrado en tarjeta de crédito es muy riesgoso (...) Vemos una oferta poco sostenible en los segmentos de bajos ingresos
Manuel Rivero, director general de Hey Banco

Rivero asume que en la diversificación de productos como los seguros, las inversiones y los créditos productivos son las alternativas que se deben dar a los clientes.

Hey nació en 2019 como parte de una iniciativa de desarrollo tecnológico o fintech dentro de Banregio. Esto le permitió hacer un desarrollo de productos de nómina, tarjetas, créditos e inversiones en una app independiente al banco.

Más tarde, decidió salir como banco independiente y solicitó al regulador su escisión de Banregio. La primera autorización para convertirse en banco llegó en 2023 y en enero pasado recibió la segunda autorización que le permitiría operar.

“Nuestro principal atributo es que tenemos la capacidad de ser tu banco principal. Eso no es tan sencillo porque realmente se necesita mucha infraestructura para poder hacerlo”, destacó.

El banquero señala que los segmentos bajos y medios bajos sólo consumen tarjetas de débito y crédito. Entre los reportes de comportamiento de los clientes del banco, Hey destaca que cuando los clientes usan más de un banco tienen una vida útil de 36 meses, mientras que con ellos la relación va más allá de ese tiempo.

“Eso lo que te dice es que vamos por el camino correcto”, aseguró.

El objetivo es atender a personas físicas con actividad empresarial para ofrecer desde una cuenta para niños, un crédito de auto o hipotecario, hasta un crédito para su pyme.

Otros bancos digitales se han negado a ofrecer en su cartera créditos como los hipotecarios o de auto, aunque han apostado por los créditos a pymes, tal y como se acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Convención Bancaria del año pasado.

El acuerdo con los banqueros es aumentar el financiamiento a un 30% de las pymes, que son las empresas productivas del país. Se acordó dar financiamiento con tasas de interés más bajas, al mismo tiempo que se buscarían garantías con la banca de desarrollo.

Sobre el financiamiento a pymes, Hey Banco manifiesta un claro interés por las más de 500,000 unidades económicas que hay en el país. Rivero destacó que, de la mano con el Plan México que lanzó el gobierno, en el banco han encontrado un espacio para entrar entre las fintech que se especializan y los bancos grandes que tradicionalmente buscan dar tickets grandes.

“En el Plan México tenemos un papel fundamental; ya tenemos una cartera de casi 3,000 millones de pesos y hemos podido ser muy eficientes”, dijo. “Creemos que el Plan México nos da la confianza para poder seguir dedicando la inversión”.

