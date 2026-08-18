Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

La transformación del marketing tradicional a la omnicanalidad en farma

El cambio en los hábitos de los médicos obliga a la industria farmacéutica a integrar datos, tecnología y canales para construir interacciones más relevantes y personalizadas.
mar 18 agosto 2026 06:18 AM
Añadir Expansión en Google
deducibles-mexico-sat
La digitalización está transformando la relación entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud, que ahora interactúan a través de múltiples canales. (Foto: iStock. )

Durante décadas, el marketing farmacéutico se basó en una premisa simple: la visita médica presencial era el canal principal para influir en la prescripción. Ese paradigma ha cambiado de forma irreversible.

Hoy, la industria evoluciona hacia un modelo omnicanal, impulsado por datos y por cambios en el comportamiento de médicos y pacientes. Y no es solo una percepción: los números lo confirman.

Publicidad

El ecosistema de salud se ha digitalizado rápidamente. Según Statista, a nivel global, más del 75% de los pacientes usa herramientas como telemedicina, apps o wearables. Además, el mercado de salud digital alcanzó cerca de 198 mil millones de dólares en 2025.

En paralelo, la inversión farmacéutica en transformación digital llegó a 12.5 mil millones de dólares, creciendo 22% anual. Esto ha redefinido cómo se genera, distribuye y consume la información médica.

El comportamiento de los profesionales de la salud también refleja este cambio. En México, alrededor del 45% de los médicos realiza consultas virtuales y 5 de cada 10 usan herramientas digitales para interactuar con pacientes.

Estos datos muestran que el marketing tradicional, basado en visitas presenciales repetitivas, ya no es suficiente. Hoy, la interacción es fragmentada, asincrónica y multicanal. El reto ya no es solo llegar, sino hacerlo en el canal correcto, en el momento adecuado y con contenido relevante.

Aquí surge la omnicanalidad, no como suma de canales, sino como integración estratégica entre ellos. Combina visitas presenciales, email, webinars, plataformas científicas, redes profesionales y contenido on demand en una experiencia fluida.

La clave es la coherencia: el médico debe recibir un mensaje consistente, sin importar el punto de contacto.

Publicidad

Además, da la oportunidad de introducir la analítica avanzada. Mientras antes se medían cobertura y frecuencia, hoy se analizan journeys, preferencias individuales y niveles de engagement. Esto cobra relevancia si consideramos que el marketing digital ya representa el 52% del gasto total del sector.

Sin embargo, la transición no es sencilla. Muchas farmacéuticas aún trabajan en silos, con marketing, ventas y equipos médicos separados. A esto se suma un entorno regulado, donde la privacidad de datos y el compliance son críticos.

De hecho, el 62% de las organizaciones de salud identifica el cumplimiento como uno de los principales retos de la digitalización.

A pesar de estas barreras, el cambio no es opcional. Los profesionales de la salud están más informados, son más selectivos y esperan interacciones personalizadas.

En conclusión, el paso del marketing directo a la omnicanalidad no es una moda, sino un cambio estructural. Las compañías que integren datos, tecnología y estrategia generarán mayor valor. En un entorno donde la relevancia es escasa, la omnicanalidad ya no es ventaja competitiva, sino un requisito básico.

____

Nota del editor:
Melina Licona, Medical Marketing Manager en Reckitt

Publicidad

Tags

Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad