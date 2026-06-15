Una brecha que los títulos universitarios no cierran

Lorena de Lima, gerente senior de responsabilidad social de Samsung Electronics México, concluye que en la actualidad el título, por sí solo, no garantiza empleabilidad en un mercado donde la inteligencia artificial reconfiguró los perfiles requeridos en menos de tres años.

Esa brecha entre la formación académica y las necesidades reales del mercado es el punto de partida de Samsung Innovation Campus, el programa de capacitación gratuita que la compañía coreana opera en México desde 2021 y que hasta la fecha formó a más de 1,500 jóvenes en 21 estados. El programa va dirigido exclusivamente a estudiantes de escuelas públicas de entre 18 y 29 años, y tiene un objetivo declarado la empleabilidad.

Las últimas ediciones destinan 130 horas a habilidades de inteligencia artificial y 20 horas a competencias blandas como liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo.

"Puedes ser muy bueno en temas técnicos, pero si no tienes estas habilidades, es difícil que llegues a un empleo y, sobre todo, que te mantengas en él", señala De Lima. Para 2026, el programa sube a cerca de 170 horas con la incorporación de un módulo de inteligencia artificial generativa, y el contenido técnico se actualiza anualmente desde Corea para reflejar los cambios del sector.

El seguimiento a los egresados a tres y seis meses después de la graduación arroja un dato que la empresa usa como termómetro del programa, en la generación anterior, el 27% logró colocarse en un empleo. De Lima considera ese número positivo, dado que la colocación laboral depende de múltiples variables que el programa no controla.

Una de las apuestas más recientes de Samsung es la alianza con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), formalizada en la graduación del 27 de mayo de 2026. El convenio permite que los egresados del programa obtengan microcredenciales avaladas por la institución evaluadora más relevante del país en habilidades blandas, desde la generación 2025, y en inteligencia artificial, a partir de esta edición.

La gerente cita investigación propia con headhunters que indica que 9 de cada 10 reclutadores revisan el perfil de LinkedIn de los candidatos y valoran especialmente las microcredenciales.