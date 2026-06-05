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La CNBV frena lanzamiento de nueva plataforma de inversión de Hey Banco

El banco planeaba estrenar el 15 de junio un servicio que permitiría a sus clientes invertir en acciones de empresas de EU, pero el proyecto quedó en pausa tras observaciones del regulador.
vie 05 junio 2026 05:30 PM
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hey banco aplaza plataforma inversiones
Hey Banco tenía previsto lanzar su plataforma el 15 de junio. (Hey Banco/Facebook)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retrasó el lanzamiento de la plataforma de inversiones en empresas de Estrados Unidos que Hey Banco tenía previsto lanzar el 15 de junio.

Hey Banco anunció el 4 de junio el lanzamiento de Hey X , un servicio con el que buscaba permitir a sus clientes invertir en empresas como Tesla y SpaceX que cotizan en el mercado bursátil estadounidense. Sin embargo, tras reuniones con el regulador, el debut se aplazó.

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"Derivado de estas conversaciones, se determinó posponer el lanzamiento de Hey X con el objetivo de incorporar las recomendaciones emitidas por la autoridad antes de su lanzamiento oficial", informó el banco.

Hey Banco destacó que el esquema de referenciación de clientes para este servicio sería realizada por Admino, una empresa que forma parte de Regional.

"La decisión responde al interés de asegurar que la propuesta de valor de Hey X cumpla con los más altos estándares de operación, transparencia y experiencia para los clientes", destacó Hey.

Hey Banco y Admino continuarán trabajando en coordinación con las autoridades correspondientes y comunicarán oportunamente una nueva fecha de lanzamiento de Hey X, una vez que concluyan las acciones derivadas de las recomendaciones recibidas.

Este lanzamiento de Hey Banco ocurrió luego de que Banco Plata anunciara que ofrecería sus clientes productos de inversión con instrumentos como ETFs y acciones del mercado estadounidense aunque ellos optaron por integrar esta función dentro de su misma aplicación y no en una independiente como en Hey.

Para ofrecer estas alternativas de inversión, Banco Plata se asoció con una casa de bolsa estadounidense regulada por la SEC que toma las órdenes de inversión en México y las retransmite a la casa de bolsa estadounidense para su ejecución.

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