¿Qué transferencias se pueden hacer?

Con la reciente actualización de la app, se pueden realizar transferencias por vía SPEI las 24 horas. También hay opciones de pago digital de CoDi y DiMo mediante códigos QR o número de celular.

Con el objetivo de evitar fraudes y proteger el dinero de los beneficiarios, el Banco del Bienestar estableció un límite diario de transferencias de 1,500 pesos a través de la aplicación.

Consulta total: Sigue manteniendo el historial de movimientos y la CLABE interbancaria a la mano.

Paso a paso para realizar transferencias

Se debe tener a la mano el nombre del beneficiario y la CLABE interbancaria (18 dígitos).

Inicia sesión con tu contraseña.

Selecciona la opción "Enviar dinero" que aparece en el menú principal.

Escribe el monto: Recuerda que el máximo es de 1,500 pesos al día.

Datos del destino: Ingresa la CLABE de la persona que recibirá el dinero.

Corroborar que el nombre y el banco coincidan, finaliza el proceso siguiendo las instrucciones en pantalla.

En noviembre de 2025, Víctor Lamoyi, director del banco, adelantó esta función.

"Tendremos la posibilidad de hacer también transferencias y tener Dimo y Codi en la aplicación ", dijo tras la presentación del Plan Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. "Va a ser a partir del primer trimestre del próximo año para todos los usuarios".

En su momento, destacó que en la aplicación del Banco del Bienestar se hacen 2 millones de consultas al día y tiene más de 25 millones de descargas, es decir, el 50% de los clientes totales del banco tiene la app.

La app del Banco del Bienestar se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones (App Store para iPhone o Play Store para Android).

Se debe ingresar el número del celular y los 16 números de la tarjeta.

Se debe generar una contraseña segura, la cual debe de guardarse en un lugar seguro y colocar el NIP con el que se acude a los cajeros.