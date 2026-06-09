Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

México necesita más de 580,000 millones de pesos para un sistema integral de cuidados

Actualmente se destinan más de 468,000 millones de pesos para este fin, aunque un 64% de esos recursos es para transferencias a programas sociales, como la beca Rita Cetina.
mar 09 junio 2026 03:35 PM
Añadir Expansión en Google
El sistema de cuidados en México necesita una inversión que equivale a más de medio billón de pesos extra
En promedio las mujeres en México destinan 40.9 horas a la semana por trabajo de cuidados, más del doble que el promedio de los hombres que es 19.5 horas, de acuerdo con estimaciones del CIEP. (Foto: Claudio Cruz/AFP.)

Atender los cuidados de infantes, jóvenes, cuidadoras, adultos y adultos mayores en México requiere la generación de más de 580,000 millones de pesos adicionales para el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año, de acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Los cuidados son el conjunto de actividades, relaciones, tiempo, recursos y procesos de gestión necesarios para sostener la vida, el bienestar, la dignidad y la autonomía de las personas”, explicó José Luis Clavellina, director de Investigación del CIEP.

Publicidad

La cantidad extra de ingresos equivale a 1.5 puntos del PIB, con lo que se lograría llegar hasta tres puntos para un sistema de cuidados integral, que es la referencia y estimación de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), explicaron Alejandra Macías, directora ejecutiva, y Nubia Pedroza Chávez, economista e investigadora especializada en género y economía de los cuidados del CIEP.

En la investigación “ Los cuidados y las finanzas públicas. El ciclo de vida fiscal ”, el CIEP explica que los recursos que el Estado destina a los cuidados en el Presupuesto de Egresos de la Federación equivalen al 1.2% del PIB, los cuales, el 64% es para trasferencias de recursos a través de programas como la beca Rita Cetina; el 35.3% se destina a servicios o bienes públicos; el 0.6% a infraestructura como hospitales, guarderías, casas de descanso, y solo el 0.002% es para generar un cambio cultural sobre el trabajo de cuidados.

Estos recursos están distinguidos, por primera vez, en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 . En total son 468,641 millones de pesos, que representan 4.6% del gasto total, detalló Pedroza en la presentación del documento.

El desempleo en México está en mínimos, pero oculta un dato preocupante: 38 millones de personas no pueden trabajar
Economía

Envejecimiento y cuidados empujan a 38 millones de mexicanos fuera del mercado laboral

Las transferencias ayudan a aliviar las necesidades de un hogar, sin embargo, no son suficientes. Si queremos un sistema de cuidados robusto es necesario la inversión en infraestructura y en servicios desde el Estado, y también el Estado debe de redirigir esos esfuerzos para que también el sector privado haga lo suyo y que las comunidades podamos compartir toda esta parte de los cuidados”, expresó la investigadora del CIEP.

Macías explicó que las finanzas públicas enfrentan presiones para ampliar el financiamiento de cuidados, pues este no pueden ser solo reasignaciones al gasto público. “Se necesitan ingresos permanentes, progresivos y solidarios”, remarcó.

¿Cómo generar más ingresos para un sistema de cuidados?

Para ello, el CIEP analiza y propone tres componentes en la parte de ingresos. El primero es que el cuidado pueda financiarse a través de contribuciones a la seguridad social. El segundo, es la necesidad de reformas tributarias y fiscales, con especial atención en las renuncias recaudatorias que tiene el sector público, por ejemplo, las deducciones a los automóviles nuevos.

“Algo relevante en este estudio es cómo evaluar las renuncias recaudatorias, desde la perspectiva de cuidados. Entonces desarrollamos una metodología para ver, dentro del ciclo de vida, cuáles son las renuncias que podrían vincularse directamente con el cuidado y entonces evaluar si esas renuncias están cumpliendo sus objetivos o no”, comentó la directiva.

Publicidad

Un tercer componente de la parte de los ingresos es desarrollar seguros privados de cuidados de largo plazo.

“Las tres tienen sus pros y contras. Los seguros privados evidentemente tendrían un sesgo hacia las personas con más ingresos, pero sí podríamos hablar de redistribuir esas cargas de cuidado entre la población”, agregó Macías.

Clavellina destacó que la inversión en infraestructura para cuidados es rentable para la economía.

“Una inversión muy rentable y relevante para la economía puede ser esta inversión en cuidados e infraestructura para cuidados, en primera infancia también, ayudaría a que más mujeres se integren al mercado laboral, entonces tendríamos más trabajo, más producción, más ingresos, más consumo, e incluso más impuestos”, dijo Clavellina.

Publicidad

Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ingresos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad