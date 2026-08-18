La transformación del marketing tradicional a la omnicanalidad en farma

El ecosistema de salud se ha digitalizado rápidamente. Según Statista, a nivel global, más del 75% de los pacientes usa herramientas como telemedicina, apps o wearables. Además, el mercado de salud digital alcanzó cerca de 198 mil millones de dólares en 2025.

En paralelo, la inversión farmacéutica en transformación digital llegó a 12.5 mil millones de dólares, creciendo 22% anual. Esto ha redefinido cómo se genera, distribuye y consume la información médica.

El comportamiento de los profesionales de la salud también refleja este cambio. En México, alrededor del 45% de los médicos realiza consultas virtuales y 5 de cada 10 usan herramientas digitales para interactuar con pacientes.

Estos datos muestran que el marketing tradicional, basado en visitas presenciales repetitivas, ya no es suficiente. Hoy, la interacción es fragmentada, asincrónica y multicanal. El reto ya no es solo llegar, sino hacerlo en el canal correcto, en el momento adecuado y con contenido relevante.

Aquí surge la omnicanalidad, no como suma de canales, sino como integración estratégica entre ellos. Combina visitas presenciales, email, webinars, plataformas científicas, redes profesionales y contenido on demand en una experiencia fluida.

La clave es la coherencia: el médico debe recibir un mensaje consistente, sin importar el punto de contacto.

