Bancos descartan que México pierda grado de inversión; Banxico destaca solidez en la economía

La semana pasada, la agencia de calificación Moody's bajó la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3 ante la debilidad fiscal del país y un débil crecimiento de la economía.

En 2025, el déficit fiscal se mantuvo cerca del 5% del PIB pese a los esfuerzos del gobierno por lograr la consolidación; el apoyo continuo a Pemex y los bajos pronósticos de crecimiento impactaron en la decisión de Moody's.

Pese a la reducción en la calificación, la agencia colocó la perspectiva a 'estable' desde 'negativa', un factor que destacó la ABM.

El representante de los banqueros señaló que perder el grado de inversión pondría al país en una situación regresiva porque encarecería el crédito para las personas y las empresas. "No podemos permitirlo; no queremos regresar a una situación de rezago que ya superamos", dijo.

Más temprano, el Banco de México (Banxico) destacó que, pese a este recorte, México mantiene el grado de inversión, lo que da certidumbre a la economía.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que aunque Moody's señaló los riesgos para el país, también se destacaron fortalezas del banco central.

"El Banco de México le damos seguimiento a las acciones o las calificaciones que emiten las distintas agencias sobre la deuda soberana de México, dado que reflejan elementos relevantes sobre la percepción de riesgo de nuestro país", dijo Rodríguez.

La banquera central añadió que las calificadoras reconocen fortalezas en la economía mexicana como su tamaño y solidez externa y el tipo de cambio flexible.

"Me gustaría también señalar que estas agencias destacaron que la autonomía del Banco de México y su conducción de la política monetaria contribuyen a preservar en la estabilidad económica de nuestro país", destacó.