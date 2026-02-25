Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Cada mexicano debe 151,000 pesos; la deuda pública en 5 gráficas

La deuda pública del sector público registra históricos en la mayoría de sus vertientes, impulsada por un menor ritmo de los ingresos presupuestarios y mayores gastos.
mié 25 febrero 2026 09:00 AM
Si la deuda pública se repartiera entre todos, cada mexicano debería pagar 151,000 pesos
Si el endeudamiento no se controla, como lo plantea el Paquete Económico 2026, el saldo histórico podría ascender a 58.9% del PIB hacia 2031, advierte el CIEP. (Foto: Jimena Zavala)

Ante un menor ritmo en la llegada de ingresos tributarios y caídas en los ingresos petroleros, las necesidades del sector público presionan al gobierno a contratar deuda para satisfacerlas, lo que ha llevado al saldo histórico de los financiamientos al 53.1% del PIB al cierre de 2025, equivalente a 18.7 billones de pesos, el porcentaje más alto del que se tiene registro desde el año 2000, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El porcentaje es casi 10 puntos porcentuales más del PIB, frente al porcentaje registrado en 2019 equivalente al 43.3% del PIB.

Desde 2009, las finanzas públicas mantienen desbalances presupuestarios. Esto significa que, desde entonces, el gasto público ha estado por encima de la capacidad recaudatoria del Estado. Esta situación está enmarcada en ingresos petroleros decrecientes, así como en mayores gastos en pensiones, transferencias a Pemex y costos de la deuda, explica Ricardo Cantú, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el análisis La creciente deuda de México: Diecisiete años de desbalances.

Publicidad

Además, advierte que la transición demográfica hará que existan menos personas trabajando y más demandando pensiones, salud y cuidados, lo que pondrá mayor presión sobre el gasto público y un menor impulso sobre la recaudación tributaria.

Si el endeudamiento no se controla, como lo plantea el Paquete Económico 2026, el saldo histórico podría ascender a 58.9 % del PIB hacia 2031
Ricardo Cantú, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria

Si en este momento los mexicanos tuviéramos que pagar la deuda en conjunto, cada habitante tendría que pagar 151,000 pesos, frente a un monto menor de 149,000 en 2025, y mayor en 2027 por 152,000 pesos, y hasta 159,000 en 2031, refieren estimaciones del CIEP.

El indicador de deuda per cápita o por persona sustituye el PIB por el tamaño de la población, lo que reduce su variabilidad, ya que el crecimiento demográfico es más estable que el económico.

Según la ENIGH 2024, liquidar la deuda en 2026 por persona, representaría hasta 3.8 años de ingresos para el decil I (5,598 pesos de ingresos mensuales), o 1.2 meses para el decil X (140,998 pesos de ingresos mensuales).

Publicidad

“A diferencia de los indicadores anteriores, que muestran cierta estabilización, la deuda per cápita seguiría aumentando hacia 2031”, sentencia el investigador.

La llegada de la Cuarta Transformación al gobierno ha representado una reconfiguración en el origen de los financiamientos, con la meta de que la deuda en pesos represente como máximo, el 80% del total. Lo que significa un escudo ante altas variaciones por tipo de cambio.

En 2018, el último año de la administración a cargo de Enrique Peña Nieto, la deuda interna representó el 63.5% del total; al cierre de 2024, el último a cargo de Andrés Manuel López Obrador fue de 74.9%, y al cierre de 2025, el primero a cargo de Claudia Sheinbaum, reportó 77.6%.

El costo por intereses

Por el total de la deuda pública se pagan intereses cada año, en 2025 representó el 3.7% del PIB, poco más del doble de los registrado en 2008, cuando alcanzó el 1.8% del PIB.

En particular, desde 2015, este costo ha superado el gasto federal en educación pública, precisa el CIEP.

El costo financiero de la deuda, es mayor al gasto de inversión física, por 541,000 millones de pesos, esta es la distancia más alta de la que tiene registro Hacienda.

Respecto a esta diferencia, Roberto Ballinez, de HR Ratings, explica que se dio por distintos factores, como el cierre del gobierno anterior y el término de obras emblemáticas; no obstante, se prevé que el costo de la deuda pueda bajar por menores tasas de interés y un peso más apreciado frente al dólar.

Hacienda detalla que los 18.7 billones de pesos que conjunta el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Pública equivalen a 2.3 veces todos los ingresos que llegaron al erario en 2025, y a dos veces todo el gasto público.

Publicidad

Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Deuda pública

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad