Enseñar a los niños usar la inteligencia artificial puede subir 0.95% el ingreso de México

Australia prohibió en diciembre de 2025 el uso de redes a menores de 16 años, mientras que Francia, Grecia, España y el Parlamento Europeo han avanzado o discutido medidas similares. Pero los especialistas reunidos en México advirtieron que copiar regulaciones extranjeras sin evidencia local puede ser una salida simplista.

“La prohibición es un muro, pero la alfabetización digital es un puente”, dijo Francisco González Garza, presidente nacional de A Favor de lo Mejor.

México tiene una generación ampliamente conectada, pero no necesariamente preparada para usar la tecnología de forma productiva. En 2024, 95.1% de los adolescentes de 12 a 17 años usó internet, de acuerdo con la ENDUTIH del Inegi. Sin embargo, solo 16.5% de los usuarios accedió a internet desde la escuela, lo que muestra que el sistema educativo aún no es el principal espacio de alfabetización digital. Además, la brecha territorial persiste al observarse que el acceso a internet alcanza 86.9% en zonas urbanas, frente a 68.5% en zonas rurales.

Además, México tenía 36.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años en 2023, equivalentes a 28% de la población. Preparar a esa generación para usar tecnología, IA y entornos digitales seguros no es solo una agenda de protección infantil, sino una estrategia de capital humano, coincidieron expertos durante el foro.

México ya va muy atrás en adopción de herramientas digitales

La OCDE estima que alrededor de 19% de los trabajadores en México está expuesto a la IA generativa; es decir, que al menos 20% de sus tareas podría realizarse en la mitad del tiempo con apoyo de esta tecnología. El dato está por debajo del promedio de la OCDE, de 26%, y refleja que México tiene menos empleos inmediatamente expuestos a la automatización, pero también menos ocupaciones capaces de capturar los beneficios de productividad de la IA.

Rodrigo Durán, director ejecutivo del Índice Latinoamericano de IA y gerente de Cenia, señaló durante un webinar de la OCDE que México tiene una menor base laboral para aprovechar la IA generativa. De hecho, el 63% de sus empleos está en ocupaciones de baja exposición a esta tecnología, frente a 58% en Colombia, 49% en Uruguay y 38% en Argentina. Solo 37% de los empleos mexicanos tiene exposición media o alta a la IA, contra 62% en Argentina y 51% en Uruguay.