Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Bancos descartan que México pierda grado de inversión; Banxico destaca solidez en la economía

Los bancos consideran que la reducción de la calificación por parte de Moody's fue un llamado de atención para que el país trabaje en acelerar su crecimiento.
mié 27 mayo 2026 08:19 PM
Añadir Expansión en Google
Bancos descartan que México pierda grado de inversión; Banxico destaca solidez en la economía
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, dijo que México mantiene su grado de inversión. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que México pierda el grado de inversión y consideró que la reducción que hizo Moody's a la nota soberana del país es un llamado de atención para que el gobierno trabaje en mejorar su política fiscal.

"Es una llamada muy oportuna para que el gobierno mexicano y el sector privado trabajemos de manera acelerada y con muchísima más intensidad para lograr acelerar el crecimiento económico del país", consideró Emilio Romano, presidente de la ABM en conferencia de prensa.

Publicidad

La semana pasada, la agencia de calificación Moody's bajó la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3 ante la debilidad fiscal del país y un débil crecimiento de la economía.

En 2025, el déficit fiscal se mantuvo cerca del 5% del PIB pese a los esfuerzos del gobierno por lograr la consolidación; el apoyo continuo a Pemex y los bajos pronósticos de crecimiento impactaron en la decisión de Moody's.

Pese a la reducción en la calificación, la agencia colocó la perspectiva a 'estable' desde 'negativa', un factor que destacó la ABM.

El representante de los banqueros señaló que perder el grado de inversión pondría al país en una situación regresiva porque encarecería el crédito para las personas y las empresas. "No podemos permitirlo; no queremos regresar a una situación de rezago que ya superamos", dijo.

Lee más

México enfrenta riesgo de baja en calificación de Moody’s por déficit récord
Economía

Moody's baja la calificación crediticia de México por debilidad fiscal

Más temprano, el Banco de México (Banxico) destacó que, pese a este recorte, México mantiene el grado de inversión, lo que da certidumbre a la economía.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que aunque Moody's señaló los riesgos para el país, también se destacaron fortalezas del banco central.

"El Banco de México le damos seguimiento a las acciones o las calificaciones que emiten las distintas agencias sobre la deuda soberana de México, dado que reflejan elementos relevantes sobre la percepción de riesgo de nuestro país", dijo Rodríguez.

La banquera central añadió que las calificadoras reconocen fortalezas en la economía mexicana como su tamaño y solidez externa y el tipo de cambio flexible.

"Me gustaría también señalar que estas agencias destacaron que la autonomía del Banco de México y su conducción de la política monetaria contribuyen a preservar en la estabilidad económica de nuestro país", destacó.

Lee más

crecmiento mexico banxico
Economía

Banxico reduce su pronóstico de crecimiento del PIB a 1.1% para este año

Publicidad

Tags

Bancos mexicanos Asociación de Bancos de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad