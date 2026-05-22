La actualización de la aplicación móvil del Banco Bienestar ya permite realizar transferencias a otras instituciones bancarias, lo que facilitará el movimiento del dinero de la cuenta en donde se reciben los apoyos que da el gobierno Federal como las Pensiones del Bienestar, las becas a estudiantes de distintos niveles de estudio y a trabajadores del campo, madres de familia, entre otros beneficiarios.
La app del Banco Bienestar ya permite hacer transferencias bancarias
¿Qué transferencias se pueden hacer?
Con la reciente actualización de la app, se pueden realizar transferencias por vía SPEI las 24 horas. También hay opciones de pago digital de CoDi y DiMo mediante códigos QR o número de celular.
Con el objetivo de evitar fraudes y proteger el dinero de los beneficiarios, el Banco del Bienestar estableció un límite diario de transferencias de 1,500 pesos a través de la aplicación.
Consulta total: Sigue manteniendo el historial de movimientos y la CLABE interbancaria a la mano.
Paso a paso para realizar transferencias
Se debe tener a la mano el nombre del beneficiario y la CLABE interbancaria (18 dígitos).
Inicia sesión con tu contraseña.
Selecciona la opción "Enviar dinero" que aparece en el menú principal.
Escribe el monto: Recuerda que el máximo es de 1,500 pesos al día.
Datos del destino: Ingresa la CLABE de la persona que recibirá el dinero.
Corroborar que el nombre y el banco coincidan, finaliza el proceso siguiendo las instrucciones en pantalla.
En noviembre de 2025, Víctor Lamoyi, director del banco, adelantó esta función.
"Tendremos la posibilidad de hacer también transferencias y tener Dimo y Codi en la aplicación ", dijo tras la presentación del Plan Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. "Va a ser a partir del primer trimestre del próximo año para todos los usuarios".
En su momento, destacó que en la aplicación del Banco del Bienestar se hacen 2 millones de consultas al día y tiene más de 25 millones de descargas, es decir, el 50% de los clientes totales del banco tiene la app.
La app del Banco del Bienestar se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones (App Store para iPhone o Play Store para Android).
Se debe ingresar el número del celular y los 16 números de la tarjeta.
Se debe generar una contraseña segura, la cual debe de guardarse en un lugar seguro y colocar el NIP con el que se acude a los cajeros.
La actualización de la app del Banco del Bienestar está disponible para usuarios de iOS y Android, aunque se realiza de forma escalonada, por lo que algunos usuarios aún no ven reflejada la opción de realizar transferencias del sistema SPEI operado por el Banco de México.
Los usuarios de la CoDi podrán realizar pagos mediante códigos QR desde teléfonos móviles.
La característica de DiMo es que se puede enviar dinero utilizando números telefónicos asociados a cuentas bancarias, sin necesidad de capturar una CLABE interbancaria.
Banco del Bienestar cumple 6 años
En julio de 2025, el Banco del Bienestar cumplió seis años de operación con 3,000 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, desde los cuales atienden a más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que reciben sus apoyos de manera directa y segura a través del Banco del pueblo de México.
“Es fundamental seguir impulsando la inclusión financiera y aprovechar la amplia presencia territorial del Banco del Bienestar, para llegar cada vez a más mexicanas y mexicanos con servicios de calidad”, destacó en ese entonces el director de la institución bancaria, Víctor Lamoyi.
El Banco del Bienestar pertenece al gobierno federal y es la institución por la que se dispersan los apoyos, becas y programas sociales.