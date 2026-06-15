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Samsung, IBM y Amazon se convierten en escuelas de tecnología en México

El 68% de los empleadores en México no encuentra perfiles digitales calificados. Samsung, Cisco, IBM y Oracle respondieron con programas gratuitos de formación en IA y tecnología para jóvenes.
lun 15 junio 2026 02:00 PM
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Samsung, IBM y Amazon se transforman en escuelas: ofrecen cursos gratis para aprender IA y tecnología
Samsung, Cisco, Oracle, IBM y Amazon Web Services son algunas de las que tienen programas activos en México. (Foto: UNAM/Cuartoscuro)

La falta de perfiles digitales calificados en México dejó de ser un problema de reclutamiento para convertirse en un freno estructural al crecimiento. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo , el 68% de los empleadores en el país reporta dificultades para encontrar talento con habilidades digitales, además, datos de ManpowerGroup precisan que cerca de 7 de cada 10 empresas enfrentan complicaciones para cubrir vacantes tecnológicas en 2026.

Desde las compañías de la industria tecnológica este escenario impulsa una red de formación en inteligencia artificial, programación, ciberseguridad y habilidades digitales dirigida a jóvenes mexicanos.

Samsung, Cisco, Oracle, IBM y Amazon Web Services (AWS) son algunas de las que tienen programas activos en México con el mismo diagnóstico de fondo: el talento existe, pero carece de las habilidades específicas que el mercado laboral demanda hoy.

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Una brecha que los títulos universitarios no cierran

Lorena de Lima, gerente senior de responsabilidad social de Samsung Electronics México, concluye que en la actualidad el título, por sí solo, no garantiza empleabilidad en un mercado donde la inteligencia artificial reconfiguró los perfiles requeridos en menos de tres años.

Esa brecha entre la formación académica y las necesidades reales del mercado es el punto de partida de Samsung Innovation Campus, el programa de capacitación gratuita que la compañía coreana opera en México desde 2021 y que hasta la fecha formó a más de 1,500 jóvenes en 21 estados. El programa va dirigido exclusivamente a estudiantes de escuelas públicas de entre 18 y 29 años, y tiene un objetivo declarado la empleabilidad.

Las últimas ediciones destinan 130 horas a habilidades de inteligencia artificial y 20 horas a competencias blandas como liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo.

"Puedes ser muy bueno en temas técnicos, pero si no tienes estas habilidades, es difícil que llegues a un empleo y, sobre todo, que te mantengas en él", señala De Lima. Para 2026, el programa sube a cerca de 170 horas con la incorporación de un módulo de inteligencia artificial generativa, y el contenido técnico se actualiza anualmente desde Corea para reflejar los cambios del sector.

El seguimiento a los egresados a tres y seis meses después de la graduación arroja un dato que la empresa usa como termómetro del programa, en la generación anterior, el 27% logró colocarse en un empleo. De Lima considera ese número positivo, dado que la colocación laboral depende de múltiples variables que el programa no controla.

Una de las apuestas más recientes de Samsung es la alianza con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), formalizada en la graduación del 27 de mayo de 2026. El convenio permite que los egresados del programa obtengan microcredenciales avaladas por la institución evaluadora más relevante del país en habilidades blandas, desde la generación 2025, y en inteligencia artificial, a partir de esta edición.

La gerente cita investigación propia con headhunters que indica que 9 de cada 10 reclutadores revisan el perfil de LinkedIn de los candidatos y valoran especialmente las microcredenciales.

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Una tendencia que construyó infraestructura propia

Samsung no es el único actor, Cisco Networking Academy es, según sus propias cifras reportadas en 2024, el programa corporativo de formación tecnológica de mayor escala en México. Desde 1998 capacitó a un millón de estudiantes en el país a través de cientos de academias e instituciones educativas, con contenidos en redes, ciberseguridad, programación y habilidades digitales.

Oracle apostó por un modelo diferente con Oracle Next Education (ONE), un programa gratuito orientado a personas que buscan ingresar al sector tecnológico con contenidos de programación, desarrollo web y Java. A diferencia de otros programas corporativos, ONE no centra su oferta en estudiantes universitarios, sino que busca ampliar el acceso a carreras tecnológicas para quienes tienen menos oportunidades educativas formales.

IBM SkillsBuild opera en México a través de alianzas con instituciones educativas y organizaciones sociales, con formación en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad.

La inversión más reciente en infraestructura de formación tecnológica llegó desde Amazon Web Services. El mesa pasado, Querétaro se convirtió en la sede del Think Big Space número 123 en el mundo y el primero en toda América Latina, un espacio de formación impulsado por AWS en alianza con la UNAM y el municipio de Querétaro, dentro de las instalaciones de Bloque, el Centro de Innovación y Tecnología municipal. La elección de Querétaro responde a que la entidad concentra una parte relevante de la industria manufacturera y tecnológica del país, y la demanda de perfiles digitales calificados es particularmente alta en la región.

La brecha dentro de la brecha

Al interior de estos programas existe una disparidad que refleja un problema más profundo. En Samsung Innovation Campus, las mujeres representan el 22% de los participantes, una cifra que De Lima reconoce como un reto activo. La meta para 2026 es alcanzar el 30%. El contraste con el programa Solve for Tomorrow, también de Samsung y dirigido a jóvenes de 14 a 18 años, es revelador, ahí la participación femenina llega al 60%.

La explicación que ofrece De Lima no apunta a falta de interés, sino a cargas culturales no reconocidas. "Cuando me acerco con jóvenes de 19 o 20 años y les digo que participen en el programa, me responden que quieren, pero que tienen que llegar después de la universidad a cuidar a sus hermanitos, a sus abuelos", describe.

Las labores de cuidado no remuneradas recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres jóvenes, y eso reduce su disponibilidad para programas de formación que, aunque gratuitos, demandan tiempo.

La respuesta del programa fue ampliar el rango de edad hasta los 29 años, con el argumento de que las mujeres más grandes tienen mayor autonomía sobre su tiempo. Es una solución parcial a un problema estructural que ningún programa corporativo puede resolver por sí solo.

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Samsung Electronics Educación tecnología Inteligencia artificial

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