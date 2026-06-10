"No estamos viendo grandes cambios y, al contrario, estamos viendo que muchas expectativas que se tenían realmente no se están materializando", afirma Rosa María Gardea, directora general de la AVE.

La directiva señala que varias empresas que contemplaban desarrollar campañas relacionadas con el torneo decidieron dar un paso atrás ante el riesgo de infringir alguna de las protecciones comerciales establecidas por FIFA.

"Muchas marcas que a lo mejor tenían intención de hacer algo que sí tuviera que ver con el Mundial, al ver tanta insistencia sobre las restricciones dijeron: 'mejor ni me meto'", explica.

La cautela también se ve en medios que tradicionalmente suelen beneficiarse de grandes eventos deportivos.

Pese a que aeropuertos, avenidas principales y espacios públicos muestran una mayor presencia de mensajes relacionados con el torneo, la asociación no ha identificado un crecimiento extraordinario en publicidad exterior derivado directamente del Mundial.

"Lo que me dicen mis contactos es que no. En exteriores no encontraron un crecimiento derivado del Mundial. Tenían mejores expectativas", comenta Gardea.

La cautela de las marcas contrasta con la trayectoria reciente de la publicidad exterior. Según el estudio Valor Total Media de AVE, CIM e IAB México, la inversión en out of home acumuló tres años consecutivos de crecimiento, hasta alcanzar 9,119 millones de pesos el año pasado.

Pese a ello, la industria seguirá observando si el torneo logra traducirse en una mayor demanda de espacios durante las siguientes semanas o si las marcas mantienen la prudencia que ha caracterizado gran parte de sus decisiones de inversión este año.